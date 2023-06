Zničení přehrady Kachovka postihlo civilisty i vojenské jednotky na obou stranách fronty. Nedaleko od přehrady však tiká mnohonásobně větší hrozba. Zničení nedaleké Záporožské jaderné elektrárny, kterou dnes stejně jako Kachovku okupují Rusové, by znamenalo mnohem větší, a navíc jadernou katastrofu. Několikanásobně by předčila havárii v Černobylu.

Záporožská jaderná elektrárna na Ukrajině na snímku ze 7. srpna 2022. | Foto: ČTK

Co je Záporožská jaderná elektrárna?

Je to největší jaderná elektrárna v Evropě. Má šest téměř tisíci megawattových bloků, tedy výkon asi jako tři Temelínské jaderné elektrárny. Jde sice o modernější reaktory VVER než ty, které byly před havárií v Černobylu, ale stále přece jen s nižší bezpečností, než je standard v západní Evropě.

Zničení přehrady by jadernou Záporožskou elektrárnu nemělo ohrozit, říká Drábová

Jaká je současná situace Záporožské jaderné elektrárny?

Jadernou elektrárnu okupuje ruská armáda. Objevily se zprávy i o systematické perzekuci zaměstnanců elektrárny. Elektrárna je mimo provoz, jaderné reaktory jsou odstaveny. Elektrárna nedodává do sítě, ani ruské, ani ukrajinské, žádnou elektřinu. Ruské jednotky se zakopaly v blízkosti elektrárny a některé jsou umístěny přímo v jejím areálu. Záporožská jaderná elektrárny je v jednom z předpokládaných směrů možné ukrajinské protiofenzívy a předpokládá se, že je od ruské armády zaminovaná.

Jsou účinné snahy světového společenství zabránit jaderné katastrofě v elektrárně?

Pouze částečně. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) se už mnoho měsíců jen s velmi omezenými výsledky snaží dosáhnout dohody s oběma válčícími stranami o bezpečném provozu této obří jaderné elektrárny. Podařilo se dosáhnout umístění týmu několika pozorovatelů MAAE do elektrárny, ale nikoli vyhlášení areálu kolem jaderných bloků za nebojovou neutrální zónu. Situace se výrazně zhoršila asi před měsícem, kdy Rusko jednostranně vyhlásilo evakuaci města Energodar u elektrárny, kde žije většina pracovníků tohoto zařízení.

„Jsem nesmírně znepokojen velmi reálnými riziky pro jadernou bezpečnost, kterým elektrárna čelí. Musíme jednat hned, abychom zabránili hrozbě vážné jaderné havárie a s ní spojeným důsledkům pro obyvatelstvo a životní prostředí,“ prohlásil už tehdy ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi.

Zdroj: Youtube

Jak vážným problémem je pro jadernou elektrárnu likvidace přehrady Kachovka, odkud byla čerpána voda na chlazení záporožských reaktorů?

Je to vážný problém. Svědčí o tom také to, že Grossi v úterý prohlásil, že se do Záporožské jaderné elektrárny osobně vydává na inspekci. „Po znepokojivém vývoji po zničení Kachovské přehrady povedu příští týden další rotaci naší podpůrné a asistenční mise v Záporožské jaderné elektrárně s posíleným týmem. Jedná se o zásadní okamžik pro jadernou bezpečnost,“ uvedl Grossi ve svém úterním prohlášení. MAAE zároveň ale dodala, že bezprostřední riziko pro jadernou bezpečnost nehrozí.

Jaderné reaktory jsou totiž odstavené a jejich chlazení by měla na dlouho dobu zajistit vodní nádrž přímo u elektrárny. „Reaktory jsou odstaveny, chlazení zajištěno z velké speciální nádrže na Dněpru. Horší je humanitární katastrofa kvůli záplavám," uvedla v úterý pro ČTK šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Kdo zničil Kachovskou přehradu? Nevíme, ale vše ukazuje na Rusy, tvrdí analytici

Jaderný vědec Jan Škoda k tomu ale dodává: „Zničení Kachovské přehrady znamená, že Záporožská jaderná elektrárna, největší v Evropě, bude na roky vyřazena z provozu.“

Budou brát Rusové na elektrárnu ohled v případě, že se fronta ještě přiblíží?

Rusko Záporožskou jadernou elektrárnu a její okolí intenzivně ostřelovalo už při bojích v březnu 2022, kdy v zařízení v důsledku ruského útoku došlo k rozsáhlému požáru. V srpnu pak ruská armáda zlikvidovala připojení jaderné elektrárny k síti a přímo ohrozila její provoz.

V září pod mezinárodním tlakem Moskva souhlasila s vysláním mise MAAE, která v elektrárně působí dosud a snaží se zajistit její co největší bezpečnost. Kvůli ruskému ostřelování, které zcela odpojilo Záporožskou elektrárnu od sítě, experti MAAE ale už několik dnů po svém příjezdu rozhodli o odstavení posledního reaktoru.

Voda pro protržení Kachovské přehrady zaplavuje okolní obceZdroj: Profimedia/Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Hrozí tedy v Záporožské elektrárně jaderná havárie?

Podle expertů stále ano. „Od 4. března loňského roku, kdy ruští okupanti elektrárnu obsadili, říkám, že tam průšvih visí na vlásku. A bude viset do té doby, dokud odtud nevypadnou. A to, že k tomu průšvihu nedošlo, je opravdu zásluha obsluhy,“ uvedla Dana Drábová ještě před likvidací Kachovské přehrady pro Český rozhlas. Právě katastrofa obří přehrady Kachovka podle mnoha expertů ukazuje, že není vyloučen žádný scénář. Zvláště, pokud ukrajinská ofenzíva v příštích dnech skutečně začne a Rusové budou nuceni o elektrárnu bojovat, nebo jim bude hrozit obklíčení.