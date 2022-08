Odpojení jaderné elektrárny se šesti reaktory způsobil požár v areálu blízké tepelné elektrárny, který zasáhl vedení. Požáry v Záporožské a Chersonské oblasti a následný zkrat v síti podle ukrajinských sil způsobilo ruské ostřelování. Několik měst kvůli tomu bylo odpojeno od elektřiny. Ukrajinský ministr zdravotnictví Viktor Ljaško uvedl, že kvůli odpojení elektrárny od ukrajinské energetické sítě část nemocnic na Ruskem okupovaných územích má nemá dostatek elektřiny a nemůže pokračovat v obvyklém provozu.

"Pod hrozbou se ocitlo to nejcennější - život lidí, kteří jsou dnes na operačních sálech či na jednotkách intenzivní péče v Chersonské oblasti a v částech Záporožské oblasti," uvedl Ljaško na facebooku.

MAAE podle Reuters sdělila, že ji Ukrajina informovala o obnovení vedení přivádějícího energii do záporožského zařízení po dnešních nejméně dvou výpadcích. Doplnila, že podle Kyjeva ale všech šest reaktorů elektrárny i po obnovení dodávek zůstává odpojeno.

Odpojení dvou zbývajících bloků elektrárny potvrdila také Ruskem dosazená správa Záporožské oblasti, která ovšem tvrdí, že zařízení bylo částečně znovu uvedeno do chodu. Agentura Interfax s odvoláním na šéfa okupační záporožské správy Jevhena Balického (v ruském přepisu Jevgenije Balického) napsala, že po odpojení bloků zůstala Záporožská oblast dočasně bez dodávek elektřiny, ale že po likvidaci požáru se podařilo jeden z bloků uvést znovu do chodu. "V danou chvíli jsou dodávky elektřiny do všech měst a míst Záporožské oblasti obnoveny," tvrdí Balickyj. Požár podle něj zavinily útoky ukrajinských sil.

Z Čaplyne informují už o 25 mrtvých. Rusko hlásí zásah vlaku s vojáky

Největší evropskou jadernou elektrárnu obsadila ruská vojska na začátku března, ale její chod společně s pracovníky ruské státní energetické společnosti Rosatom stále zajišťují ukrajinští zaměstnanci. Okolí elektrárny bylo v minulých dnech opakovaně cílem ostřelování, ze kterého se navzájem viní Moskva a Kyjev. Situace kolem této elektrárny vyvolává obavy z možné jaderné katastrofy a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) intenzivně vyjednává o možnosti dostat své inspektory do zařízení. Elektrárnu chce podle agentury Bloomberg navštívit před 5. zářím, na něž byla původně ještě před válkou naplánována jiná mezinárodní mise. Ta měla poprvé po 16 letech zhodnotit bezpečnost zařízení.

MAAE bude během své návštěvy schopna provést širší kontrolu, než se původně předpokládalo, uvedla rovněž agentura Bloomberg s odvoláním na dva diplomatické zdroje obeznámené s podrobnostmi chystané návštěvy v jaderném zařízení. Původně totiž MAAE žádala o inspekci zařízení, aby zkontrolovala, že za šest měsíců války v elektrárně neubyly zásoby obohaceného uranu. Nově ale bylo dohodnuto, že v delegaci budou i experti na bezpečnost, díky nimž bude mít MAAE možnost provést forenzní zhodnocení ostřelování elektrárny. Toto posouzení by mohlo být použito k pohnání k zodpovědnosti těch, kdo za útoky stojí. Představitelé evropských zpravodajských služeb útoky připisují Rusku, které podle nich zařízení používá jako štít pro své síly a k podnikání dělostřeleckých útoků z její blízkosti, podotýká Bloomberg.

Rusko naopak tvrdí, že za útoky stojí ukrajinské síly. Rada dolní komory ruského parlamentu dnes podle agentury TASS přijala usnesení, která vyzývá MAAE, OSN a parlamenty jednotlivých zemí, aby odpovídajícím způsobem vyhodnotily "zločinné kroky" Kyjeva.

Podrobnosti návštěvy MAAE dnes podle informací agentury Bloomberg projednával šéf mezinárodní organizace Rafael Grossi v Istanbulu s představiteli ruské energetické společnosti Rosatom. Delegace má vyjet z Kyjeva a u města Enerhodar vstoupit na území pod kontrolou ruských sil.