Vodu muž ohřívá už léta zdarma. Solární kolektory si vyrobil sám, fungují dobře

Za ohřev vody nedá Ladislav Mička ze Žďáru nad Sázavou ani korunu. Jak je to možné? V zimě používá krbová kamna, v létě zase solární kolektory. Podle něj je to jednoduché a bezúdržbové řešení. Funguje mu již více než deset let.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kolektory použil Ladislav Mička na sokl budovy. | Foto: Se svolením Ladislava Mičky