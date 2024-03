Lukáš Navrátil z Mirošova u Rokycan zdědil starý dům, který nutně potřeboval opravit. Budova byla v tak žalostném stavu, že hrozilo její zřícení. Muž se ale nakonec rozhodl pro celkovou rekonstrukci domu. S rodinou pak svépomocí vytvořili i krásnou odvětrávanou fasádu z modřínů.

Dům po realizaci odvětrávané fasády | Foto: se svolením Lukáše Navrátila

Doslova v tragickém stavu byl dům, který zdělil Lukáš Navrátil z Mirošova. Starou budovu nejprve pronajal, ale okamžitě začal přemýšlet nad tím, co s ní dál. Bez zásahu totiž hrozilo, že se zřítí.

„Uvažovali jsme o různých variantách. Situace nám přála, a tak jsme se nakonec rozhodli, že se dům pokusíme zachránit. Se stavbou už jsme nějaké zkušenosti měli, tak jsme se vrhli do díla,“ vzpomíná.

Modřín brali všemi deseti

Od kamaráda, který pracuje v lese, získal kulatinu modřínu. „Odkoupil jsem asi 15 kubíků. Kmeny jsem nechal nařezat na pile. Obvykle se sice na obklady používá severský modřín, protože má vyšší obsah pryskyřice, ale když se nám namanul tento, brali jsme ho všemi deseti. Byla to dobrá volba. Je to pěkné dřevo a má hezkou barvu,“ popisuje zručný muž.

Lukáš Navrátil pracuje pro pražského developera, kde má na starosti interiéry novostaveb. „Můžu říct, že ke stavbám mám docela blízko. Na stavby chodím běžně a zajímám se nejen o interiéry, ale také o obálky budov. I s dřevem už jsem něco dělal, takže jsem si na celou rekonstrukci troufnul,“ směje se.

Každý starý dům je individuální a je mu také potřeba navrhnout správnou skladbu zateplení. „Je hodně možností, jak to udělat. Lidi si skladbu různě modifikují, a tak jsem to udělal i já,“ pokračuje ve vyprávění stavitel.



Ohled musel brát i na cenu. „Co si budeme říkat; peníze pro nás byly důležité. Ceny stavebních materiálů i prací jsou dnes děsivé,“ říká Lukáš Navrátil s tím, že si kompletně dělali interiéry i novou střechu.

„To samotné vyšlo na obrovské peníze. Takže jsem našel řešení, které se vešlo do našeho rozpočtu. Ušetřili jsme totiž za práci, protože jsme si část dělali s přítelkyní a kamarádem sami,“ dodává.

Náročná práce stála za to

Samotný dům byl vystavěn z různorodého materiálu. Pálené cihly střídaly kámen i vepřovice. „Nejprve jsme museli fasádu oklepat. To byla strašná práce. Nahazoval jsem ji klasickou maltou asi půl roku. Normálně chodím do práce, takže vše se realizovalo v mém volném čase,“ popisuje průběh prací.

„Hydroizolace tam samozřejmě žádná nebyla, protože dům má kamenný základ. Obkopali jsme proto základy kolem celého domu a vložili nopovou fólii a drenážní trubku. Musím říct, že zdi nejsou vlhké, což je dobrá zpráva. Zdá se že to funguje,“ pochvaluje si šikovný stavitel.

Ze smrkových fošen 14 x 6 centimetru udělali rastr, který vyplnili vatou. „Rozhodli jsme se pro provětrávanou fasádu. Proto jsme nepoužili polystyrem, aby případná vlhkost mohla jít přes zateplovací systém ven,“ přibližuje Lukáš Navrátil.

„Protože je dům dlouhý, tak jsme ho rozdělili. Na část jsem najal partu kluků, kteří mi udělali finální omítku. Druhou část jsme dělali kompletně svépomocí a obkládali jsme ji modřínem. Předtím jsme ale na sokl dali extrudovaný polystyren, aby vlhkost nevzlínala do vaty,“ dodává šikovný muž.

Plánovaný rozpočet přešvihli

Na vloženou vatu připevnili UV stabilní, difuzně otevřenou fólii. „To byla nejdražší položka. Metr stojí, tuším, od 1300 do 1500 korun. Vzali jsme tu kvalitnější. S tím jsem na začátku rekonstrukce příliš nepočítal, takže jsem malinko přešvihl rozpočet,“ usmívá se Lukáš Navrátil.

Fólii překryli kontralatěmi, čímž vznikl rošt. Na ten kotvili modřínová prkna. „Chtěl jsem trošku ušetřit, takže když jsem si nechal na pile nařezat kulatinu, pořídil jsem si ještě hoblovku. No, ušetřil jsem, ale dřevo jsem hobloval a natíral nejprve transparentním základem proti modrání dřeva a houbám, a poté tenkovrstvou lazurou,“ přiznává stavitel s tím, že mu to trvalo snad tři měsíce.

Zateplování vatouZdroj: se svolením Lukáše Navrátila

„Konečná montáž už byla tím nejjednodušším, i když zabrala taky hodně času,“ vzpomíná Lukáš Navrátil.

Dům je velmi velký. Na délku měří 25 metrů a na šířku zase 8,5 metru. To jsou rozměry dvou běžných rodinných domů. Na fasádě, kterou si Lukáš Navrátil se svou přítelkyní dělali z větší části sami, se opravdu nadřeli.

„Bylo těžké sehnat nějakou firmu, protože to nikdo nechtěl dělat celé. Nakonec jsme na tom vlastně dělali já, moje přítelkyně a kamarád Martin. Oběma moc děkuji,“ říká vděčně.

Z nehospodárné stavby je úsporná

Stavba fasády se všemi přípravami prý trvala přes rok. A jak to vyšlo finančně? „Když započítám celý dům, to znamená i druhou část v omítce, tak jsme někde na 700 tisících korun. Do celkové ceny samozřejmě počítám i přístroje a nástroje, které mě vyšly asi na 100 tisíc,“ vypočítává stavitel.

Stále ještě chybí dodělat pár detailů. Teď se ale Lukáš Navrátil věnuje úpravě podkroví.

„Budu to muset někdy udělat. Nemám ještě parapety a musím začistit venkovní špalety oken, aby to vypadalo pěkně. Zateplení ale dopadlo navýsost dobře. Vytáhli jsme stavbu podle energetického štítku z mimořádně nehospodárné do úsporné až velmi úsporné. Ze všeho nejlepší ale je, že se nám tu pěkně bydlí a přítelkyni Evě se domeček líbí,“ dodává spokojeně.