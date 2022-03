Sláva Zelenskému! Jak ukrajinský prezident transformoval politiku Západu

„Mohu potvrdit, že jsme obdrželi informace od ruské Federální bezpečnostní služby, která se nechce účastnit této krvavé války,” sdělil podle Times ukrajinský ministr národní bezpečnosti a obrany v místní televizi.

Čtyřiačtyřicetiletý Zelenskyj se vyhnul sobotnímu pokusu o atentát na předměstí Kyjeva, když byla skupina čečenských speciálních jednotek zlikvidována dříve, než se mohla dostat k charismatickému ukrajinskému vůdci, herci a politikovi.

Za dalšími dvěma z těchto pokusů stála stínová Wagnerova skupina podporovaná Kremlem. Pokud by útoky byly úspěšné, Moskva by tak mohla popřít přímo účast na atentátu. „Šli by tam s velmi prestižním úkolem, s něčím, co by Rusové chtěli popřít. Dekapitace hlavy státu je obrovská mise,” řekl listu diplomatický zdroj. „Z hlediska dopadu na ruskou suverénní politiku by to byla možná jejich dosud největší mise. Mělo by to zásadní dopad na válku,” dodal.

Zdroj: DeníkV Kyjevě je stále více než čtyři sta členů Wagnerovy skupiny. Její členové pronikli na Ukrajinu se „seznamem smrti” čtyřiadvaceti ukrajinských představitelů, jejichž úmrtí by způsobilo chaos ve vládě, uvedly zdroje listu The Times.