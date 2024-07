Jindřich Strádal trochu zariskoval a opravu špatně navrženého schodiště vzal do vlastních rukou.

Jindřich Strádal z Liberce se rozhodl vzít opravu špatně navrženého schodiště u svého švagra do vlastních rukou. Původní schody byly příliš strmé a nepohodlné, a tak se kutil pustil do projektu z bukového dřeva. S využitím kvalitního materiálu a pečlivým plánováním dokázal vytvořit pohodlné a hezké schodiště. Navíc za opravdu parádní cenu.

Když si švagr Jindřicha Strádala nechal postavit dům na klíč, zahrnovala stavba také základní schodiště. Brzy se ale bohužel ukázalo, že schody byly navrženy špatně.

„Byly příliš strmé, s nášlapnou plochou pouze 18 centimetrů, což ztěžovalo pohodlné používání. Proto jsme se rozhodli provést úpravy na vlastní pěst,“ vzpomíná kutil z Liberce.

Klíčem je správné rozměření

Prvním krokem bylo podle Jindřicha Strádala zaměření a naplánování nových schodů. Z materiálů pak zvítězila buková spárovka. Buk je totiž tvrdým dřevem, které je pro schodiště ideální nejen díky své pevnosti, ale také estetickému vzhledu.

Výroba takového schodiště není jednoduchou záležitostí. „Klíčem je přesné rozměření veškerých prvků, aby se následně dalo vše správně složit. Každá odchylka jak při měření, tak při řezání dřeva, by mohla způsobit problémy při montáži,“ vysvětluje Jindřich Strádal.

„Původní schody měly nášlapnou plochu 18 centimetrů, kterou jsme zvětšili na 29 centimetrů. To významně zvýšilo pohodlí při chůzi. Výška schodu pak byla nastavena na 19,5 centimetru,“ dodává kutil.



Nové schody ukotvil tak, aby nebyly vidět žádné šrouby. „Použili jsme stávající podestu vyrobenou z KVH hranolů o síle 15 na 7 milimetrů a OSB desek. To vytvořilo takzvanou falešnou podestu,“ popisuje zručný muž.

Samotné schody jsou samonosné, ukotvené z boku a zespodu do zdi a podlahy. „Podestu jsme upravili tak, aby byla stabilní a estetická. Je vyrobená z bukového spárovky ve velikosti 2 krát 1 metr. Do podesty jsme pak každých co 40 centimetrů vložili výztuhy, aby se zabránilo kroucení dřeva,“ říká kutil.

Výroba a montáž modulů

Celé schodiště Jindřich Strádal vyráběl a montoval v dílně, kde sestavil spodní a horní část.

„Na místě jsme pak prováděli finální úpravy a konečnou montáž. Pro stavbu jsem použil kvalitní stolní pilu, pokosovou pilu a frézu pro přesné vytvoření drážek. Do nich jsme zasunuli podschodnice, aby byly v dilatační spáře. To aby v budoucnu nepraskaly nebo nevrzaly při chůzi,“ přibližuje kutil.

A jak už to tak bývá, při montáži narazili ve švagrově domě na křivé zdi. „To jsme vyřešili lištováním a použitím pružného silikonu k vyplnění mezer. Schody byly vyrobeny na míru s ohledem na omezený prostor, takže každá část musela přesně pasovat,“ dodává Jindřich Strádal.

close info Zdroj: Se svolením Jindřicha Strádala zoom_in Pohled z patra dolů.

Přirozená barva dřeva

Po dokončení montáže bylo potřeba schody přebrousit jemným smirkovým papírem a dvakrát natřít tvrdovoskovým olejem, což zajišťuje trvanlivost a krásný vzhled dřeva. „Švagr chtěl zachovat přirozenou barvu dřeva, takže jsme použili bezbarvý matný olej,“ uvádí kutil.

Pro lepší vizuální efekt i bezpečnost pak do bočnic schodů integrovali bodové osvětlení. „To se automaticky rozsvěcuje při pohybu. Každá bodovka má vlastní čidlo, takže světla se rozsvěcují postupně a po deseti minutách opět zhasnou. Navíc jsou propojena s vypínačem, takže je lze zapnout i trvale,“ doplňuje šikovný muž.

Schody vyšly na 22 tisíc

Měřením, řezáním a montáží strávil Jindřich Strádal mnoho hodin, ale výsledek prý stojí za to.

„Na nových schodech jsem strávil šest dní v kuse. Celkově mi vytvoření a smontování v dílně zabralo 55 hodin. Následovaly dva dny montáže a jeden den finální úprava,“ vypočítává kutil.

Celkové náklady na materiál byly 22 000 korun. „To je podle mě přijatelná cena za kvalitní a trvanlivé schodiště. Mě dal švagr taky něco,“ směje se Jindřich Strádal.

