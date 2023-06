Michal Kalný má rád přírodu a rád obdivuje ptactvo i přímo na své zahradě. Zároveň by ale chtěl udržet fasádu svého domu nepotřísněnou ptačím trusem. A tak vymyslel vlastní řešení, jak neničit pěvcům jejich dobrá bydla pod střechou a přitom preventivně předejít každoročnímu umývání a opravování fasády.

Ptačí hnízda jsou velmi krásná, bohužel sebou často přinášejí znečištění fasády domu ptačím trusem. | Foto: Shutterstock

Znají to chataři, chalupáři i vlastníci rodinných domů. Nejkrásnější dny jsou ty, kdy z otevřeného okna vane osvěžující vánek a je slyšet zpěv ptáků. Ptáci jsou ale živí tvorové a tak chtě nechtě znečišťují trusem fasády domů. To už se ale vlastníkům potřísněných nemovitostí líbí o dost méně.

„Každý rok nadávám, každý rok hrozím pěstičkou a stejně se už v lednu těším, až se zase vrátí a pokálí mi celou kovárnu…“ píše v diskuzní skupině Stavíme svépomocí - rady, tipy a triky na Facebooku Petr Žák.

Debatér Radim Vytlačil si ve stejné diskuzi povzdechl: „Já už mám teď deprese… Kolik toho zas bude na fasádě a jak to budu čistit.“ S podporou ale příspěchal David Orsak: „Když jim to hnízdo několikrát shodíte poté, co ho začnou stavět, tak je to přestane bavit a udělají si ho někde jinde.“ A přikládá vysmátého smajlíka.

Další účastníci facebookové debaty se pak proti ptačím obyvatelům chtějí vyzbrojit kočkami, kunami či dokonce vzduchovkou.

„Fasádu můžete od trusu očistit vhodným tlakový čističem. Ale z praxe víme, že vlaštovčí hnízda nechávají stopy v místě, kde byly přilepené ke stěně. Tento flek už dokonale umýt nejde a je nutná korekce barvy fasády,“ říká Robert Perbecký, jehož firma střechy i fasády čistí.

Vrací se každý rok

Někteří lidé se s nepořádkem způsobeným ptactvem smířili. „Ať si u nás klidně hnízdí. Na půdě i pod střechou. Je to ostatně krásný pocit, že se k nám každý rok vrací několik párů,“ uvedla v diskusi na facebooku například Veronika Šafránková.



Doplnila, že ptáci samozřejmě znečistí fasádu a potřísní okolí domu. Ale to vždy vyřeší s pomocí smetáku a hadice s vodou.

Obyčejná prkna fungují

„Hledal jsem, jak zabránit špíně pod hnízdy… Nakonec jsem vymyslel řešení, které pokrylo celou stranu domu a esteticky je to přijatelné,“ uvedl Michal Kalný ze středočeských Říčan. Co pro ochranu fasády udělal? Na kovových držácích na zeď zavěsil prkna, která nepořádek z hnízd zachycují.

Řešení, které proti potřísnění fasády, vymyslel Michal Kalný pokrylo celou stranu domu a je esteticky přijatelné.Zdroj: Deník/Denis Drahoš

Pro ty, kdo řeší podobný problém, popsal své zkušenosti. „Vyzkoušeno, již jednu sezónu máme za sebou a úplně v pohodě, nepořádek minimální. Jenom na podzim po odletu ptáků jsem shrnul nepořádek z prken a žádná další starost. Jsou to obyčejná prkna, položená na obyčejné kovové držáky a k tomu hmoždinky do polystyrenu. Doufám, že třeba někoho inspirujeme a ukážeme, že s přírodou se dá i komfortně žít,“ dodal Michal Kalný.