Ukrajinská první dáma Olena Zelenská promluvila o emocionálním dopadu války na její rodinu. V rozhovoru pro stanici BBC se svěřila, že jejímu synovi chybí táta, ale přesto věří, že náročnou situaci společně zvládnou.

Olena Zelenská promluvila o tom, jaké dopady má válka na její rodinu. | Foto: Wikimedia Commons, The Presidential Office of Ukraine, CC BY-SA 4.0

Ruská agrese na Ukrajině trvá už více než rok a půl. Kromě obrovských ztrát na životech dopadá na psychiku zúčastněných. O vlivu na rodinu ukrajinského prezidenta promluvila jeho manželka, Olena Zelenská.

„Je to možná trochu sobecké, ale potřebuji vedle sebe svého manžela, ne historickou postavu,“ uvedla v rozhovoru pro portál BBC žena, která stojí po boku jedné ze dvou hlavních osobností rusko-ukrajinské války.

Válku na Ukrajině podle expertů asi čeká patová situace. Rozhodující fáze je tu

Někdy je podle ní skvělé, že je její muž prezidentem, jako manžel jí ale chybí. „Můžete ho vidět na televizní obrazovce a můžete se ujistit, že je s ním všechno v pořádku. Ale chybí mi, i naší rodině,“ řekla zase v rozhovoru pro portál Politico. Přesto se dvojice snaží zůstat silná.

Jako prezident je Zelenskyj podle jejích slov dostatečně energický, tvrdohlavý a mentálně silný, aby úspěšně dotáhl válku do konce. „Věřím v něj. A podporuji ho. Je to opravdu velmi odolný člověk. A tato odolnost je to, co teď všichni potřebujeme,“ svěřila se.

Mrzí ji, jak válka ovlivnila jejich děti. „Bolí mě sledovat, že moje děti v mladém věku nic neplánují. Devatenáctiletá dcera nemá možnost cestovat, i když o tom sní,“ uvedla.

Zelenská v rozhovoru před téměř rokem:

Zdroj: Youtube

Na začátku invaze cítila neustálý pocit adrenalinu, postupem času ale zjistila, že je nutné se naučit uklidnit. V loňském roce začala cestovat po světě a setkávat se s světovými vůdci. To všechno ovlivnilo rodinný život Zelenských. Vadí ji, že spolu rodina netráví mnoho času. „S manželem žijeme odděleně. Máme možnost se vídat, ale není to často. Synovi chybí táta,“ posteskla si.

Návrat do „normálního“ života je pro ni synonymem vítězství.

Inspirace pro ostatní

Ač sama zápasí s psychickým zdravím, tak nyní jakožto manželka prezidenta chce s psychologickým dopadem války pomoct dalším Ukrajincům. V současnosti se připravuje na spolupořádání summitu v Kyjevě, který se uskuteční 6. září a bude zaměřený na duševní zdraví a odolnost. Zúčastní se ho zástupci několika desítek zemí.

„Opravdu doufám, že mohu někoho inspirovat, nebo dokázat vlastním příkladem, že žijeme, pracujeme, posouváme se vpřed,“ zmínila Zelenská. Dodala, že pořád s obrovskou nadějí věří ve vítězství.

Trauma válečných veteránů: Intimní život se zraněním je těžký, vypráví Ukrajinec

První dáma a ukrajinský prezident se potkali na střední škole, kde spolu hráli v komediálním souboru a později spolu pracovali také v televizním studiu. On jako herec a ona jako scénáristka. Chodit spolu začali na vysoké škole.

V rozhovoru před půl rokem Zelenská pro portál BBC uvedla, že s prezidentem nejsou jen manželé, ale i nejlepší přátelé. Vzali se před dvaceti lety a mají dvě děti, devatenáctiletou dceru Oleksandru a desetiletého syna Kyryla.