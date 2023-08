Bývalý ruský žoldnéř z Wagnerovy skupiny je podezřelý z vraždy šesti lidí, pěti mužů a jedné ženy, jejichž těla se našla před několika dny ve spálených domech ve vsi Derevjannoje v Karélii na severozápadu Ruska. Zločin vyvolal celostátní rozruch, napsal místní server Karelia news.

Soud uvalil vazbu na dva podezřelé, sedmatřicetiletého Igora Sofonova, který se nedávno vrátil z války proti Ukrajině, a jeho společníka, osmatřicetiletého Maxima Bočkarjova. Vinu popírají. Oba mají za sebou „obrovskou kriminální minulost“, uvedl portál.

S odvoláním na neoficiální zdroje naznačil, že Sofonov byl do války nejspíše zverbován během odpykávání předchozího trestu ve vězení, což by také vysvětlovalo, proč má najednou čistý trestní rejstřík. Trestanci zverbovaní do války dostávají podle médií po odsloužení určité doby na bojišti milost od ruského prezidenta Vladimira Putina.

Bočkarjov byl v minulosti odsouzen za prodej narkotik a znásilnění. Po vsi se v posledních dnech potuloval opilý. Má dvě děti, ale zřejmě nemá práci, napsal server. Místní obyvatelé oba muže označují za uživatele narkotických „solí“, což jsou nebezpečné syntetické drogy, rozšířené mezi místní mládeží.

Požáry měly zamaskovat vraždy

Podle rekonstrukce událostí v podání Karelia.news ve vsi nejprve vzplál dům Arťoma Tereščenka, ve kterém vyšetřovatelé později našli těla dvou mužů s bodnými ranami. Šlo o Arťoma a jeho otce Vladimira.

Arťom podle jedné z verzí také bral drogy a se Sofonovem a Bočkarjovem popíjel, než vypukla hádka a rvačka. Podle jiné verze se podezřelí vloupali do Arťomova domu, z něhož stačily utéct děti. Jejich dědeček, který se po příchodu děti do svého domu šel podívat, co se u syna děje, se stal náhodnou obětí. Požár pak měl zamaskovat dvojnásobnou vraždu.

Zatímco hasiči a policisté zasahovali u prvého požáru, ve vsi vzplál další dům, ve kterém se později našla čtyři těla, rovněž s ranami způsobenými nožem. O život přišli bratři Dmitrij (47) a Konstantin (42) Loninovi a jejich sestra Svetlana (38). Zahynul i Vladimir Sergejenko (76), který také v domě žil. Oba podezřelí nejspíše náhodou došli do jejich domu a pak podle vyšetřovatelů vypukl konflikt.

Život plný alkoholu, drog a zahálky

„Místní obyvatelé jsou přesvědčeni, že celý příběh jen odráží každodenní život plný alkoholu, drog a zahálky. Jak lidé říkají, ve vsi se všichni jen potloukají a popíjejí u toho, u koho se zrovna objeví. Také si stěžují, že ve vsi je v noci naprostá tma, pouliční lampy dávno nefungují, čili situace přeje zločinu,“ poznamenal server, který policii pochválil za rychlé vytipovaní podezřelých. Ty policisté zadrželi u sousedů hned vedle místa zločinu. „Není vyloučeno, že policie tak odvrátila další zločiny,“ dodal portál Karelia news.

Rozhlasová stanice Rádio Svoboda na svém ruskojazyčném webu napsala, že loni v létě, po několika ruských porážkách na Ukrajině, Wagnerova skupina a osobně její šéf, podnikatel Jevgenij Prigožin, pokládaný za blízkého prezidentovi Putinovi, začal verbovat trestance a posílat je do války. Trestanci měli pod hrozbou zastřelení zakázáno ustupovat či se vzdávat. Měli slíbenou svobodu po půl roce bojů.

Odhaduje se, že do Wagnerovy skupiny bylo naverbováno 50 až 70 tisíc vězňů. Z nich se podle Prigožina už 32 tisíc vrátilo z války a dostalo milost.

Jako agresivní zombie

Prigožin tvrdí, že tito muži páchají méně zločinů, než je v Rusku průměr u vězňů propuštěných po odpykání trestu na svobodu. V ruských médiích se v poslední době pravidelně objevují zprávy o těžkých zločinech, včetně vražd a znásilnění, spáchaných bývalými žoldnéři po návratu z války.

Například v Novosibirské oblasti skončil v květnu ve vazbě wagnerovec podezřelý ze znásilnění dvou školaček, desetileté a dvanáctileté.

„Agresivní zombie brzy zaplní ulice našich měst. Budou masově mlátit a dokonce zabíjet kolemjdoucí. Ale nevím, jak to odvrátit,“ citoval ruský server Novaja vkladka představitele zdravotnických úřadů Kemerovské oblasti na Sibiři, který se vyjádřil k přílivu válečných veteránů.

Podle serveru tento příliv stát není s to zvládnout. Jen v Kemerovu bývá každý den hospitalizováno 60 až 70 pacientů z války: ranění, často po amputacích, závislí na drogách, alkoholici, lidé s psychickými problémy. Speciální databáze těchto pacientů je obsáhlá, odhaduje server podle toho, že na jednoho doktora v Kemerovu připadá vyšetření 200 až 250 válečných veteránů měsíčně. Ti mají pomoc dostávat přednostně, což ještě zhoršilo péči pro ostatní pacienty.