Architekt toužil po klidu: postavil si ekologickou dřevostavbu v divočině

Někomu vyhovuje život v rušném velkoměstě, jiný utíká od civilizace co nejdále. Novozélandský architekt David Maurice ze studia LTD Architectural Design patří do druhé skupiny. Pro vlastní dům zvolil místo uprostřed divoké přírody, kde může s manželkou a dvěma dětmi žít v klidu a harmonii.

Architektovi při návrhu domu záleželo hlavně na jeho šetrnosti k životnímu prostředí. V dřevostavbě převládají přírodní materiály, topí se tu dřevem, stěna i střechy jsou poctivě zaizolovány proti únikům tepla. Protože je rodina ráda pohromadě, celý přízemní prostor je propojen v jedinou místnost, kde se dá vařit, jíst, odpočívat i hrát hry. Dvě stěny obýváku jsou opatřeny skládacími skleněnými dveřmi, čímž se v letním období obytná plocha rozšíří o terasu. Rodina tak má pocit, že je "stále venku", a přitom doma. Dřevostavba vypadá na první pohled velmi tradičně a skromně, nicméně David Maurice si neodpustil alespoň jeden ryze luxusní prvek: do podlahy terasy zabudoval dvě vířivé vany, kde může s manželkou po večerech relaxovat se skleničkou vína, a kochat se přitom pohledem na plápolající oheň v krbu.

Autor: Redakce