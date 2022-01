„Poprvé jsme si sem našli cestu v srpnu 2019. Byla to náhoda, kdy nás na základě naší poptávky kontaktoval původní majitel. Ale protože to není úplně standardní nemovitost, byla cesta k její koupi delší. Naše je teprve necelý rok. Stěhovali jsme se sem loni v lednu a od března je oficiálně naše,“ popisuje Veronika Hodysová. Na pořízení a částečně na rekonstrukci si vzali hypotéku. „Rozhodovali jsme se, zda jít do bytu v Litoměřicích nebo koupit tohle. Jenže v bytě bychom se nudili,“ dodává.