Venkovní bazén je dlouhodobá investice, proto je důležité jeho výběr neuspěchat. Při rozhodování zvažte, k jakému účelu vám bude sloužit. Chcete se jen osvěžit, nebo si také zaplavat? Budete ho využívat pouze v sezoně, nebo celoročně? Co vám dovolí velikost pozemku, podmínky terénu a v neposlední řadě peněženka?

Bazén lze pořídit za pár tisícovek, ale i za sto a více tisíc. Jeho nákupem a instalací navíc investice nekončí – další peníze vás bude stát provoz a údržba. Kolik? Něco stojí samotná voda, kterou ho musíte naplnit. Další peníze vydáte na zazimování, čištění a případně na ohřev. Sečteno, podtrženo docela snadno a rychle se můžete s provozními náklady dostat na částku mezi deseti až dvaceti tisíci korunami ročně. Do finančních nákladů je třeba také zahrnout úpravu povrchu okolí.

Všeobecně při výběru platí, že kruhové bazény jsou vhodné především pro rodiny s dětmi. Pokud si chcete zaplavat, je lepší zvolit obdélníkový nebo oválný tvar. Pro kondiční plavání stačí i menší bazén, osazený protiproudem. Při volbě parametrů je třeba počítat i s jeho dostatečnou hloubkou. Plánujeteli jej využívat dětmi a dospívající mládeží, která má v oblibě skoky do vody, je ideální 150 centimetrů.

Při hloubce do 120 centimetrů se naopak rychleji ohřeje voda, což naopak ocení především malí caparti předškolního věku. Dobrou zprávou je, že pro budování bazénů do 40 m2 plochy (například velikost 4 x 10 nebo 5 x 8 metrů) nebudete potřebovat stavební povolení. Postačí územní souhlas. Raději se však informujte na konkrétním stavebním úřadě.

NADZEMNÍ, NEBO ZAPUŠTĚNÝ?

Venkovní bazény jsou v podstatě dvojího typu – nadzemní a zapuštěné, i když lze také zvolit třetí možnost, tedy polozapuštěný. Škála materiálů, tvarů, hloubek a samozřejmě i cen je pestrá. Pokud se nechcete pouštět do velkých terénních úprav a užívat si vodní radovánky bez čekání, sáhněte po nafukovacím bazénu, který je nejlevnější a nejdostupnější variantou. Třeba samonosný s nafukovací obvodovou manžetou se dá pořídit od dvou tisíc korun.

Pokud má sloužit jen během letních měsíců pro osvěžení, je to dobrá volba. Ideální jsou na chatu či chalupu, jednoduchá je instalace i vypuštění, výhodou mobilita, naopak nevýhodou složitější čistění, protože nemůžete používat bazénový vysavač.

Velmi oblíbené jsou fóliové nadzemní bazény s kovovými vzpěrami, jejichž cena začíná zhruba na částce pěti tisíc korun a dodávají se s hloubkou od 90 do 120 cm. V těch největších si i dospělý člověk trochu zaplave. Díky rovným bočním stěnám v nich lze používat vodní vysavače, což zjednodušuje čištění. Stavba však trvá déle a vyžaduje přesnost a pečlivost.

Bazén musí být uložen na naprosto vodorovném a pevném podkladu bez jediného kamínku a fólie musí být vyhlazená bez vrásek. Jejich velkou výhodou oproti nafukovacím je, že se nemusejí po sezoně uklízet – stačí upustit vodu, ošetřit, přikrýt a pak je schopen bez újmy přezimovat. Je ale fakt, že tyto modré nádrže zahradu příliš nekrášlí. Nicméně na trhu najdete i nafukovací a rámové bazény s dekorem ratanu nebo fóliové bazény s vnějším dekorem dřeva a nově i kamene, které přece jen do okolní zeleně víc zapadnou.

Jakýmsi kompromisem mohou být polozapuštěné bazény, většinou laminátové nebo vyráběné z ocelového plechu s antikorozní úpravou.

Venkovní zapuštěné bazény uspokojí nároky na kvalitní plavání a provoz po celý rok. Vystačíte si i s plastovým bazénem, ale ten není tak odolný proti mechanickému poškození. Lepší možností jsou bazény plechové, nerezové, betonové, betonové vyložené silnou hydroizolační fólií či keramické.

