Potřebovali více místa pro rodinu i kamarády. Milada Kyjovská se proto rozhodla, že postaví takzvaný tree house; domeček, který je zčásti na zemi a zčásti visí na stromě.

Milada Kyjovská je velmi zručná. Sama vymyslela a s pomocí rodiny postavila parádní domeček ve stromech. | Foto: Se svolením Milady Kyjovské

Ačkoliv je Milada Kyjovská z Kroměřížska původním povoláním učitelkou na speciální střední škole, je velmi zručná a s řadou věcí si poradí sama. Jedním z jejích výtvorů je i parádní tree house (česky stromový dům; pozn. red.).

„Domeček jsem vymyslela a začala stavět sama. Nakonec mi ale pomáhala celá rodina. Některé práce jsou totiž náročnější a tahat trámy taky není nejjednodušší,“ usmívá se kutilka.

Stavba vyřešila nedostatek místa. „Máme malou chatu, a když přijela celá rodina, tak jsme tam byli namačkaní. Napadlo nás, že bychom udělali malé ležení pro návštěvy. A tak vznikla myšlenka stavby tree housu,“ vzpomíná Milada Kyjovská.

Od kantorování zběhla ke stavitelskému nářadí

Původně učitelka se rozhodla po šestnácti letech odejít ze školy. Nyní se věnuje různým projektům na volné noze.

„Už dva roky dělám to, co mi přijde zajímavé. Můj manžel mě v tom naštěstí hodně podporuje. Sám moc věcí nechce dělat, tak mi vždy dá nářadí a řekne, jak to mám provést,“ směje se kutilka, která už sama postavila například saunu.

„Do školství se ale zase budu vracet, protože rodina potřebuje stálý příjem,“ dodává Milada Kyjovská.



Kutilka se inspirovala v zahraničí

Inspiraci pro svůj stromový dům načerpala ze zahraničních pořadů o stavbě tree housů. „Sledovala jsem pořady, kde prezentovali podobné stavby rozeseté po celém světě. Náš domeček je z jedné strany ukotven ve stromech, z druhé strany stojí na zabetonovaných trámech,“ vysvětluje Milada Kyjovská.

Celý projekt byl prý momentální nápad, takže tehdy příliš neřešili fakt, že stromy ještě porostou.

„Říkali jsme si, že když se to stane, tak v případě potřeby použijeme hever a vyzdvihneme o kousek výš i druhou stranu domku. Tím se dostaneme zase do roviny. Nevidím v tom problém,“ podotýká s klidem kutilka.

Recyklace materiálů jako stěžejní prvek

Při výstavbě se Milada Kyjovská rozhodla jít finančně nenáročnou a zároveň ekologickou cestou. „Všechno máme z recyklovaných materiálů, takže jsme za ten krásný domeček příliš neutratili. Když tedy nepočítám šrouby, které dneska nejsou úplně nejlevnější,“ usmívá se.

Trámy jsou ze starého domu určeného k demolici.Zdroj: Se svolením Milady Kyjovské

Trámy jsou například ze starého domu, který se boural. „A vidíte, že dělají ještě parádu. Dřevěná eurookna s dvojskly jsme dostali,“ uvádí zručná žena.

Vnitřní stěny jsou z OSB desky. K zateplení zase použili polystyren, který zbyl z realizace fasády. „Na podlaze máme také OSB desky přikryté linoleem. Dovnitř jsem vyrobila patrovou postel. Spodní část je rozkládací, takže se dá složit a vytvořit tak gauč,“ popisuje Milada Kyjovská.

Stromový vůz je připojen k elektřině podobně jako bývají karavany. „Elektřinu máme přivedenou dlouhou prodlužovačkou z chaty. Je to tak pro nás dostatečné a nic se nemusí zakopávat,“ vysvětluje kutilka.

Celá stavba vyšla jen na 20 tisíc

Vnitřní prostor stromového domu má rozměry přibližně 3 na 3 metry. „Není to úplně čtverec, protože mi to na jedné straně trochu ujelo. Manžel se trošku rozčiloval, že tam není jediný roh přesný,“ směje se bývalá učitelka a dodává, že terasa má rozměry zhruba 1,5 na 3 metry.

Treehouse se stal oblíbeným místem nejen pro členy rodiny, ale také pro kamarády a přátelé. „Všichni jsou nadšení a chtějí tam spát. Není divu, je z něj parádní výhled do okolí. Já tam taky občas utíkám, abych měla chvilku klidu,“ přiznává kutilka.

Celá stavba podle ní trvala zhruba rok a půl. „Tree house jsme dělali poměrně dlouho. Stavbě jsme se totiž mohli věnovat pouze o víkendech. Finančně se jsme se vešli zhruba do 20 000 korun,“ počítá nahlas Milada Kyjovská.

