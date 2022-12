Ve Vatikánu zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Bylo mu 95 let

Ve věku 95 let ve své vatikánské rezidenci zemřel emeritní papež Benedikt XVI. O jeho smrti v sobotu informoval Vatikán. S osobností, která už několik let trpěla zdravotními problémy, se svět loučí deset let poté, co odstoupila z postu hlavy katolické církve právě kvůli pohnutému zdraví.

Zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Na snímku z roku 2009 při návštěvě Prahy. | Foto: Deník/Vít Šimánek