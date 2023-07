Zelenskyj opustil Turecko. Do vlasti se s ním vrací velitelé z bitvy o Mariupol

ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes oznámil, že se z Turecka do vlasti vrací společně s pěti ukrajinskými veliteli, kteří loni bránili do konce bitvy o Mariupol tamní železárny a ocelárny Azovstal. Z ruského zajetí se dostali v září při výměně válečných vězňů a měli žít do konce války v Turecku. Zelenskyj zřejmě přesvědčil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby je nechal jít domů, uvedla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Pražském hradě. Odtud v pátek 7. července zamířil na Slovensko a posléze do Turecka. | Foto: ČTK