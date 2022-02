„Pro zvířata bude po vstupu do ČR platit 10denní karanténa. Do 72 hodin zvíře klinicky vyšetří soukromý veterinární lékař, aby se vyloučilo, že má zvíře vzteklinu. Pokud zvíře při příchodu do Česka nebude označeno mikročipem, označí je jím český soukromý veterinární lékař a vystaví doklad o provedeném vyšetření. Mezi pátým a desátým dnem karantény bude následovat povinné opakované vyšetření zvířete na vzteklinu,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Zoufalá situace

Situace se zvířaty je na Ukrajině zoufalá. České organizace informují o tom, že v některých oblastech dopadají střely těsně vedle útulků. Z fotografií je vidět, že zvířata setrvávají s páníčky i v krytech. V těžké situaci jsou chovatelé hospodářských zvířat, kteří se snaží přepravit například koně nebo skot z oblastí tuhých bojů více na západ. Někteří Ukrajinci hledají útočiště pro zvířata, sami ale nechtějí města opustit.

Chovatelka Skotských klapouchých koček Ksenie Puchkova hledala v pátek umístění hned pro osm koťat. „Jsem připravená dát je nové rodině zdarma. Bohužel sama nemám možnost odjet do zahraničí,“ popsala. V příštích dnech navíc začne docházet jídlo i veterinární prostředky,“ napsala Ukrajinka.

EXKLUZIVNĚ: Na hranicích Ukrajiny. Ženy a děti míří do bezpečí, muži do války

Tisíce lidí z celé Evropy se proto spojují skrze sociální sítě a vytvářejí platformy, kde nabízejí ukrajinským uprchlíkům dočasná ubytování a azyl pro chovatele a mazlíčky. Pohromadě i zvlášť. Převoz zvířat od hranic nabízí i Češi Šárka Stará Jetelová a její manžel. Sami jsou chovatelé koček. „Jsme dopravci psů a koček v rámci EU, máme povolení od krajské veterinární správy. A také máme autodopravu, takže se snažíme pomoci v této tíživé situaci,“ uvedla Stará Jetelová.

Sama kvůli vlastním zvířatům azyl nabídnout nemůže, ale je ve spojení s řadou takzvaných „dočaskářů“, kteří o zvířata dočasně pečují. . „Chovatelé se snaží si mezi sebou pomáhat po celém světě a nabízejí i místa přímo u sebe doma,“ doplňuje. Převoz zvířat nabízí zdarma od ukrajinsko-slovenských hranic.

Zdroj: DeníkV České republice kromě „lidských“ probíhají také sbírky zvířecí.. A Češi projevují se zvířaty na Ukrajině obrovskou vlnu solidarity. Například Organizace Vegan fighter v pátek odpoledne uvedla, že se jí k tomuto účelu za jediný den podařilo vybrat 170 tisíc korun. „A další přicházejí. Máme pro vás další kontakty na další útulky a azyly, které můžete přímo podpořit. Banky zatím fungují, finanční pomoc se tak ihned dostane k lidem, kteří jsou přímo u zvířat, a kteří ve většině nyní pracují hlavně na tom shromáždit co nejvíc zásob na dny, které je nyní čekají,“ komentuje organizace práci ukrajinských ochránců zvířat.

Zvíře a válka



Na válku ani živelnou katastrofu se nedá jen tak připravit. Obzvlášť pokud přijde náhle a nečekaně. Několik zásad by ale majitelé mazlíčků měli dodržet vždy. „Zásadní je, aby nedocházelo k separaci zvířete od pána. Přítomnost majitele je to, co je nejvíc uklidní. Pokud to jde, mohou se nasadit léky na uklidnění od veterináře,“ popisuje Barbora Červená, veterinářka a zástupkyně ředitele Veterinářů bez hranic České republiky. Pokud zvažuje pán opuštění domu, měl by podobně jako sobě a rodinným příslušníkům podle Červené sbalit pitnou vodu a jídlo na několik dní.