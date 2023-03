Patří do nádherné skandinávské přírody, byť jsou dílem lidských rukou. Velkým trendem na severu se stalo „hytte“ bydlení, které dnes vlastní více než čtvrtina Norů. Jedná se o dřevěnou boudu, která se hojně využívá jako víkendové bydlení. Majitelům poskytne útulné útočiště, když se vydají do odlehlých koutů tamních národních parků. Chatky hytte vypadají jako dřevěné stany, ale spolehlivě odolají drsnému severskému počasí.

Jednoduchý dřevěný domek, inspirovaný právě hytte, nyní stojí nedaleko Luhačovic. Podívejte se na chatu z ptačí perspektivy:

Zdroj: Se svolením Admiralos Production

Na začátku byla vlastní zkušenost

„Když tam, daleko od městského ruchu a pracovní rutiny, strávíte pár dní, dokážete se nerušeně a naplno soustředit. Ať už jde o konkrétní práci, vznik nových nápadů nebo jen přemýšlení o budoucnosti z jiného úhlu pohledu,“ popisuje vlastní zkušenost Dominik Ilichman.

Překvapilo ho, jak moc byl čas strávený mimo vymoženosti civilizace přínosný jak po psychické, tak po kreativní stránce. Jak blahodárný je podobný pobyt offline, vědí dobře špičkoví manažeři a byznysmani. Například Bill Gates si dopřává „think week“, aby mohl přemýšlet o směrování své firmy.

Podívejte se na chatu a její okolí:

Zdroj: Se svolením Admiralos Production

Podobný prožitek byl pro Ilichmana tak silný, že se spolu se svým kamarádem a spolucestovatelem Adamem Hofmanem rozhodl vybudovat v Česku podobné zázemí, kde se lze uprostřed přírody na pár dní zavřít a nerušeně přemýšlet bez rozptýlení a vyrušení.

Ideální místo hledali rok

Během pandemie, kdy kamarádi nemohli vyjet do oblíbeného Norska, hytte postrádali. Ideální místo, kde by mohli chatku podle skandinávského střihu postavit, hledali rok.

Pozemek, který splňoval jejich představy, objevili kousek od Zlína. „Samota v borovicovém lese. Nikde nikdo není, žádní sousedé, jen stromy a klid, naprosté soukromí. Přitom vzdálené jen deset minut autem od města,“ popisuje Ilichman.

Malá rozlohou, velká pohodou. Majitelé dostali do chaty více, než se může zdát

Projekt si vzal na starost Hofman, který je architekt. Dřevostavba se sendvičovou konstrukcí díky fasádě z přírodních modřínových prken dokonale splývá s okolním lesem. V interiéru dominují zase světlé smrkové desky.

Oproti skandinávským vzorům chatka disponuje obrovskými okny, aby do interiéru vstoupilo co nejvíc přirozeného světla. Využita jsou biodynamická světla, která se při stmívání automaticky ztemňují a přecházejí do oranžové barvy. Neobsahují modré záření, proto se na samotě lépe usíná.

Prohlédněte si interiér chaty:

Zdroj: Se svolením Admiralos Production

Chata je připojená k rozvodným sítím. O teplo se stará elektrické vedení v podlaze a kamna na dřevo. Při přemýšlení nad budoucí podobou interiéru si Adam a Dominik dali jasnou prioritu vytvoření pohodlného zázemí pro práci. Součástí zařízení se proto stal velký stůl s monitorem a mnoho zákoutí, kde se dá v klidu zahloubat nebo studovat výroční zprávy.

Nechybí rychlý internet od Starlinku a chytrá domácnost. „Googlehome odpovídá na otázky, dá se na něj mluvit, přehrát si přes něj hudbu nebo nastavit stopky,“ vypočítává Hofman.

Pracovali hlavně o víkendech

Do stavby se mladí muži pustili svépomocí, za přispění kamarádů a rodinných příslušníků. Jen na pár věcí byli najati řemeslníci. Pracovalo se hlavně o víkendech. Hotovo zahlásili v říjnu loňského roku.

Není stodola jako stodola. V té novodobé se žije jako na zámku

Od samého počátku Adam a Dominik plánovali, že chatku budou sice využívat sami, ale také pronajímat lidem, kteří potřebují na pár dní klidné pracovní zázemí nebo prostě změnu zaběhnutého stereotypu. Příjemně je překvapil zájem o ubytování. „Máme pořád plno,“ konstatuje Dominik.

Plánů mají ještě hodně

V květnu přibude kousek od chatky ještě sauna s ochlazovací kádí. A v hlavě už mají další plány. Jedním z nich je projekt minimalistické chatičky, určené pouze pro jednoho samotáře. Dalším naopak hytta, v níž najde dokonalé zázemí menší pracovní tým.

Pokud dojde naplnění optimistická vize, vybuduje dvojice během příštích let v každém kraji naší republiky podobnou hyttu. „Stejně jako jsou dnes samozřejmostí fitka, tak budou v budoucnu naprosto běžná místa pro práci, která vyžaduje hlubokou koncentraci,“ tvrdí.