Projekt studia boq v plné míře zúročil možnosti, které nabízel protáhlý obdélníkový pozemek. Navržený dům, který přirozeně vstupuje do okolní přírody, svým tvarem kopíruje jeho tvar. Půdorys jednopodlažní obdélníkové stavby je poměrně členitý, protože architekti objekt poskládali z několika kvádrů s různou světlou výškou, které dávají jednotlivým obytným zónám gradaci.

„Tento princip používáme velmi rádi, dá se tak přímo kouzlit s prostorem a jeho atmosférou. Přechod z převýšeného prostoru do pokojů se standardní výškou navodí pocit bezpečí, lidé tak mohou v klidu relaxovat nebo se soustředit na práci,“ vysvětluje architekt Miroslav Stach.

V případě černošské vily vstoupíte ze vstupní haly, která má standardní světlou výšku, do hlavního obytného prostoru s kuchyní a jídelnou. Tento prostor je však převýšený, s velkorysými prosklenými plochami, je tedy velmi světlý a vzdušný, ideální pro celodenní pobyt. Navazující chodba a celé soukromé křídlo už opět má výšku standardní.

Přáním investorů byl přízemní objekt s plochou střechou, který zajistí dostatek soukromí všem členům rodiny i oddělený prostor home office pro pracovní aktivity paní domu. Prostřednictvím skleněných stěn se hlavní obytný prostor otevřel do soukromí zahrady a nabízí relaxační prostor v krytém závětří na příjemných terasách, které jsou zasazené mezi jednotlivé kvádry.

Trojsklo a stínění

Dispozičně je dům řešen jako 5+kk s garáží. Přímo ze vstupní haly je přístupná pracovna. Majitelce, která zvládá jak péči o děti, tak práci ve svém oboru, umožňuje v rámci home office přijímat klienty, aniž by je musela provádět celým domem. Navíc je pracovna umístěna „v čele“ domu, majitelka má tak ničím nerušený výhled na celou zahradu a díky tomu i dokonalý přehled o tom, co její potomci právě dělají. Společný obytný prostor s kuchyní a jídelnou, kde rodiče s dětmi tráví nejvíc času, je velkoryse ze tří stran otevřen do zahrady, na hlavní pobytovou terasu. V soukromém křídle najdete dva dětské pokoje, které jsou vzájemně propojené velkými posuvnými dveřmi.

„Rostou s dětmi. Dokud jsou malé, mají jeden pokojíček na hraní a druhý na spaní. Až povyrostou, dveře se uzavřou a každý bude mít své soukromí,“ říká architektka Jana Stachová.

Na samém konci traktu je umístěna ložnice rodičů se šatnou a koupelnou. Také veškeré další technické provozy jsou soustředěny do této části domu při severní fasádě. Naopak všechny obytné místnosti se na jižní straně otevírají do zahrady. Prosklené plochy tvoří velmi výraznou část domu. Důležitým úkolem však bylo zabránit tomu, aby nedocházelo k přehřátí. Architekti proto zvolili trojsklo a stínění zabezpečují předokenní lamely. Zastřešení terasy je řešeno ocelovou konstrukcí, na kterou časem přibude baldachýn. O vytápění objektu se stará tepelné čerpadlo, o přísun čerstvého vzduchu rekuperace.

Dub, bílá a antracitová

Celým domem se prolínají tři materiály – dřevo dub a odstíny bílé a antracitové. Dominantním prvkem v interiéru se stala masivní dřevěná podlaha v tmavém odstínu. „Investoři si právě takovou přáli,“ podotýká Jana Stachová. Aktivně vstoupili i do výběru svítidel. Výběr vhodného osvětlení pro každý z pokojů si vzal na starost majitel domu. Navíc jakožto fanoušek chytré domácnosti a moderních technologií rozšířil na maximum možnosti lamp, takže celý interiér má nespočet světelných variant pro vytvoření správné atmosféry pro danou příležitost a náladu.

Jedním z úkolů Ateliéru boq bylo vymyslet i zařízení kuchyně, která je součástí hlavního obytného prostoru. Nebylo tedy žádoucí, aby spotřebiče byly zbytečně vystavené třeba na desce kuchyňské linky. Kuchyně je proto řešena sestavou s vysokými spotřebiči a úložnými prostory vyrobenou přímo na míru, která je zavěšena na stěně. Odlehčuje ji provedení v bílé lakované barvě a především nápadité podsvícení, které vyvolává dojem levitace v prostoru.

„Do sestavy jsme umístili skříňku s výklopnými dvířky, které se umějí schovat dovnitř. Může být tedy trvale otevřená, aniž by dvířka překážela člověku, který se právě pohybuje v kuchyni. Je to prostor, kam lze uložit většinu spotřebičů, jako je varná konvice, topinkovač či pekárna,“ popisuje Miroslav Stach šikovnou vychytávku. Dostatek místa pro přípravu pokrmů nabízí otevřená pracovní plocha, která je umístěná na širokém ostrůvku, a vybavena dřezem a speciální varnou deskou, která má v sobě v souladu s posledními trendy integrovanou digestoř. Jídelní stůl a konferenční stolky byly také vyráběny na míru a drží jednotný design.

Dokonalá knihovna

Nepřehlédnutelným elegantním a zároveň nesmírně praktickým centrálním bodem obytného prostoru se stala knihovna, která je rozčleněná různě širokými vertikálními a horizontálními příčkami v bílé barvě a nasvícena třemi úzkými vertikálními sloupky. Její součástí je předsazený panel pro umístění televize. Rozměrná sedací souprava nabízí pohodlí při sledování televize, zároveň odděluje prostor jídelny a kuchyně od odpočinkové zóny.

Při zařizování dětských pokojů architekti zúročili vlastní rodičovské zkušenosti a vytvořili prostor, kde je dovoleno malovat po stěnách. Využili k tomu popisovatelné panely, mezi které lze variabilně vsazovat masivní dřevěné police. Kreativitě malých obyvatel pokojů se tak nekladou žádné meze a děti toho rády využívají a svými malůvkami stěny každý den proměňují. Koupelny, pro které architekti zvolili neutrální hnědé a béžové odstíny, na stěnách ozvláštňuje kombinace hexagonových obkladů a cementové stěrky, která je i na podlahách. V dětské koupelně jsou použity hexagony v několika odstínech.

Ing. arch Jana Stachová (1985) a Ing. arch Miroslav Stach (1984)

Jsou absolventy oboru architektura a urbanismus na FA ČVUT. Jako tvůrčí duo fungují již od roku 2008, v roce 2014 založili Boq architekti. „Jsme blázni do architektury, zaměřujeme se zejména na rodinné bydlení, a to jak na návrhy a projekty rodinných domů, tak na tvorbu interierů. Nemáme žádné motto, našim cílem je kvalitní architektura, design a spokojený klient, který nás doporučí.“