Teď podle místostarosty Zbyňka Stejskala nic nebrání tomu, aby město Havlíčkův Brod vyvolalo jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic i Krajem Vysočina o budoucím rozšíření křižovatky. „Uvidíme, jak jednání dopadnou. Jinak prostor po bývalém statku chceme využít ještě několika dalšími způsoby. Zasadit zeleň, udělat na tom místě parčík nebo veřejné sportoviště. Je to velmi lukrativní pozemek,“ dodal.

Na stavbě nyní pracují bourací stroje, budova zřejmě už do konce týdne zmizí. Proč starý statek neskončil v demolici dřív, tomu podle místostarosty Zbyňka Stejskala bránila vysoká cena prací.

„O bourání rozhodla rada města. Původní rozpočet na demolici statku byl asi 14 milionů korun. Město hledalo způsob, jak získat na bourání dotaci. Nakonec se nám podařilo najít firmu, která statek zbourá za 4,6 milionů. Práce zaplatí město z rozpočtu,“ upřesnil. Jak místostarosta dodal, starý statek na křižovatce u Vojtěcha překážel, navíc se v poslední době se stával útočištěm různých podivných lidí.

Zastupitel Milan Plodík kolem mizejícího statku projel a rozhodnutí rady budovu zbourat, ocenil. „No konečně. Barák překážel řidičům v rozhledu už dlouho. Když zmizí otevře se zajímavý pohled na starý hřbitov a kostel,“ prohlásil.

Statek z přelomu 19. a 20. století je v těsném sousedství Masarykovy ulice po které projedou desítky tisíc aut denně, a ulice Ledečská. „Statek bylo možné možné označit za dopravní závadu. Jiná cesta než zbourání nebyla možná,“ konstatoval místostarosta Stejskal.

Názor místostarosty sdílí například Josef Kubát z Havlíčkova Brodu. „Jako řidič z povolání to chválím. Jenom se mi zdá cena bouracích prací i tak vysoká. Kdyby se radní rozhodli cihly a dřevo z bouračky prodat, ještě by vydělali,“ poznamenal. Najdou se ale i lidé, kteří bourání statku kritizují. „Autům ustupujeme až příliš. S každou takovou budovou mizí kus naší historie,“ poznamenala broďačka Věra Jakešová.

Radnice zaplatila 23 milionů

Zbourání starého statku ale umožní křižovatku Masarykovy a Ledečské ulice do budoucna upravit. „Je na samé hranici funkčnosti. Z vedlejší ulice od Ledče se tvoří kolony a zácpy,“ dodal zastupitel Plodík. Získat bývalý statek U Vojtěcha se brodská radnice pokoušela léta. S potomky restituentů, kteří ho po listopadu 1989 získali, se radní dohodli na koupi až v roce 2018. Za statek zaplatila radnice majitelům 23 milionů korun.

To se ale stalo v Brodě terčem kritiky. „ Za statek určený k demolici plus nějaké ekonomicky obtížně využitelné pozemky už město původním majitelům vyplázlo 23 milionů. To považuji za velmi nadstandardní tok veřejných financí do soukromých rukou,“ napsal Deníku Petr Málek z Havlíčkova Brodu.

Budova statku má tři části, které jsou mezi sebou propojeny. Severní část je podle místostarosty Stejskala částečně podsklepena, střední a jižní část podsklepeny nejsou. Uvnitř budovy byly kanceláře, skladové prostory a další místnosti. Celková užitná plocha budovy činí 1.037 m2. „Stáří budovy je odhadováno na zhruba 115 roků,“ upřesnil Stejskal.

Během let byly v budově prováděny různé menší krátkodobé úpravy, hlavní konstrukce objektu je původní. Zásadní rekonstrukce celého statku se neuskutečnila.