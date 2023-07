Provokace? Rusko i Ukrajina varují před útokem na elektrárnu v Záporoží

ČTK

Rusové umístili na střechu dvou bloků Záporožské jaderné elektrárny cizí předměty, které vypadají jako výbušná zařízení. Jejich výbuch by bloky nepoškodil, ale může vytvořit zdání, že Ukrajina elektrárnu ostřeluje. V úterý vpodvečer to uvedl generální štáb ukrajinské armády, který varoval, že podobná provokace by se mohla odehrát v „blízké době“. Některé zdroje hovoří konkrétně o noci na středu.

Jaderná elektrárna Záporoží | Foto: ČTK/Ukrinform/Dmytro Smolyenko