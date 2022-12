Chystáte se na rekonstrukci, ale neradi byste do ní dali více finančních prostředků, než je skutečně třeba? To je úplně pochopitelné, proto přinášíme pár tipů, jak na ní ušetřit, ale i přes to ji udělat kvalitně.

Poraďte se s odborníky

Rady architekta nebo projektanta sice něco stojí, ale můžete díky nim dost ušetřit. Než začnete se samotnou rekonstrukcí, je dobré s nimi prodiskutovat váš záměr. Upozorní na různé technické možnosti a prostorová řešení, které by vám ani na mysl nepřišly. Napadlo vás třeba dát místo příček knihovnu? „Architekt by vás měl rekonstrukcí provést a ukázat různé možnosti. První návštěva a konzultace architekta bývá často za jeho hodinovou sazbu, ale to se vám určitě mnohonásobně vrátí,“ říká Lukáš Zimandl ze studia Design4Function.

Rekonstrukce krok za krokem: Jak sestavit rozpočet

Chcete-li se dozvědět víc, podívejte se na článek Kdo pohlídá rekonstrukci. Pěstounům architekt ukázal, že nestačí jen opravit střešní okna, protože po prvním větším dešti by se problém objevil znovu. Vyhnuli se tak tradiční chybě, kdy něco opravíte a kvůli špatnému postupu se k opravě musíte opakovaně vracet.

Opravujte svépomocí

Některé práce určitě zvládnete udělat sami bez toho, abyste si na ně museli zvát odborníky. Potvrzuje to i průzkum Buřinky, podle kterého se do úprav bydlení svépomocí někdy pustila většina z nás, přesněji skoro osmdesát procent Čechů. Určitě sami zvládnete stěhování, vyklízení starého nábytku a doplňků. Pěstounům z našeho seriálu pomohli s vyklízením zaměstnanci Buřinky a rodina. Nebojte se pustit i do bouracích nebo naopak jednodušších zednických prací či malování a smontování nábytku. Návody, rady a postupy, jak toho zvládnout co nejvíc, můžete najít v pořadu Do montérek!.

Zkuste požádat o pomoc i své známé, přátele nebo rodinu. Třeba vám pomohou stejně jako panu Michalovi. Instalatérská firma odhadla zapojení vody na částku v rozpětí třiceti až osmdesáti tisíc korun. Šikovný a ochotný bratr se dostal řádově mnohem níž.

„Bratrův rozpočet dosáhl necelé tři tisíce korun. Holt, co si člověk neudělá sám, s pomocí rodiny či známých, to ho vyjde hodně draho,“ krčí rameny Michal. Pokud přátelé či příbuzní nemohou pomoci fyzicky, třeba budou moct alespoň půjčit nějaké nářadí anebo pomůcky. Pozor ale na přecenění vlastních sil, abyste nakonec nenadělali víc škody než užitku. Na speciální práce, především elektrikářské a instalatérské, byste si měli najmout řemeslníky s patřičným oprávněním a ideálně i s dobrými referencemi a zkušenostmi.

Využijte dotace

V případě, že se chystáte rekonstrukcí snížit energetickou náročnost bydlení, můžete využít dotačního programu Nová zelená úsporám. Pomůže snížit dopad rekonstrukce na vaši peněženku. Více informací naleznete na novazelenausporam.cz nebo v našem článku Jak získat dotace. V případě našeho příběhu rodiny pěstounů jsme o dotaci nežádali. Jednak v současné době není možné poskytnout dotaci na výměnu plynového kotle a zároveň tepelné čerpadlo a fotovoltaiku dostanou od Energetického holdingu Malina.

Oslovte učně

Zednické práce, klempíře nebo nábytek na míru můžete poptat také na odborném učilišti. Možná budete čekat déle než u zavedeného řemeslníka, ale za nižší cenu. Nebojte se, učni pracují pod odborným dohledem učitelů, takže nehrozí, že práce bude nekvalitní. Syn našich pěstounů studuje stavební školu a chystá se si s pomocí rodiny přestavět suterén domu, aby měl více soukromí.

Stavební materiál nakupujte chytře

V případě, že se do některých prací pouštíte svépomocí, udělejte si soupis materiálu, abyste měli jasno, co potřebujete nakoupit. Také porovnejte nabídky různých dodavatelů, mohou se lišit i o tisíce korun. Sledujte, zda není materiál, který právě potřebujete (nebo jeho podobná alternativa) u některého dodavatele právě v akci. Nezapomeňte počítat i s cenou za dopravu. Pokud máte tažné zařízení, vyplatí se vám půjčit si vozík za auto a materiál si na stavbu dovézt sami. Například v Hornbachu je při nákupu nad dva tisíce korun jeho zapůjčení na 5 hodin zdarma.

