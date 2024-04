Při rekonstrukci starého domu čekají na stavebníky často nepříjemná překvapení. Nejinak to měl Lukáš Roubík. Na křivé zdi nakonec vyzrál pomocí OSB desek. Vyhnul se tak nahazování tun materiálu a ještě ho to vyšlo velmi levně.

Nerovné zdi vyřešil Lukáš Roubík pomocí OSB desek. Výsledek vypadá parádně. | Foto: Se svolením Růženy Sekretové

Starší rodinný dům v Dřínově u Slaného, do kterého se Lukáš Roubík a jeho partnerka Růžena Sekretová nastěhovali, nebyl zrovna v nejlepší kondici. Zdi byly ve starém štuku a musela se provést i elektroinstalace.

„Obývací pokoj zkrátka potřeboval nový kabát. Muselo se to celé předělat. Už jsme v tom nechtěli žít. Problém ale byl, že zdi nejsou zrovna rovné,“ přibližuje Lukáš Roubík, vyučený malíř-natěrač.

„Já bych řekla, že zeď v obýváku byla křivá, jako největší lež na světě. Dva roky jsme přemýšleli, co s ní. Původní myšlenka byla, že by se to doházelo. To by ale bylo ‚matroše‘! Dnes mě jen mrzí, že nápad s OSB deskami nepřišel dříve,“ dodává jeho partnerka Růžena Sekretová.

OSB desky a střešní latě? Skvělé řešení

K rekonstrukci se nakonec letos dostali. A nelitují. „Po cenovém propočtu sádrokartonu, palubek a OSB desek jednoznačně vyhrály OSB desky. V hobby marketu navíc byla zrovna akce," popisuje Růžena Sekretová s tím, že jako podklad použili impregnované střešní latě.



„Ano, je to trochu nezvyklé řešení, ale vyplatilo se. Při dotazech ve skupinách svépomocníků na Facebooku nebyl na myšlenku OSB desek moc pozitivní ohlas. To nás utvrdilo v tom, že jdeme správnou cestou. Zase trochu mimo proud,“ usmívá se žena.

„Všechno se odvíjelo od ceny,“ souhlasí Lukáš Roubík a dodává: „Na internetu jsme viděli, že to tak někteří kutilové také udělali. Nechali OSB desky přiznané a pouze je nalakovali bezbarvým lakem. Udělali z toho nejen stěny, ale také podlahu či strop.“

Obývací pokoj nutně potřeboval rekonstrukci. K té se Lukáš Robík a jeho partnerka Růžena Sekretová letos konečně dostali.Zdroj: Se svolením Růženy Sekretové

Zedničině se učil za pochodu

Lukáš Roubík se prý všem pracem učil za pochodu spolu s kamarády. „Nouze člověka přinutí. I já se tak z nutnosti přiučil zedničině, jak se říká, od píky. Postupně jsme pracovali se sádrokartonem a dřevem na střeše. Když člověk chce, tak to jde,“ usmívá se.

O tom, že srovnávat křivou zeď není žádná slast, ví nejeden stavebník.

„Práce s OSB deskami je ale pohodová. Rošt jsem ukotvil do kamenné zdi turbošrouby. Vždycky jsem to musel vypodložit nějakým kusem trámku nebo latí. Zásadní bylo vytvořit rovinu. Udělali jsme rastr na zdi, což bylo asi nejhorší. Potom už to šlo pěkně,“ vysvětluje Lukáš Roubík.

Lukáš Roubík na OSB desky nechtěl dávat perlinku a štuk. Nakonec tedy desky napenetroval, protože jsou mastné, a natřel je klasickou bílou barvou na zdi.

Tři víkendy a dva tisíce korun

Člověk se každým novým projektem učí. Teď by prý už pracoval trošku jinak.

„Tam, kde by měl být spoj dvou desek na perodrážku, bych ještě přidal jednu lať. To aby se dvě OSB desky hezky spojily. Při podrobnějším zkoumání je občas někde vidět, že je na zdi schůdeček,“ přemýšlí nahlas Lukáš Roubík s tím, že kdyby se přechody mezi deskami zbrousily dohladka, tak by z metru nebylo poznat, že jsou to desky.

„Rekonstrukce zdi nám vzala tři víkendy a cenově jsme se vešli asi do 5 tisíc korun. No, vlastně méně,“ doplňuje svého partnera Růžena Sekretová.

„Kýbl barvy v akci za 199 korun, střešní latě zhruba 200 korun, 13 kousků OSB desek za 1400 korun, odvětrání stálo 80 korun a vruty do stovky. Takže ještě méně. Těch 5 tisíc by bylo i s prací. Mám totiž pořád v hlavě propočet na 18tky palubky třídy A, o nichž jsme také uvažovali,“ vypočítává žena.

Závěrem pak dodává poznatek, který bude zajímat především dámy. „Do těch desek se krásně vrtají háčky na obrázky,“ usmívá se Růžena Sekretová.

