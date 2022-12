Platí jednoduchá rovnice: čím konkrétnější bude stanovení rozsahu prací, tedy toho, co vlastně chcete renovovat, včetně souvisejících oprav v dalších částech objektu, tím přesnější bude hrubý odhad výše rozpočtu. Při plánování rekonstrukce budete limitováni výší úspor nebo možností vzít si úvěr, proto je dobré co nejpřesněji vědět, na kolik proměna bydlení přijde. To ale není vůbec snadné říct, protože výše ceny záleží na mnoha faktorech. Rozsah potřebných prací a objem materiálu potom závisí na přesném měření všech rozměrů, např. při malování nezapomeňte na strop.

Z počátku tedy můžete získat v lepším případě hrubý odhad. Počítejte však s tím, že nejde o konečnou sumu. Pravděpodobně během prací náklady porostou směrem vzhůru. Při renovaci kuchyně nebo dětského pokoje si zvládnete udělat první představu o nákladech sami. Můžete využít vzorové rozpočty na internetu. Dejte si ale pozor, aby byly aktuální, protože ceny nyní a před rokem se určitě liší. Lidé také často sdílí své zkušenosti na diskusních fórech. Znáte třeba modrastrecha.cz nebo svepomoci.cz?

Budova staré školy byla v žalostném stavu. Manželé ji poměnili v rodinný dům

Když se pouštíte do složitějších rekonstrukcí, ke kterým si zvete řemeslníky a případně i architekta a projektanta, bude sestavení rozpočtu na nich. „Požádejte řemeslníky o hrubý odhad. Většinou vám spočítají cenu na základě průměrných cen, ale mohou zohlednit i vlastní zkušenosti s podobnými stavbami,“ doporučuje Lukáš Zimandl ze studia Design4Function. Pozor, i obyčejná rekonstrukce koupelny nemusí být u starší nemovitosti nic jednoduchého, pokud budete muset sahat do rozvodů elektřiny, vody či odpadu, nebo budete chtít upravit její dispozici. A pokud ještě nejste úplně rozhodnuti, co všechno chcete nebo potřebujete rekonstruovat, přečtěte si náš článek Financování a rozsah rekonstrukce.

Chtějte položkový rozpočet

Některé opravy stačí na stavební úřad oznámit a můžete začít pracovat. Změny, které zasahují do statiky budovy nebo mění vnější vzhled budovy, musíte stavebnímu úřadu oznámit nebo získat stavební povolení. V takovém případě potřebujete projekt a musíte najmout architekta nebo projektanta. „Pozor, jde o dva různé úkony, z každého vyplývají různé povinnosti. Pro oznámení stačí sepsat stavební úpravy na jeden papír, pro ohlášení musíte mít projekt skoro stejný jako na stavební povolení, vypracovaný autorizovaným architektem nebo projektantem,“ upozorňuje Lukáš Zimandl. „Pokud si nejste jistí, zajděte se zeptat na stavební úřad. Tam vám určitě i poradí, jaké dokumenty musíte dodat.“

Rekonstrukce krok za krokem: Lék na drahé energie? Soláry na střeše

Na základě projektu pro stavební povolení či ohlášení vám architekt nebo projektant vypracuje i takzvaný prováděcí projekt, ve kterém jsou vybrané jednotlivé prvky a materiály, vyřešené konstrukční postupy atd. Prováděcí projekt poté můžete předat více stavebním firmám a požádat je o cenovou nabídku. Její součástí může být i položkový rozpočet, který vám dá přesnější představu o ceně než hrubý odhad v počáteční fázi. Položkové rozpočty pak můžete snadno porovnat mezi sebou. Nezapomeňte zjistit, jak dlouho vám firma bude garantovat kalkulované ceny.

O tématu výběru firmy se můžete více dočíst v našem článku Jak vybrat firmu na rekonstrukci.

Započítejte dopravu a nářadí

Pokud se do úprav pouštíte sami, můžete začít tím, že si spočítáte, kolik bude stát potřebný materiál a další pomůcky. Opravdu dobře měřte a rozmyslete si před nákupem postup prací a jejich návaznosti. To vám dá jasnější představu o tom, jaký materiál a jaké nářadí budete potřebovat. Abyste nemuseli co chvíli jezdit do hobby marketu jako pan Karel z Jesenice. „Když se doma pustím do nějakých vylepšování, vždycky na něco zapomenu a v Hornbachu jsem pak jako doma,“ sebekriticky přiznává. Než se pustíte do svépomocných prací, není od věci podívat se na osvědčené a doporučené postupy třeba na youtube, včetně spotřeby materiálu.

