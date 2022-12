Rekonstrukce krok za krokem: Kde vzít peníze a na čem ušetřit

Nejviditelnější součástí každé fotovoltaické elektrárny jsou solární panely a nejdůležitějším ukazatelem bude samozřejmě jejich výkonnost. Aby panely dosáhly slibovaného plného výkonu, nesmí být zastíněné. I malý stín, například od hromosvodu, zásadně sníží výkon celé soustavy spojených panelů. Řešení tohoto problému nabízí například monokrystalické panely s unikátní technologií half-cell. Takový panel je rozdělený na několik částí a jakmile je jedna z nich zastíněná, tak je snížený výkon pouze u ní. Všechny ostatní pracují beze změny a mohou tak maximálně využívat energii ze slunce.

V husté městské zástavbě se o zastínění postarají také třeba komíny, stromy nebo okolní domy. V případě velkého zastínění je vhodné využít technologii optimalizérů, které "překlenou" zastíněný panel. Nechte si odbornou firmou určit předem potřebný výkon. Přesné umístění a počet panelů by měl určit technický specialista dodavatelské společnosti ještě před uskutečněním prodeje. Na střeše domu pěstounů, která je směřovaná na západ, bude 6 solárních panelů. Dalších 12 panelů bude umístěno na konstrukci na vyvýšené části zahrady směřující na východ.

Střídač a baterie

Ze solárních panelů přichází stejnosměrný proud, který ale domácnost nevyužije. Je potřeba ho přeměnit na proud střídavý, a to je úkolem takzvaného střídače. Vidíte jen malou krabičku na zdi, ale o větší je její úloha. Bez přehánění jde o srdce celého fotovoltaického systému. Na střídači rozhodně není dobré šetřit. Jeho kvalita ovlivňuje dlouhodobé fungování celého systému i jeho životnost. Vybrat si můžete mezi symetrickými a asymetrickými střídači. Symetrické rozdělují elektrickou energii rovnoměrně mezi všechny tři fáze spotřebovávané elektřiny, asymetrické ji rozdělují podle toho, jak spotřebiče v domácnosti potřebují.

„Nejvhodnější je pořídit si kvalitní asymetrický střídač, jehož cena je sice vyšší, ale zajistí vám dlouhou životnost bez poruch a nejlepší využití solární energie. U levných nekvalitních střídačů se může stát například to, že sami spotřebují hodně energie, a ještě špatně ovládají asymetrii. Domácnost tím pádem bude zbytečně více dokupovat energii ze sítě,“ doporučuje Michal Kučera, technický ředitel Energetického Holdingu Malina.

Rekonstrukce krok za krokem: Bez projektové dokumentace se neobejdete

Rodině pěstounů bude sloužit třífázový hybridní střídač s nízkým napětím baterie 48 V a účinností až 98 procent. Podle využití energie v domácnosti se můžete rozhodnout i pro hybridní střídač. Ten ale nenabízí všichni dodavatelé. Na něj můžete kromě baterie připojit i externí zdroj jako jsou dieslové elektrocentrály, což ještě více posílí vaši samostatnost.

Při pořízení fotovoltaické elektrárny máte na výběr, zda chcete systém i s baterií, nebo bez ní. Při jejím pořízení zaplatíte o něco více, vynaložené peníze se vám rychle vrátí díky optimalizaci čerpání nastřádané energie. Pokud panely díky slunečnému počasí nebo malému odběru vyrobí více elektřiny, kterou nestihnete spotřebovat, uloží se právě do baterie. Až když je baterie plná, jde energie do sítě distributora. Pokud nesvítí slunce a panely nepracují, můžete využít nastřádanou energii ze dne místo toho, abyste ji dokupovali ze sítě.

Nejprve tedy berete proud z baterie a až po jejím spotřebování ji doplňujete ze sítě. U baterií máte na výběr mezi nízkonapěťovou a vysokonapěťovou. Například Energetický Holding Malina nabízí nízkonapěťovou variantu. Oproti vysokonapěťovým mají bezpečnější provoz a jsou odolnější vůči poruchám. Výběr baterie závisí i na střídači, který s ní musí být slučitelný.

