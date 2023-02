„Když nám během pár let potřetí spadl strom na chatu, už jsem neudržela ani slzy. V záhrádkářské osadě je stovka chat, ale my jediní jsme jako magnet, přitahující problémy. A věřte mi, že jsem ji chtěla v tu chvíli za pakatel prodat. Přitom jsem tam šťastná a pomaličku ji upravujeme pro klidný důchod v přírodě ,“ vzpomíná na kritický moment Šárka Štětková z Plzeňska.

Nejčastější chyby při rekonstrukcích:

Zdroj: Youtube

První rána

Hned první rok po koupi chaty přišla po parném víkendu klasická letní bouřka. Bylo ale zároveň i větrno a strom, který byl původně nakloněný jiným směrem, prasknul, zkroutil se a zamířil si to přímo na zahradu.

„Skonala pod ním pergola, poškodil roh střechy chaty a kus plotu. Mimochodem celý víkend jsem pod tou pergolou vegetila a schovávala se před sluncem. Měli jsme tak zajímavě udělanou pojistku, že jsme nic nedostali,“ říká o štěstí v neštěstí Šárka Štětková.

Unikátní stavba Habitat 67: Vzbuzuje údiv, vypadá jako živá a je celá z kostek

Trvalo dva roky a čtyři měsíce, než na původním místě vyrostla pergola nová. O opravu střešní krytiny chaty se postarali šikovní synové. Během té doby, v covidovém červnu roku 2021, kdy řada z nás trávila povinnou neplánovanou dovolenou, se Šárka Štětková po bezmála dvou letech pustila do obnovy plotu. Plot, jenž byl zasažen pádem stromu, držel snad už pouze silou vůle.

Rána druhá a třetí

To ale paní Šárka ještě netušila, že o měsíc později se při bouřce vyvrátí hned dva stromy najednou a opět neomylně spadnou na střechu jejich chaty a poničí novou pergolu. „Dopadlo to tak, že praskl trám střešní konstrukce a plechová střecha byla od větví jako řešeto. A to nemluvím o spoušti v kuchyni, kde to vypadalo jako po zemětřesení,“ popisuje svou druhou soukromou katastrofu Šárka Štětková. Střechu opravili synové a z trávníku na zahradě se stal tankodrom. Všude se válelo plno větví a jehličí.

Společně se svými syny se Štětkovi opět pustili do opravy. Sotva však následky nepříjemné události jakžtakž zažehnali, přišla po bezmála sedmi měsících rána třetí. Kmen stromu vzdáleného zhruba pět metrů praskl a statný smrk si to namířil opět na chatu. Tentokrát ale nadělal skutečnou paseku.

Rekonstrukce krok za krokem: Střecha nad hlavou

„Při pádu urazil kmen roh nové pergoly, narazil na štít chaty, kde praskly nosné tramy, z přední střechy udělal síto a rozbil téměř veškeré podbití. Sesunul také stěnu chaty, sklížil a zničil okno a při pádu poničil dlažbu na chodníku,“ vypočítává škody na své chatě Šárka Štětková.

Opravu vzala z gruntu

„Když jsme navíc sundali původní obložení, tak jsme zjistili, že stěna je papírová a že tam nic není. Doslova bylo vidět dovnitř. Nebylo divu, že jsme museli topit jako diví,” říká Šárka Štětková. Rozhodla se tedy, že nakoupí vatu a palubky a pustí se do zateplení sama.

Inspirace: Trámy na střechu byly moc drahé, tak si je manželé vyrobili sami

„Práci s palubkami jsem viděla na vlastní oči a nic závratného na tom není. Když máte dobrou pokosovou pilu, stolní cirkulárku, tak vlastně nic dalšího nepotřebujete. Jen šikovné ruce, pár šmirgl papírů a stavíte,“ usmívá se dnes.

Stále toho podle ní chybí ještě spoustu udělat. Třeba opravit chodník, roh pergoly, na chatě podhledy, zalištování, přední okap a možná se pustí také do prodloužení střechy vepředu. „Ráda bych se do toho pustila, ale zpátky mě drží finanční náročnost. Před pár lety jsme totiž vyměnili bydlení za lepší a věčné rekonstrukce něco stojí,” stýská si Šárka Štětková. Vzápětí ale dodává, že hned, když trošku našetří, se do toho pustí.

Dům snů? Kousek za Prahou vyrostlo působivé stavení podle učení Feng-šuej

„Oprava chaty je opravdu mou prací,“ uvádí vitální padesátnice. Zabrala každý víkend během třech měsíců. Materiál na obklad nakonec vyšel na zhruba 40 tisíc korun a zateplení asi 6 tisíc korun. Celková proměna chaty ve finále stála okolo 60 tisíc korun.

„Lidé se nemají rekonstrukcí bát. Ať si zkusí postavit nejprve boudu pro psa nebo krmítko. Zkusit se má všechno, vždyť žijeme jen jednou,“ říká dnes s úsměvem Šárka Štětková.