Luxusní trendovou záležitostí jsou bazény stavebnicové a design-kompozitní, které se skládají z rozměrově variabilních panelů. Na jedné straně tak může mít bazén mělčinu pro bezpečné hrátky dětí a na straně druhé hloubku pro skoky do vody a potápění. Pořídit si můžete i chytrý bazén, který se například sám postará o automatické dopouštění vody.

Navíc nemusí být extrémně velký, dá se vybavit protiproudem, což umožní plavecký trénink. Lze pořídit i zastřešení a tepelné čerpadlo, takže jej můžete užívat celoročně. V souvislosti s tím ale také roste pořizovací cena i náklady na čištění a další údržbu.

BAZÉNOVÁ CHEMIE

Filtrace ani hydraulika bez chemického ošetření však požadovanou kvalitu vody nezajistí. Chemické čištění bazénové vody zahrnuje regulaci pH vody, její dezinfekci a preventivní ochranu před množením řas aflokulaci. Bazénová voda by měla mít pH 6,8-7,5. Hodnota pH ovlivňuje šetrnost vody vůči lidské pokožce a zaručuje dostatečnou účinnost dezinfekčních prostředků – proto musíte provádět měření a úpravu pH před dezinfekcí vody. Při vyšším pH se vylučuje vápník z vody a dochází k zákalu, při nižším hrozí zase koroze kovových částí a blednutí.

PRYČ SE ŠPÍNOU

Bazén mohou znečišťovat prach, půda, tráva, listí, pyl, spory řas, ale i mléko na opalování, pot, vlasy, sliny a také viry a bakterie. Z průzračné vody, která vás láká ke svlažení, se tak může rychle stát nevábně kalná. Aby zůstala i nadále nezávadná a čistá, je nezbytné o ni pečovat po celou dobu koupací sezony, na druhou stranu zas tak náročné to není. Údržba vody je vždy souhrou několika faktorů. Pokud se některý z nich zanedbá, může se celý systém snadno vymknout kontrole. Rozhodující pro optimální kvalitu jsou filtrační technika, bazénová hydraulika a pomocné hygienické parametry.

Filtrační zařízení musí být optimalizováno na velikost bazénu. Čím lepší filtraci máte, tím nižší jsou náklady na bazénovou chemii. Do menších bazénů stačí tzv. kartušová filtrace, do těch větších pak písková. Možností je i filtrační sklo, které nemá na rozdíl od písku pórovitý povrch. Filtrační náplň se tudíž tolik nezanáší a její doporučená výměna je po pěti a více letech. Bazénová hydraulika je důležitá, protože špatná cirkulace vody v bazénu často vyvolává rozmnožení řas.

Jak připravit bazén na léto

Jakmile venkovní teploty přesahují 15 stupňů, je na čase připravit zahradní bazén na novou sezonu. Stěny i dno vyčistěte od usazených nečistot speciálním, k tomu určený přípravkem. Očištěné plochy důkladně opláchněte vodou. Pomocí bazénového vysavače odstraňte z vody a dna bazénu hrubé nečistoty. Plovoucí nečistoty posbírejte z hladiny pomocí síťky na teleskopické tyči. Podle návodu připojte hadicemi filtraci a máte-li, připojte také systém na ohřev vody. Překontrolujte a dotáhněte veškeré spoje. Nyní je čas dopustit vodu. Ta by měla dosahovat až do úrovně středu přítokové příruby skimmeru, který chytá většinu nečistot. Zapněte filtrační okruh a obsah bazénu během následujících čtyřiadvaceti hodin filtrujte. Pokud během té doby dojde k zanášení filtru, je třeba jej vybírat. Nakonec zkontrolujte a upravte hodnotu pH.

Dejte bazén rovnou na zem

Všichni víme, že svlažit se v bazénu může být příjemné i o dost dřív, než nastane astronomické léto. A ten nadzemní vás navíc nepřijde ani na astronomickou sumu, svůj účel splní a má řadu výhod.