Co vypadá snadno, může v praxi přinést nečekané komplikace. „Při svém prvním a jediném vymalování bytu jsem spotřebovala tolik primalexu, že i v prodejně si mysleli, že chci vymalovat celou bytovku. Manžel nestačil jezdit a dokupovat kyblíky. Myslím, že do částky, kterou bych zaplatila malířovi, mi moc nechybělo,“ vzpomíná paní Gabriela z Českých Budějovic. U složitějších prací většího rozsahu pak nezapomeňte připočíst dopravu, nářadí a přístroje. Nemusíte je hned kupovat. Půjčovnu nářadí najdete v každém větším hobby marketu, jako OBI nebo ve stavebninách, například DEK. Když si půjčíte vhodnější nástroj místo domácích zdrojů, ušetříte nejen čas, ale hlavně nervy.

Jak ušetřit?

Pokud si věříte a ideálně máte nějaké zkušenosti, můžete se do některých rekonstrukčních prací pustit sami. Minimálně vyklidit domov, odstranit staré omítky nebo tapety či podlahovou krytinu určitě zvládnete. Můžete se samozřejmě pustit i do dalších prací. „Myslím si, že každý člověk je na něco šikovný. Jen mu strach a nezkušenost nedovolí vyzkoušet na co. Opravdu věřím, že si většina lidí může opravit nebo vylepšit své bydlení. Stačí jenom vykročit z komfortní zóny a nebát se vzít si ty montérky,” říká Václav Adamec, odborník na rekonstrukce z pořadu Do montérek!

Rekonstrukce krok za krokem: Kde vzít peníze a na čem ušetřit

Ušetřit můžete i na odvozu odpadu, protože na sběrném dvoře v místě bydliště máte uložení některých odpadů zdarma. Další možností úspory je využití učňů. Lidé se na odborná učiliště obrací nejen kvůli zednickým pracím, ale třeba s požadavkem výroby nábytku na míru. Spoustu rad a tipů najdete také v našem seriálů, rekonstrukci svépomocí se budeme věnovat v jednom z příštích dílů. Více tipů na šetření najdete v průvodci rekonstrukcí od Buřinky.

Počítejte s rezervou

Podle průzkumu Buřinky polovina lidí při rekonstrukci podcení rozpočet a v průběhu prací jim dojdou finance. Stát se to může z mnoha důvodů. Narazíte na nečekané vícepráce, protože dům byl v horším stavu, než jste mysleli. Zdraží materiál nebo se rozhodnete pro vyšší kvalitu. Nezapomeňte proto k rozpočtu připočítat nutnou rezervu alespoň 10 až 20 % ceny, klidně i vyšší částku. Když během rekonstrukce objeví nečekané komplikace a vícepráce, budete připraveni.

Seriál Rekonstrukce



Od 6. října 2022 až do února příštího roku společně sledujeme, jak probíhá rekonstrukce podkroví, výměna střechy či instalace tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny v domě pěstounů Liběny a Robina pod taktovkou Buřinky. Každý čtvrtek se na webu deníku objevuje nový aktuální článek.



1. Co je potřeba rozmyslet (udělat) před začátkem rekonstrukce

Financování a rozsah

Kde bydlet během rekonstrukce

Jak vybrat firmu na rekonstrukci

S čím poradí odborníci

Nejčastější chyby při plánování rekonstrukce



2. Architektonický návrh a projektová dokumentace

Kde hledat inspiraci

Typy projektových dokumentací

Jak vybrat kvalitní fotovoltaiku



3. Rozpočet a zajištění financování

Jak sestavit rozpočet na rekonstrukci

Jak financovat rekonstrukci

Jak ušetřit

Jak získat dotace.



4. Jednání s úřady

Rekolaudace nemovitosti

Jaká povolení potřebujete pro rekonstrukci

Jak nenaštvat sousedy.



5. Harmonogram prací, zajištění řemeslníků a uzavření smluv

Smlouva o dílo na rekonstrukci, harmonogram

Rekonstrukce svépomocí.



6. Průběh rekonstrukce

Vyklízení, stěhování a příprava na rekonstrukci.

Bourací a zednické práce při rekonstrukci

Rozvody vody, elektřiny a vytápění

Rekonstrukce starých domů

Vztahy a rekonstrukce

Závěrečný úklid.