Dům z cihel je klasika, která vydrží generace

Při rekonstrukci svépomocí je potřeba mnoho nářadí. „Ke spoustě oprav vám stačí základní nářadí jako kladivo, nastavitelný univerzální klíč, šroubovák s výměnnými nástavci a tzv. kombinačky. Pokud potřebujete něco většího, například vrtačku s příklepem, můžete si ji snadno půjčit,“ říká Václav Adamec, odborník na rekonstrukce z pořadu Do montérek!. Podle průzkumu Buřinky minimálně jednou využil půjčovnu nářadí každý čtvrtý stavebník. Víte, že je možné si ho vypůjčit i ve velkých obchodech, jako je například OBI, Bauhaus nebo DEK?

Využijte výprodeje a hledejte po bazarech

Na některé věci se vyplatí si počkat. Třeba na výprodeje. Je jasné, že se na nové bydlení těšíte a chtěli byste ho mít krásné a útulné co nejdříve, ale ušetřené finance se určitě ještě budou hodit. Sledujte proto výprodeje a slevy, počkejte, až skončí sezóna nebo si věci místo před Vánoci kupte až chvíli po nich. Nezapomeňte kromě kamenných prodejen kontrolovat i e-shopy.

Ovšem s rozmyslem, abyste nedopadli, jako naše pěstounka, paní Liběna. Její manžel koupil novou kuchyň díky výhodné nabídce na internetu. Bohužel se s ní neporadil a svou představou o funkčnosti kuchyně a svým vkusem se do toho manželčina opravdu netrefil.

Kromě výprodejů a slev koukněte i do bazarů nebo různých facebookových skupin, ve kterých lidé nabízejí věci, které už nepotřebují. Můžete tam kolikrát narazit na věci za pár korun, které jsou skoro jako nové. „Po rekonstrukci už nám nezbyly peníze na nový nábytek. Podařilo se mi v jedné skupině na facebooku koupit krásné skříně z Ikey za třetinu ceny. Nebyly nijak poškozené, původní majitel je pouze chtěl nahradit nábytkem na míru,“ říká paní Míša ze Lhoty.

Upcyklujte

Takzvaná upcyklace může být dobrý způsob, jak využít starší předměty, a ještě ušetřit. Co to vlastně je? Je to proces, při kterém se využívá již nepotřebný a nepoužívaný materiál k výrobě něčeho nového.

Rekonstrukce krok za krokem: Nejčastější chyby

Příkladem může být paletový nábytek na balkon či zahradu. Podobně jako palety mohou posloužit i staré dřevěné bedýnky, které využijete jako poličky, noční stolek nebo box na dětské hračky. Viděli jste už bylinky zasazené v konzervě od rajčat? Designový kousek za pár korun. Různé rostliny budou vypadat skvěle i v zavařovacích sklenicích nebo ve staré retro oprýskané konvičce na čaj. Pozor ale na hromadění starých věcí. Dobře si rozmyslete, zda se vám tyto věci hodí k celkovému stylu.

Spoustu tipů najdete na Instagramu nebo Pinterestu. Určitě si přečtěte i náš článek Kde hledat inspiraci.

Seriál Rekonstrukce



Od 6. října 2022 až do února příštího roku společně sledujeme, jak probíhá rekonstrukce podkroví, výměna střechy či instalace tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny v domě pěstounů Liběny a Robina pod taktovkou Buřinky. Rekonstrukci můžete také sledovat na webu Buřinky. Každý čtvrtek se na webu deníku objevuje nový aktuální článek.



1. Co je potřeba rozmyslet (udělat) před začátkem rekonstrukce

Financování a rozsah

Kde bydlet během rekonstrukce

Jak vybrat firmu na rekonstrukci

S čím poradí odborníci

Nejčastější chyby při plánování rekonstrukce



2. Architektonický návrh a projektová dokumentace

Kde hledat inspiraci

Typy projektových dokumentací

Jak vybrat kvalitní fotovoltaiku



3. Rozpočet a zajištění financování

Jak sestavit rozpočet na rekonstrukci

Jak financovat rekonstrukci

Jak ušetřit

Jak získat dotace



4. Jednání s úřady

Rekolaudace nemovitosti

Jaká povolení potřebujete pro rekonstrukci

Jak nenaštvat sousedy.



5. Harmonogram prací, zajištění řemeslníků a uzavření smluv

Smlouva o dílo na rekonstrukci, harmonogram

Rekonstrukce svépomocí.



6. Průběh rekonstrukce

Vyklízení, stěhování a příprava na rekonstrukci.

Bourací a zednické práce při rekonstrukci

Rozvody vody, elektřiny a vytápění

Rekonstrukce starých domů

Vztahy a rekonstrukce

Závěrečný úklid.