Ukrajinská tajná služba SBU tvrdí, že získala odposlech telefonátu dvou Rusů, kteří připisují vinu za zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny ruským silám. Ve zveřejněném záznamu muži hovoří také o tom, že Rusové původně neplánovali destrukci tak obrovského rozsahu. Informoval o tom server Ukrajinska pravda.

Voda pro protržení Kachovské přehrady zaplavuje okolní obce | Foto: Profimedia/Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

„Udělali to naši. Ne jejich,“ říká jeden z mužů na zveřejněném videu. „Tam to (udělala) naše diverzní skupina. Chtěli tam jakoby tou přehradou vyděsit. Ale nešlo to podle plánu - (bylo to) větší, než plánovali,“ dodává.

Kdo přesně jsou muži, kteří spolu na záznamu hovoří, ale SBU neuvedla a popsala je jenom jako „vetřelce“ a „okupanty“.

Jeden z mužů na záznamu také popisuje snižování závažnosti situace v ruských médiích. „Včera bylo v telce takový video - stojí tam voják se zahaleným obličejem, v celý uniformě. A mluví o tom, že tam žádné záplavy nejsou, že lidi tam žijou normálně. A za ním je okno a tam je vidět, že tam je sakra úplný moře,“ zní z nahrávky.

Ze zničení rozsáhlého vodního díla se vzájemně obvinily Kyjev i Moskva. Kachovská přehrada ale byla po měsíce pod kontrolou ruských sil, které ji podle Kyjeva zaminovaly.