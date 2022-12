Pokud plánujete menší úpravy nebo rekonstrukci svépomocí začněte tím, že si spočítáte potřebný materiál a případné pomůcky. Můžete využít vzorové rozpočty na internetu, třeba na modrastrecha.cz nebo svepomoci.cz. Opravdu dobře měřte a rozmyslete si před nákupem postup prací a jejich návaznosti. To vám dá jasnější představu o tom, jaký materiál a jaké nářadí budete potřebovat. U prací většího rozsahu pak nezapomeňte připočíst dopravu, nářadí a přístroje. Když se pouštíte do složitějších rekonstrukcí, ke kterým si zvete řemeslníky a případně i architekta, bude sestavení rozpočtu na nich.

Rekonstrukce krok za krokem: Kde hledat inspiraci

Architekt vám může vypracovat prováděcí projekt s vybranými materiály a konstrukčními postupy. Oslovené stavební firmy na jeho základě vytvoří nabídku s položkovým rozpočtem a bude snadné mezi nimi vybírat. Takto postupovala i Buřinka v případě rekonstrukce domu pěstounů Liběny a Robina. „Po vstřebání prvotního šoku z cenové nabídky jsme poptali rekonstrukci u další firmy a jednoho místního řemeslníka. Potřebovali jsme ověřit, zda cena skutečně odpovídá šíři naší rekonstrukce. Potvrdilo se nám, že rozpočet je adekvátní,“ říká Monika Kopřivová ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Tipy na levnější, ale přesto kvalitní rekonstrukci



Poraďte se s odborníky

Rady odborníka sice něco stojí, ale můžete díky nim dost ušetřit. Architekt může přijít s řešením, které by vás jinak nenapadlo. Může také upozornit na problém, kterého jste si nevšimli. Tím, že ho vyřešíte včas, se vyhnete předělávání již opravených částí domu. Pěstounům architekt ukázal, že nestačí jen opravit střešní okna, protože po prvním větším dešti by se problém objevil znovu.



Opravujte svépomocí

Pokud chcete, určitě sami zvládnete stěhování, vyklízení starého nábytku a doplňků, bourací nebo zednické práce či malování a smontování nábytku. Zkuste požádat o pomoc i své známé, přátele nebo rodinu. Ušetřit můžete i na odvozu odpadu, protože na sběrném dvoře v místě bydliště máte uložení některých odpadů zdarma. Pěstounům pomohli s vyklízením zaměstnanci Buřinky a rodina.



Využijte dotace

V případě, že se chystáte rekonstrukcí snížit energetickou náročnost bydlení, můžete využít dotačního programu Nová zelená úsporám. V případě našeho příběhu rodiny pěstounů jsme o dotaci nežádali. Jednak v současné době není možné poskytnout dotaci na výměnu plynového kotle a zároveň tepelné čerpadlo a fotovoltaiku dostanou od Energetického holdingu Malina. Celou rekonstrukci pak financuje Buřinka.



Oslovte učně

Zednické práce, klempíře nebo nábytek na míru můžete poptat také na odborném učilišti. Možná budete čekat déle než u zavedeného řemeslníka, ale za nižší cenu pod odborným dohledem. Syn našich pěstounů studuje stavební školu a chystá se si s pomocí rodiny přestavět suterén domu, aby měl více soukromí.



Stavební materiál nakupujte chytře

Porovnejte nabídky různých dodavatelů, sledujte, zda není materiál právě v akci. Pokud máte tažné zařízení, vyplatí se vám půjčit si přívěs za auto a materiál si na stavbu dovézt sami. Profesionální nářadí, které vám usnadní a urychlí práci nekupujte. Půjčovnu nářadí najdete v každém větším hobby marketu, jako OBI nebo ve stavebninách, například DEK.



Využijte výprodeje a hledejte po bazarech

Sledujte výprodeje a slevy. Kromě výprodejů a slev koukněte i do bazarů nebo různých facebookových skupin. Ovšem s rozmyslem, abyste nedopadli, jako naše pěstounka, paní Liběna. Její manžel koupil novou kuchyň díky výhodné nabídce na internetu. Bohužel se s ní neporadil a svou představou o funkčnosti kuchyně a svým vkusem se do toho manželčina opravdu netrefil.



Upcyklujte

Co to vlastně je? Je to proces, při kterém se využívá již nepotřebný a nepoužívaný materiál k výrobě něčeho nového. Příkladem může být paletový nábytek na balkon či zahradu. Pozor ale na hromadění starých věcí. Dobře si rozmyslete, zda se vám tyto věci hodí k celkovému stylu. Dobrým příkladem je zajímavé řešení podlahy v přízemí domu našich pěstounů. Původní majitel ji nechal vyrobit ze starého kameninového potrubí. Vypadá zajímavě, a navíc vydrží snad úplně všechno.