Rekonstrukce krok za krokem: Kde hledat inspiraci

Pro ovládání a kontrolu vaší fotovoltaické elektrárny nabízí firmy různé aplikace v telefonu. To vám umožní mít ten nejlepší přehled o fungování celého systému. „Většina firem využívá aplikace třetích stran. My máme vlastní aplikaci, díky níž zákazníci vidí, jak systém funguje a kolik i díky němu ušetří. Náš systém navíc na dálku fotovoltaické elektrárny hlídá, a proto víme, kdy je například potřeba návštěva servisního technika. Kromě toho nám to pomáhá i ve zdokonalování našich systémů,“ říká Michal Kučera.

Solárními panely to nekončí. Pokud si spolu s fotovoltaickou elektrárnou pořídíte i tepelné čerpadlo, můžete získat od státu dotaci ve výši až 60 procent vynaložených nákladů. Předem však důkladně zvažte a nechte si ověřit, zda je propojení možné a bude vše fungovat.

Kvalita dodavatele

Pokud se rozhodnete pořídit si fotovoltaickou elektrárnu, oslovte více společností, abyste mohli jejich nabídky porovnat. Zajímejte se o to, jaké firma poskytuje garance a záruky na jednotlivé komponenty. Rodina Robina a Liběny si nemusí dělat starosti dlouhé roky. Energetický Holding Malina dává záruku dvacet pět let na výkon panelů a dvanáct let na baterie a střídače. Vizitkou dobře fungující firmy je proškolený technický personál, který se prokáže třeba odbornou certifikací Českého vysokého učení technického. Poptávka po fotovoltaických elektrárnách je nyní opravdu vysoká, i proto se řada dodavatelů potýká s nedostatkem komponentů. Tím pádem se prodlužují i čekací lhůty na instalace. Aktuálně můžete u některých firem čekat na dodání i rok. Důležité je proto ověřit si, zda má firma nasmlouvané dodavatele a za jak dlouho je schopná systém nainstalovat.

Například Energetický Holding Malina si nechává vyrábět vlastní komponenty pro fotovoltaické elektrárny. Svým klientům proto garantuje instalaci už do šesti měsíců od podpisu smlouvy. Většina společností v současné době také nabízí pomoc při vyřízení žádostí o dotaci. Ne všude je to ale samozřejmostí, raději si to také dopředu ověřte. Podívat se můžete i na to, kolik instalací už společnost provedla a jaké má hodnocení od klientů. Kvalitního dodavatele nedělá pouze jeho produkt, ale i způsob komunikace a finanční podmínky. Dejte si pozor především na to, kdy bude probíhat platba za zboží. Zda ihned po objednání, nebo při dodání. Dobrou praxí je zaplacení zálohy při sjednání a doplacení po instalaci fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla.

Seriál Rekonstrukce



Od 6. října 2022 až do února příštího roku společně sledujeme, jak probíhá rekonstrukce podkroví, výměna střechy či instalace tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny v domě pěstounů Liběny a Robina pod taktovkou Buřinky. Každý čtvrtek se na webu deníku objevuje nový aktuální článek.



1. Co je potřeba rozmyslet (udělat) před začátkem rekonstrukce

Financování a rozsah

Kde bydlet během rekonstrukce

Jak vybrat firmu na rekonstrukci

S čím poradí odborníci

Nejčastější chyby při plánování rekonstrukce



2. Architektonický návrh a projektová dokumentace

Kde hledat inspiraci

Typy projektových dokumentací

Jak vybrat kvalitní fotovoltaiku

Jak vybrat zdroj vytápění.



3. Rozpočet a zajištění financování

Jak sestavit rozpočet na rekonstrukci

Jak financovat rekonstrukci

Jak ušetřit

Jak získat dotace



4. Jednání s úřady

Rekolaudace nemovitosti

Jaká povolení potřebujete pro rekonstrukci

Jak nenaštvat sousedy.



5. Harmonogram prací, zajištění řemeslníků a uzavření smluv

Smlouva o dílo na rekonstrukci, harmonogram

Rekonstrukce svépomocí



6. Průběh rekonstrukce

Vyklízení, stěhování a příprava na rekonstrukci.

Bourací a zednické práce při rekonstrukci

Rozvody vody, elektřiny a vytápění

Rekonstrukce starých domů

Vztahy a rekonstrukce

Závěrečný úklid.