Rekonstrukce krok za krokem: Nejčastější chyby

Tradičně báječnou inspiraci najdete v časopisech o bydlení. Stačí zajít do trafiky a vybrat si. Znáte třeba Dům a zahrada, Deník Bydlení anebo Marianne Bydlení? Nezapomeňte ani na weby, které se rekonstrukcím věnují. Co například denik.cz/bydleni, living.cz, homebydleni.cz nebo trochainspirace.cz? Stačí otevřít webový prohlížeč, obrázky a zadat si například „přírodní kuchyň“ nebo „nová koupelna“. Hodně inspirace najdete taky přímo na prodejních portálech, které nabízejí vše od svíček, prostírání až po povlečení a lampy. Využijte třeba favi.cz, bonami.cz anebo westwing.cz.Také na Facebooku existuje celá řada skupin, do kterých se můžete přidat a sbírat inspiraci. Konkrétně například „Skandi style – Nordic Living“, „Bydlení a design“ nebo „Interiéry & kuchyně inspirace“.

Pokud máte Instagram, účty jako designhomedecor, inspire_me_home_decor i design_interior_homes nabízejí spoustu nápadů. Pro milovníky interiérového designu je skvělým prostorem stále populárnější síť Pinterest. Tam si můžete vytvářet virtuální nástěnky a všechny nápady, na které na internetu narazíte, ukládat na jedno místo. Pinterest vám bude zároveň automaticky nabízet další a další příklady stylu, který preferujete.

Televize

Co si budeme povídat. Lepší než sebelepší fotka je sledovat na vlastní oči, jak se zařizuje interiér. Dobře svou úlohu plní televizní pořady, například Jak se staví sen, Bydlení je hra, Mise nový domov. Nabízejí spoustu užitečných rad, které se vám budou hodit třeba při zařizování kuchyně nebo koupelny. Zatím jsme mířili především na oblast interiérového designu, při samotné rekonstrukci, ale i běžném provozu oceníte doporučení Václava Adamce v pořadu Do montérek!? Praktickou stránku provozu domácnosti se zabývají také kutilské pořady Hodinový manžel, Polopatě, Rady ptáka Loskutáka či legendární Receptář prima nápadů nebo Libovky Pepy Libického. Jste-li fanoušek zahraničních pořadů, třeba vás zaujme Vítejte doma! (Extreme Makeover Home Edition), Domov jako ze sna na Netflixu nebo Ukliďte si (Clean House Comes Clean).

Hurá do showroomu

Ze všeho nejlepší však nejen vidět, ale zároveň si zařízení vyzkoušet a osahat třeba materiál na sedačce nebo fungování pojezdů kuchyňských skříněk. Průkopníkem v tomto směru se staly obchodní domy IKEA. Začaly nabízet zboží v podobě zařízených pokojíků už před mnoha lety, stejným směrem v současné době jde také třeba XXXLutz a další prodejci. Během procházení již „místností“ uvidíte, jak efektivně využít malé prostory, najdete spoustu vychytávek, s jejichž pomocí uděláte nový dětský pokoj co nejútulnější, a najdete inspiraci, jak barevně vyladit prostor.

Rekonstrukce krok za krokem: Jak vybrat firmu

Jestliže chcete mít hotovo v co nejkratším čase a za co nejméně peněz, sáhněte po katalogu. Nenajdete v něm sice žádná originální řešení a individuální úpravy mohou být spíše na škodu než k užitku, ale pokud vyberete správně, vše si pořádně promyslíte (a přeměříte), bude i toto řešení funkční. Po prostudování katalogů si udělejte čas také na obhlídku showroomů výrobců kuchyní nebo koupelen. Opět platí, že vidět na vlastní oči se vždycky vyplatí. A vyškolení prodejci vám s ledačím poradí, včetně přípravy vizualizace.

