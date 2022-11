Ztratil rodiče, jedl své hračky. Osiřelý chlapec z Mariupolu našel novou naději

„I když krev umyjete a postříkáte peroxidem, vždycky je tam ten zápach cítit. Nikdy na něj nezapomenete,“ říká v rozhovoru pro reportéra BBC Quentina Sommervilla asistentka anesteziologa, teprve jednadvacetiletá Valeria. Je jednou z týmu lékařů a sester, kteří pracují v tamním traumacentru.

Mám tu nejlepší práci na světě

Dívka pracovala před válkou v nemocnici severně od Kyjeva. Do vojenské služby se přihlásila dobrovolně, na traumata je zvyklá. „Mám tu nejúžasnější práci na světě. Bráním hrdiny. Oni brání nás a já jsem tu od toho, abych je bránila a nenechala je umřít,“ řekla. Jako členka anesteziologického týmu je ve válce proto, aby zraněným ulevila od bolesti.

Začátek pracovního dne v traumacentru se neobejde bez toho, aby se tým na chvíli postavil, a uctil tak památku padlých v boji. Pak už se pouští do práce. Reportéři BBC sledují, jak na stanici donesou těžce zraněného vojáka jménem Saša. Tým, včetně devětatřicetiletého chirurga Dima, mu musí sešívat obličej.

Muži pod sedativy na jedné ruce zbyly jen čtyři prsty. Voják, který ho našel, lékařům řekl, že mohl být zasažen kazetovou bombou nebo minometnou palbou. Úkolem zdravotníků je pacienta stabilizovat a převézt do nemocnice, kde ho budou moci operovat.

Chybí vrtulníky

Jako hlavní zdravotník funguje v týmu devětatřicetiletý Ruslan, který od prvního pohledu působí jako velitel. Je vojákem z povolání a říká, že styl boje Ukrajiny je na frontách na úrovni západních standardů. Co však chybí, jsou zdravotnické vrtulníky. Dostat zraněné včas do hlavní nemocnice vzdálené pětadvacet kilometrů pomocí starých britských sanitárních vozů je nejtěžší část práce.

S Ruslanem jedou po děravých venkovských cestách s pacientem do nemocnice také zdravotnice Olia a řidič Roman. Ten už přestal počítat, kolikrát do hlavní nemocnice pospíchal. „Každý výjezd je nebezpečný. Nevíme, odkud budou ruští okupanti střílet. Naše práce je taková, že se musí dělat. Nezáleží na tom, jestli střílejí, nebo ne,“ vysvětlil. Zraněný voják bez prstu se nakonec do nemocnice dostane v pořádku - přežije.

Spolupracující stroj

Tým o sobě mluví jako o stroji, článku řetězu, nebo jako o točícím se mechanismu. Jejich práce však není čistě mechanická, při ošetřování pacientů je vidět i soucit a něha. „Ke každému pacientovi se chovám vřele. Předám mu kousek svého tepla, své duše, aby se tolik nebál. Aby se jeho stav trochu zmírnil,“ řekla Olia, která myšlenky na válku zahání ranním běháním.

Celý tým byl pospolu během řady krutých událostí, sloužili spolu v Buči, Irpini či Bachmutu. Přesto si nedokáží zvyknout na těžce zraněné bojovníky, kterých bylo hodně například právě ve zničené Irpini.

U prostřeného stolu vypadají jako rodina. Večeři uspořádali při příležitosti návratu druhého chirurga, dvaačtyřicetiletého Jurije po pauze, kdy se shledal s rodinou. Stejně jako ostatní považoval za přirozené opustit civilní život a bojovat za svou zemi. „Někdo musí bojovat a někdo musí žít. Protože pokud se všechno stane totální válkou, pak se staneme, mohu-li to tak říci, otupělými, zatvrzelými, bez emocí,“ uvedl a dodal, že lékařský tým funguje jako těsnění, které blokuje všechny těžké chvíle, které válka přináší.

Nejhorší je, když musím skládat části těl dohromady

Zdravotníci se v práci setkávají s opravdu hrozivými zraněními. Pro Valerii je nehorší situace, kdy jim přivezou „stavebnici“ částí těla mrtvých vojáků, které je třeba přiřadit k sobě a uložit do černého pytle na mrtvoly, aby pak mohli být pohřbeni. „Cítím bezmoc, protože nemůžu nic udělat,“ svěřila se dívka.

Zdravotníci odnášejí tělo muže, který zemřel v důsledku ruského dělostřeleckého ostřelování na jednom z trhů v Charkově na Ukrajině 21. července 2022Zdroj: Sofia Bobok / Anadolu Agency

Nejvíce líto jí je přitom mladých lidí, kteří mají bojovného ducha a statečně se perou s děsivými zraněními.

Na opačnou frontovou linii dorazily v těchto dnech tisíce ruských branců. Jejich příchod pro lékaře znamená změnu - ošetřují častěji střelná zranění, která jsou výsledkem boje zblízka.

Zdroj: Youtube

Poslední myšlenka vedoucího týmu Ruslana směřuje k tomu, co by si pravděpodobně přáli úplně všichni bojující. „Mír je vždycky potřeba. A také civilizovaná společnost. Co se děje znamená, že není dostatečně civilizovaná. Kéž bychom se to naučili rychleji. My všichni.“

Moskva ani Kyjev nezveřejnily úplné údaje o počtu obětí, americká armáda na základě satelitních záběrů a jiných zdrojů nicméně odhaduje, že obě strany od začátku ruské invaze utrpěly více než sto tisíc mrtvých nebo zraněných.

Na snímku dvaadvacetiletý Igor, který je zdravotníkem v Doněckém regionálním centru naléhavé lékařské pomociZdroj: Profimedia

V posledních dnech v návaznosti na osvobození Chersonské oblasti zintenzivnily ruské síly útočné operace v Doněcké oblasti, ve které zahajují novou ofenzívu. Ruský prezident Vladimir Putin navíc podepsal další dekrety zpřesňující mobilizační protokoly, pravděpodobně ve snaze posílit ruské válečné úsilí.