Historie zámku v empírovém stylu v litovelské městské části Chudobín se váže až do 13. století, kdy na stejném místě stála tvrz. V rozlehlém areálu se nachází zámek se zastavěnou plochou okolo tisíce metrů čtverečních a budova částečně zrekonstruovaného hotelu. Součástí je také park o rozloze asi 45 tisíc metrů čtverečních. V 80. a 90. letech minulého století býval hotel Zámek Chudobín vyhlášeným místem pro pořádání společenských večerů, firemních akcí či svateb. Hosté měli k dispozici také wellness.

„Ve své době to byl areál se službami na vysoké úrovni, v okolí nic podobného s takovým zázemím nebylo. Sjížděli se sem podnikatelé, politici a pravidelně tady trénovali fotbalisté Sigmy. Areál zaměstnával spoustu místních občanů. Před víc jak deseti lety zámek koupil investor se záměrem vybudovat zábavní areál pro děti. Plány byly velké, bohužel na ně nedošlo. Je to léta opuštěné, jen to chátrá. Škoda, že to tak dopadlo,“ poznamenal předseda osadního výboru v Chudobíně Květoslav Ambrož s tím, že by bylo podle něj ideální zámek i bývalý hotel upravit na domov pro seniory.

Hotelový areál v minulosti využívalo také město Litovel. Například při návštěvách z partnerských měst a různých společenských setkáních.

„Bývalo to příjemné místo s pěkným parkem. Lidé z okolí tam pořádali svatební hostiny, strávili tam spoustu příjemných chvil. Mrzí nás, že areál je už snad patnáct let mimo provoz a že jej nemůžeme zařadit do turistických atraktivit našeho regionu. Určitě by měl turistům i cykloturistům co nabídnout, pokud by tam zase fungovala restaurace a ubytování,“ řekl litovelský tajemník Radovan Vašíček.

Chudobínský zámek nabízí k prodeji olomoucká realitní kancelář Dachi. V loňském roce se na její makléře obrátilo hned několik zájemců o koupi. „Nemovitost většinou zamýšleli využít jako hotel nebo domov pro seniory, někteří plánovali upravit ji na bydlení. Areál nabízíme přibližně rok. Aktuálně se prodejní cena pohybuje okolo padesáti milionů korun,“ sdělila realitní makléřka Lucie Bobková.

Ptení: Dlouholeté chátrání

Dalším historickým objektem, který je v Olomouckém kraji dlouhodobě ke koupi, je zámek ve Ptení na Prostějovsku. Je léta nevyužívaný a tak už potřebuje nákladné opravy.

„Z budov opadává omítka, jsou v havarijním stavu. Před pětadvaceti lety se opravovala střecha a od té doby se nic neděje. Byli bychom rádi, kdyby s tím někdo začal něco dělat. Je to dominanta naší obce, bohužel se už prodává léta a jen dál chátrá,“ popsal starosta Jiří Porteš.

Pár zájemců o zámek podle něj v minulosti bylo, ale jednání nedošla do zdárného konce.

„Nový majitel by za areál zaplatil jen necelé tři miliony korun, ale musel by investovat desítky milionů. Asi před dvěma lety nám město Prostějov chtělo zámek bezúplatně převést. Z rozpočtu naší obce bychom však tak nákladné opravy ´neutáhli´. Pokud by zámek někdo koupil a měl zajímavý projekt na využití, byli bychom mu se vším nápomocni. Uvítali bychom, kdyby z něj vznikl například domov pro seniory. Ten nám tady chybí,“ dodal starosta.

Barokní zámeček v dobrém stavu

Realitní kanceláře nyní nabízejí také barokní zámeček v Hnojicích na Olomoucku. Ten je na rozdíl od předchozích dvou památek v dobrém technickém stavu. V 90. letech minulého století prošel rekonstrukcí a pak sloužil ke komerčním účelům.

K zámku patří budova s restaurací a ubytováním, zahrada s bazénem, rybníčkem, tenisovými kurty, altánem a parkovištěm. Pozemky zabírají téměř 8 tisíc metrů čtverečních. Aktuální cena je 18,5 milionu korun.