Pozvěte se domů

Když už jsme u toho procházení místností, možná by nebylo špatné pozvat se na návštěvu k rodině nebo přátelům a trošku se porozhlédnout i u nich. Možná, že za sebou už také nějakou rekonstrukci mají, a rádi se podělí o své zkušenosti a tipy. Ti odvážnější s troufalejší se mohou rovnou objednat na prohlídku nových domů či bytů ve výstavbě, kde mívají alespoň jeden ukázkově vybavený. Nikdo nemusí vědět, že ve skutečnosti nic kupovat nehodláte. „Moje teta nedávno rekonstruovala starou panelákovou kuchyň. Když jsem přišla na návštěvu, byla moc ráda, že se má čím pochlubit a všechno mi ukázala,“ vypráví paní Jana z Milíčova. Teta jí předvedla skvělé vychytávky, třeba vyjíždějící šuplíky ve vysoké skříni, které uložené potraviny a nádobí hezky zpřehlední. „Konečně jsem se odhodlala, abych se do renovace pustila také,“ vzpomíná. „Využila jsem pár šikovných vychytávek z kuchyně mé tety a vaření mi jde mnohem lépe od ruky.“

Receptář nápadů

Pokud jste si najali architekta, budete to mít se zařizováním trochu jednodušší. Společně vytvoříte návrh, který dá vašim růžovým snům reálnou a funkční podobu. Architekt by měl poznat a pochopit, jak žijete, jací jste, co od rekonstrukce očekáváte, a na základě těchto informací vytvořit návrh. A ne jeden, ideálně by jich mělo být víc, měl by je s vámi konzultovat, upravovat, být kreativní a originální. Lukáš Zimandl vystihl vkus i přání naší pěstounské rodiny ve své studii hned napoprvé. Snažil se zachovat ráz stavby, která ve všech detailech odkazuje na selské stavení.

V návrhu nové koupelny si paní Liběna moc pochvalovala výběr obkladů i většího umyvadla, které je pro velkou rodinu nutností. Jedinou změnou byla volba podlahové krytiny. Trvala na PVC, které se podle ní lépe udržuje, je měkčí a hřejivější než plovoucí podlaha. Aby si architekt si mohl udělat představu o vašich stylových preferencích, udělejte si složku, kam budete dávat fotky kuchyní nebo detail, který se vám zalíbil v časopise nebo na internetu.

Rekonstrukce krok za krokem: Kde bydlet během úprav

Nepřemýšlejte nad tím, jestli se vám líbí skandinávský minimalismus nebo styl anglického venkova. Stejný receptář nápadů využijete i v případě, kdy se do zařizování renovovaného obydlí pustíte sami. Domov zařizujete pro sebe, ne pro ostatní. Nepřizpůsobujte se proto bezhlavě módním trendům. Líbí se vám něco, co právě není „in“? Barva, která letěla před deseti lety? No a co! Dejte na sebe. Myslete ale na to, aby zařízení bylo funkční a jednotlivé kusy hrály dohromady. Pěkné fotky realizací budou skvělou inspirací. Není však také od věci se dozvědět něco o zásadách interiérového designu, ať už jde o tvary, materiály či barevné ladění, aby se vám dobře bydlelo i za pár let.

Seriál Rekonstrukce



Od 6. října 2022 až do února příštího roku společně sledujeme, jak probíhá rekonstrukce podkroví, výměna střechy či instalace tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny v domě pěstounů Liběny a Robina pod taktovkou Buřinky. Každý čtvrtek se na webu deníku objevuje nový aktuální článek.



1. Co je potřeba rozmyslet (udělat) před začátkem rekonstrukce

Financování a rozsah

Kde bydlet během rekonstrukce

Jak vybrat firmu na rekonstrukci

S čím poradí odborníci

Nejčastější chyby při plánování rekonstrukce



2. Architektonický návrh a projektová dokumentace

Kde hledat inspiraci

Typy projektových dokumentací

Jak vybrat zdroj vytápění

Jak vybrat kvalitní fotovoltaiku.



3. Rozpočet a zajištění financování

Jak sestavit rozpočet na rekonstrukci

Jak financovat rekonstrukci

Jak ušetřit

Jak získat dotace.



4. Jednání s úřady

Rekolaudace nemovitosti

Jaká povolení potřebujete pro rekonstrukci

Jak nenaštvat sousedy.



5. Harmonogram prací, zajištění řemeslníků a uzavření smluv

Smlouva o dílo na rekonstrukci, harmonogram

Rekonstrukce svépomocí.



6. Průběh rekonstrukce

Vyklízení, stěhování a příprava na rekonstrukci.

Bourací a zednické práce při rekonstrukci

Rozvody vody, elektřiny a vytápění

Rekonstrukce starých domů

Vztahy a rekonstrukce

Závěrečný úklid.