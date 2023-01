Fasáda je tváří každé nemovitosti. Nemusí to být jen omítka

Fasáda domu je tím, co každý host či kolemjdoucí uvidí nejdříve. Design vnější výzdoby domu, chaty či chalupy by měl být v souladu s okolní krajinou a měl by odpovídat stylu vnitřní výzdoby. Kromě estetické funkce má ale i důležitější úkoly – chrání stěny a stropy budovy před vnějšími, zejména povětrnostními vlivy.

Omítka umožňuje dokonale skrýt i největší nedostatky zdí, jako jsou trhliny, boule, prohlubně či vady, ke kterým došlo při stavbě. Vybírat můžete nejen z různých barev, ale také technologií. | Foto: Shutterstock