Je rozumné se zadlužit?

Nechcete se zadlužit a máte pocit, že je zodpovědné, zaplatit úpravy domova ze svých úspor. Pokud jde o vaši jedinou rezervu, není moudré, utratit všechny peníze, byť jde o investici do rekonstrukce vlastního bydlení. Když přijdete o práci nebo dlouhodobě onemocníte, dojde k výpadku vašich příjmů a můžete se ze dne na den dostat do problémů. K čemu je opravený dům, když nemáte na živobytí. Pokud byste si ale na rekonstrukci vzali úvěr a přišli o práci, pořád zbude železná rezerva, z níž uhradíte chod domácnosti i splátky úvěru. Obecně platí, že je dobré mít rezervu ve výši minimálně šesti měsíčních platů.

Nezajištěný úvěr na bydlení můžete využít jak na rekonstrukci, tak i na pořízení nemovitosti nebo stavbu vysněného domu. Zároveň nemusíte mít naspořeny vlastní prostředky v povinné výši jako u hypotéky, ani založené stavební spoření nebo nemovitost k zastavení.

Pokud řešíte koupi, stavbu nebo úpravy domova – tedy bytové potřeby, je nejvhodnější účelový úvěr na bydlení. Podle částky, kterou si chcete půjčit, můžete volit mezi nezajištěným úvěrem od stavební spořitelny nebo úvěrem zajištěným nemovitostí, dobře známou hypotékou. „O zaplacené úroky si můžete snížit základ daně. V praxi to znamená, že zhruba jednu splátku ročně za vás zaplatí stát v podobě vratky daní,“ připomíná Jolana Dyková ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Rekonstrukce krok za krokem: Nejčastější chyby

Existují tedy situace, kdy je úvěr zodpovědné řešení, ale i zde platí: zůstaňte nohama na zemi. Vše si pečlivě promyslete, naplánujte a spočítejte, případně si nechte poradit od více odborníků – jak z hlediska financování, tak návratnosti vašeho záměru.

Stavebko nebo hypotéka

Kdo si spořil na „stavebku“, má vystaráno. Úvěr ze stavebního spoření je výhodnou volbou, při níž využijete dříve uložené prostředky, úroky i státní podporu, a navíc se vyhnete zřízení zástavního práva k nemovitosti. Jedinou podmínkou pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření je několik let spořit. Každá stavební spořitelna má jinou nabídku, ale většinou je to mezi 2 až 4 lety. Hypotečním úvěrům sice zlaté časy na nějaký čas skončily, ale pokud se chcete pustit do úprav skutečně „od podlahy“, rozhodně není nad čím přemýšlet.

Rekonstrukce krok za krokem: Jak vybrat firmu

V určitých případech dokonce máte možnost získat výhodnější podmínky. Třeba v případě, že se pustíte do rekonstrukce, při níž snížíte ekologickou náročnost domu, vám přijde vhod Hypotéka pro budoucnost od České spořitelny. Bez určitého obnosu z vlastního prasátka a zřízení zástavy se zde ale neobejdete. „Pokud nechcete dělat komplexní rekonstrukci za dva nebo tři miliony, kde by byla pro financování vhodnější vzhledem k dlouhé splatnosti hypotéka, považuji za rozumnější nezajištěný úvěr,“ doporučuje však Milan Pospíšil. Nepotřebujete vyřizovat zástavu nemovitosti a nemusíte dokládat spoustu podkladů. Vyřízení nezajištěného úvěru bývá jednodušší, a přesto poskytuje poměrně dlouhou dobu splatnosti, rozumné úročení a mnohdy i jednodušší dokládání účelu čerpání.

Seriál Rekonstrukce krok za krokem



Od říjnového vydání Deníku Bydlení postupně sledujete, jak probíhá rekonstrukce podkroví, výměna střechy či instalace tepelného čerpadla a solárních panelů v domě pěstounů Liběny a Robina pod taktovkou Buřinky. Každý čtvrtek navíc vychází nový aktuální článek na stránkách denik.cz. Přehledného průvodce rekonstrukcí najdete na burinka.cz/rekonstrukce/. Už víte, co je potřeba rozmyslet a udělat před začátkem rekonstrukce, ať už jde o financování, rozsah prací či hledání spolehlivé stavební firmy. Co se dozvíte v nadcházejících týdnech? Například jaká povolení budete potřebovat, ukážeme vám vzorovou smlouvu o dílo na rekonstrukci.