Již před nákupem si rozmyslete umístění bazénu. Měl by být na jižní straně zahrady. Pokud to nejde, dejte ho tam, kde sluce svítí nejdéle. Pamatujte na dosah zdroje vody a elektřiny.

Obecné nafukovací desatero

1. TERÉN

Ten je nejpodstatnější, musí být vodorovný, nebo musí skýtat možnost srovnání do roviny. Nechcete-li odkopávat zem, můžete plochu vyrovnat pískem, další zeminou či tvrdým polystyrenem. Podklad musí být relativně hladký, bez kamínků a větviček, které by mohly protrhnout dno (k vypodložení se hodí třeba starý koberec).

2. PŘÍPRAVA

S tělem bazénu se lépe pracuje, necháte-li ho hodinu ležet na místě na slunci, než materiál změkne. Zohledit už je třeba umístění filtrace, která má být pod hladinou vody na vodorovném místě. K filtru natočte otvory pro její připojení - později už byste bazén neotočili.

3. TRUBICE

Příprava k napuštění bazénu vodou pokračuje vložením tuhých trubic do vstupního a výstupního otvoru z vnitřní strany bazénu. Na trubice později napojíte hadice filtrace. Do otvorů vložte záslepky, které ulehčují manipulaci s bazénem bez připojených hadic.

4. NAFUKOVÁNÍ

Prstenec bazénu nafukujte jen do 2/3 objemu – kvůli snazší manipulaci. Můžete jej nahustit kompresorem na matrace, nebo potrénovat plíce a nafouknout lem ústy. Mělo by se vám to podařit v čase okolo tří minut.

5. NAPOUŠTĚNÍ

Vyrovnejte dno tak, aby mělo co nejméně záhybů. Ty se totiž mohou časem prošoupat a celý bazén zničit. Dno je vyrobeno z poměrně slabého materiálu. Malé záhyby nevadí, vyrovná je tlak vody. Bazén je připravený k napouštění.

6. VYROVÁNÍ

Napusťe první centimetry vody, abyste zjistili, zda je bazén v rovině. Stále je totiž čas vše napravit. Vyrovnejte ještě případné větší záhyby.

7. FILTRACE

Když je bazén usazený tak pěti centimetry vody, připojte filtraci. Sundejte vnitřní záslepky a nasaďte hadice z vnější strany na plastové trubice. Přítokovou hadici napojte na horní otvor čerpadla a spodní otvor bazénu. Odtokovou (voda proudící z čerpadla zpět) pak k dolní části čerpadla a k hornímu otvoru bazénu. Nezapomeňte na stahovací kroužky, které hadice vodotěsně utáhnou. Před nasávací otvor v bazénu dejte sítko, které zachytí největší nečistoty.

8. DOBA NAPOUŠTĚNÍ

Postupné napouštění roztahuje spodní část bazénu. Brzy se už nezdá tak malý jako na počátku. Když jsou v bazénu 3/4 objemu, dofoukněte prstenec. Při běžném tlaku vodovodního řádu se bazén o průměru necelých čtyř metrů a výšce k jednomu metru napouští zahradní hadicí asi šest hodin.

9. NEČISTOTY

Nečistoty ze dna můžete vysát vysavačem připojeným na pískovou filtraci. Papírová filtrace (bývá součástí balení) dovoluje používat jen sítka na hrubé nečistoty.

10. BAZÉNOVÁ CHEMIE

Pro pohodové užívání bazénu je nutná bazénová chemie k udržení čisté vody bez řas, bakterií a podobně. Dbjete vždy doporučení na obalu, hlídejte zejména množství chloru a kyselost vody.

Výhody nadzemního bazénu

– nemusíte hloubit jámu na zahradě

– voda se v něm ohřeje rychleji než v bazénu zapuštěném

– rodiny s malými dětmi se nemusí bát, že jejich ratolest nechtěně spadne do vody. Stejně tak nemusí mít strach společensky unavení hosté během bujaré party

– nafukovací bazén postavíte v několika krocích. Nadzemní bazény s pevnou vanou však vyžadují účast pomocníků, raději i odborníka

– jak snadno bazén postavíte, tak jej kdykoli také sbalíte