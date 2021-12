Zdi, postele, stoly, židle. To vše je z ledu. Švédský ICEHOTEL patří díky těmto atributům k nejzajímavějším hotelům světa. Majitelé jej u vesnice Jukkasjärvi od konce 80. let každoročně postaví na několik měsíců, aby následně rozmrznul, a s příchodem chladných dnů byl znovu vzkříšen. Před několika dny takhle "povstal z popela" již po dvaatřicáté.

A jako už tradičně, ani letos nechybí zajímavá novinka. Tentokrát je přímo královská. „Pro tuto sezonu hotel představil zbrusu nové apartmá. Navrhl jej princ Carl Philip Bernadotte, neboli švédský princ Carl Philip, a jeho obchodní partner Oscar Kylberg," upozorňuje CNN.

Princ a jeho společník vnesli do ledového hotelu opravdu netradiční prvky. „Jejich luxusní suita, nazvaná Sen o svatojánské noci, totiž zahrnuje květiny a jiné rostliny, což je vůbec poprvé, kdy podobné elementy pronikly do vzhledu ikonického hotelu," píše stanice CNN.

Královské apartmá v ledovém hotelu konkrétně vypadá tak, že do ledových zdí byly vloženy různobarevné květiny a rostliny. Květiny jsou také v květináčích, které visí ze stropu. Princ a Kylberg tvrdí, že jejich cílem bylo vytvořit design, který zachytí náladu letního slunovratu, jednoho z nejoblíbenějších švédských svátků.

„Jak lépe bychom mohli ukázat pravou podstatu ledu, než že jsme do něj zapouzdřili ty nejjemnější a nejkrásnější švédské květy, kvetoucí v období letního slunovratu? Pro nás Švédy je svatojánské období, a letní slunovrat zvlášť, časem, kdy ožívají mýty a legendy," shrnulo tvůrčí duo v tiskovém prohlášení.

Carl Philip Bernadotte je synem vládnoucího švédského krále Karla Gustafa a jeho manželky, královny Silvie. Designu se nyní věnuje ve studiu Bernadotte & Kylberg, které založil se svým kamarádem, designérem Oscarem Kylbergem v roce 2012.

Jedinečné umění z ledu

Hotel z ledu, nazvaný jednoduše ICEHOTEL, sice není jediným svého druhu na světě, podobný lze najít například i v Kanadě, je ale rozhodně nejznámějším a zejména nejstarším. Poprvé hosty přivítal v roce 1989. Každoročně se v něm ubytuje zhruba 70 tisíc lidí a odehraje přibližně osm desítek svateb.

V letošní, dvaatřicáté sezoně nabízí celkem šestatřicet pokojů. „Dvanáct z nich jsou suity, které navrhli různí, pečlivě vybraní umělci a designéři. Součástí hotelu je rovněž také jedna společenská hala," píše CNN. Celkem má letos hotel rozlohu přes 2800 metrů čtverečních.

Až do roku 2016 hotel vždy s příchodem jarních měsíců kompletně roztál a na podzim tak vznikal nový. „V roce 2016 byl ovšem představen ICEHOTEL 365. Tento ledový minihotel nabízí několik pokojů, bar a uměleckou galerii, a díky chladící technologii na solární pohon je v provozu po celý rok. K tomuto minihotelu se pak vždy na zimní měsíce dostavuje dočasný velkolepý ICEHOTEL," vysvětluje CNN.

Podle oficiálních webových stránek hotelu je teplota v prostorách konstantně mínus pět až mínus sedm stupňů Celsia. Hosté dostanou do pokoje speciální spacáky a rovněž instruktáž, jak připravit své tělo na pobyt v chladu. Komu by ovšem bylo příliš zima, má možnost poodejít z hotelu do 24 hodin otevřeného vyhřívaného zázemí.

Speciální spacáky a chybějící dveře

Přesto provozovatelé hotelu tvrdí, že přespat v něm zvládne každý. „Spacáky, které nabízíme, jsou určeny pro teploty do minus pětadvaceti stupňů, přičemž v pokojích je o dvacet stupňů tepleji. Vzhledem k tomu, že je hotel vybudovaný z ledu, v něm nejsou žádné dveře. Takže ráno, když se lidé probouzí, k nim rovnou přijde personál, a nabídne jim horký džus," zmiňují provozovatelé hotelu v tiskovém prohlášení k letošní sezoně.

Hotel s královským apartá bude v provozu až do dubna 2022. Kdo si ovšem chce užít pobyt v něm, bude si muset počkat až na zahájení další sezony, protože pro tuto jsou už pokoje beznadějně vyprodané. Nejlevější pokoje vychází podle údajů z minulých let v hotelu na zhruba 150 eur za osobu a noc, cena pobytu ve speciálních suitách se pak může vyšplhat i na několik stovek eur.