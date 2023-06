Zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny hraje do karet víc Ukrajincům než Rusům, míní Zdeněk Kříž z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Kříž se specializuje na mezinárodní bezpečnostní organizace či bezpečnostní politiku. Voda například poškodí ruská obranná postavení, řekl Kříž ČTK. Z Kachovské přehrady vytéká voda poté, co její hráz zničila exploze, kterou Kyjev připisuje ruským silám. Rusové z destrukce obviňují Ukrajince. Obě strany uvádějí, že zničení ohrozilo tisíce lidí.

„Nebudu se vyjadřovat k tomu, kdo tu přehradu poškodil, ale jaké to má důsledky pro vedení bojových operací. V první řadě to znamená, že jestliže bude Kachovka vypuštěna, a ona se se během několika dní vypustí, tak už ji nikdo nebude moci vypustit podruhé. Třeba někdy v létě, kdy by chtěli Ukrajinci násilně překročit Dněpr a Rusové by jim v tom chtěli zabránit. Pokud by byla Kachovka plná, vypuštěním by Rusové mohli tento pokus elegantně zlikvidovat. To už nyní nebude možné,“ uvedl Kříž.

Soudí, že by se asi 70 procent vody mělo vylít na levý břeh Dněpru - ukrajinská území oupovaná Ruskem. Zbylých 30 procent zaplaví pravý břeh Dněpru, který Ukrajinci osvobodili.

„Z tohoto úhlu pohledu to znamená, že obranná postavení, která si Rusové vytvořili na levém břehu Dněpru, utrpí škody. Také to znamená, že terén bude vysychat mnohem pomaleji, vyschne třeba až v létě. Ruský generální štáb tak bude muset počítat s tím, že by se Ukrajinci mohli v létě, až bude probíhat další fáze ukrajinského útoku, pokusit zesílit tlak násilným přechodem Dněpru, a vytvořit si příznivé podmínky pro vpád do zad Rusům, kteří se brání u Melitopolu,“ popsal analytik.

Kachovská přehrada zásobuje vodou Krym

Vypuštění Kachovské přehrady podle něj vytváří pro tento scénář podmínky a pomáhá víc Ukrajincům než Rusům. Soudí, že Rusům zničení přehrady rozhodně nepomáhá.

Upozornil, že přehrada zásobuje vodou Krym okupovaný Rusy. „Nevím, do jaké míry tam Rusové vybudovali nějaká další opatření, která by umožnila Krym zásobovat vodou jiným způsobem, ale ano, Kachovka zásobuje Krym, který v létě začne opět trpět nedostatkem vody,“ uvedl Kříž.

Přehrada je posledním článkem kaskády na ukrajinském toku Dněpru a rozkládá se na stovkách kilometrů čtverečních na území Záporožské, Dněpropetrovské a Chersonské oblasti. Po zničení hráze se hladina vody v Nové Kachovce podle agentury TASS zvedla o deset metrů. Podle ruské okupační správy Chersonské oblasti situace ohrožovala 22 tisíc obyvatel. Evakuace podle místní ruské okupační správy začala v řadě menších obcí po proudu Dněpru od Nové Kachovky. Evakuaci zahájily i ukrajinské úřady.

