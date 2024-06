Do roubenky v Českém ráji patří dřevěné obložky a dveře. Jaroslav Sobota vyrobil z krásného modřínového dřeva nejen zárubně, ale také ostění oken či nášlapy schodiště. Do stavby padnou jako ulité.

Z krásného modřínového dřeva vyrobil Jaroslav Sobota kromě dveří a zárubní také ostění oken, nášlapy schodiště, vstup do sklepa a masivní postele. | Foto: Se svolením Jaroslava Soboty

Známý Jaroslava Soboty má starou chalupu v Libošovicích v Českém ráji. Odtud je to kousíček na hrad Kost či zámek Humprecht. „Chtěl na chalupu jezdit s rodinou a ve volných termínech ji nabízet k pronájmu. Pustil se proto do rozsáhlejší rekonstrukce interiéru,“ říká Jaroslav Sobota z Horních Rokytňan, který při rozsáhlých úpravách roubenky pomáhal.

Dřevo jako nejlepší řešení

Úplně původně měl Jaroslav Sobota vyrobit jen jedny dveře. Použití běžných zárubní přitom nepřipadalo v úvahu. Zeď v roubence má totiž pětačtyřicet centimetrů a je postavena z pískovce. S nosnou zdí se tak museli muži nějak popasovat.

„Jel jsem se tam podívat, abych si vše naměřil a zjistil, do čeho půjdu. Domluvili jsme se, že uděláme dveře rovnou dvoje, aby se design interiéru sjednotil. Jedny vedou do koupelny, druhé zase na chodbu,“ vzpomíná na začátek práce Jaroslav Sobota.

Nakonec zůstal v roubence tři týdny. A z krásného modřínového dřeva vyrobil kromě dveří a zárubní také ostění oken, nášlapy schodiště, vstup do sklepa a později ve své dílně také masivní postele.



Vše se muselo vyrobit na míru

„U těchto starých baráků je důležité vše řádně proměřit. Původní stavebníci holt dělali s tím, co měli, a stěny jsou často neuvěřitelně křivé,“ krčí rameny Jaroslav Sobota.

„Domluvili jsme se s majitelem na šířce dveří, zatímco výška byla daná stavebními otvory. Nechtěli jsme ji měnit. Bylo by to nepatřičné, už tak byly velmi nízké. Měly jen 185 centimetrů,“ popisuje.

Právě z tohoto důvodu ani nebylo možné použít klasické dveře. „Jednodušší a efektnější bylo zkrátka vyrobit jedinečné obložky i dveře,“ vysvětluje kutil.

Nejdůležitější prý bylo vytvořit rošt, na kterém se bude vše zakládat. „Bylo taky nutné udělat zpevnění tam, kde jsme později umístili panty,“ dodává Jaroslav Sobota. Všechno se vyrábělo přímo na místě.

Detail modřínového dřeva:

„Modřínové fošny byly tři a půl centimetrů široké. Použil jsem metodu se ztracenými hlavami, což znamená, že se šroub zapustí a překolíkuje. Nakonec to vypadá, že fošny nejsou vůbec šroubované,“ popisuje výrobu Jaroslav Sobota.

Nejprve si předvrtal otvory a vložil do nich hmoždinky. Desky pro jistotu ještě podlepil.

Unikátní kování podtrhlo rustikální design

Aby byl dojem z historického objektu autentický, shodli se s majitelem roubenky na tom, že nepoužijí ani soudobé kování. „Je to stará chalupa a oba jsme chtěli, aby to nějak vypadalo,“ podotýká Jaroslav Sobota.

„Zabrouzdal jsem na internetu a našel staré panty, zámek s klikou a kování. Všechno vyšlo na 800 korun. Vyrábí to nějaká česká firma, vypadají jako stará klasika. Je to docela kvalitní; kování je nýtované. Výsledek je skvělý,“ usmívá se kutil.

Samotné dveře vyrobil Jaroslav Sobota klasickým způsobem. „Nejprve jsme přemýšleli, že uděláme nějaký kříž. Nakonec jsme došli k tomu, že nejlepší bude klasika, která se po léta používá třeba na dveřích vesnických chlívků. Zní to možná divně, ale takové dveře do roubenky parádně zapadnou,“ uvádí kutil.

Modřín přímo ze sušičky

Na materiálu nešetřili. Modřín byl přímo ze sušičky. „Před čtyřmi lety stál kubík ze sušičky asi 11 000 korun. To bylo tenkrát, dnes už to bude úplně někde jinde. Takže to není úplně nejlevnější dřevo,“ nastiňuje Jaroslav Sobota.

Pracovat s ním je prý pro kutily malým svátkem. „Prkna byla fakt dobrá a krásně rovná. Takže jsem jenom nařezal délky. Všehovšudy jsem dvoje dveře vyrobil za jediný den, včetně broušení,“ vzpomíná kutil.

Na dveře použil Jaroslav Sobota historizující kování.Zdroj: Se svolením Jaroslava Soboty

Se zárubněmi si ale musel pohrát. „Musely se podpěnovat a každou desku jsem taky podlepoval. Takže se to časově protáhlo. Myslím, že s těmi zárubněmi mi oboje dveře vzaly dva a půl, maximálně tři dny. Když člověk ví, jak na to, tak jde práce pěkně od ruky,“ dodává závěrem Jaroslav Sobota.

