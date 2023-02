Celý podzim jsme vám na webu Deníku i v magazínu Deník Bydlení podávali zprávy o průběhu rekonstrukce domu pěstounů. Harmonogramu se stavebníci drželi ukázkově, zaskočilo je však několik „pohrom“, se kterými se předem počítat nedalo. V domě pěstounů zafungoval Murphyho zákon. Co se mohlo pokazit, to se pokazilo. V listopadu odešel rodině bojler. Kvůli výměně plynového kotle za fotovoltaické panely a tepelné čerpadlo byla naštěstí v plánu také instalace akumulační nádrže na teplou vodu. Jen chvilku trvalo, než na ni v procesu rekonstrukce došla řada.

Rodina tedy musela žít asi měsíc bez teplé vody. Bez potíží se neobešla ani rekonstrukce elektroinstalace a sloučení dvou elektrických hodin. Došlo i na večer při svíčkách. Opravy domu doprovázely i příjemné změny. V průběhu rekonstrukce jezdili pěstouni do dětského domova navštěvovat dvě holčičky, které se čerstvě po dokončení oprav staly součástí rodiny. Když se o Vánocích na dva týdny přerušily rekonstrukční práce, mohli si pěstouni vzít děvčátka na svátky domů.

Nová střecha

Když Liběna s Robinem kupovali dům, dušoval se zprostředkovatel, že střecha vydrží dalších padesát let. Sliby chyby. Po pár letech totiž začalo do podkroví zatékat. Při silných deštích teklo manželům do postele. Kvůli chybějící izolaci byly ložnice a pokojíčky v podstatě nevytopitelné a vysoké účty za plyn ničily rodinný rozpočet každý měsíc. Práce začaly odstraněním střešní krytiny, demontáží střešních oken a poškozené izolace.

Krov nebylo nutné opravit ani impregnovat, byl naštěstí ještě v pořádku. Bylo nutné vyměnit jednu krokev. Potom se kontralatěmi a latěmi na krov připevnila pojistná hydroizolační folie, která chrání střechu proti dešti. Na to přišly nové střešní tašky, střešní okna a oplechování. Na hotovou střechu se namontovala fotovoltaika a hromosvod. Dodatečně stavební firma opravila povrch komínu a izolovali vikýř. Venkovní práce byly hotové už za deset dní, během nichž všichni odháněli sebemenší mráček na obloze.

Obytné podkroví se rozzářilo

V podkroví se musely odstranit sádrokartonové podhledy. Došlo i na bourání v koupelně a na toaletě. Začneme ale od začátku. Nejprve se opravily rozvody vody, topení a odpadu. Stavební firma kompletně vyměnila elektroinstalaci. Během těchto prací se postupně zateplovala střecha minerální vatou. Potom začištění povrchů stěn a instalaci nových sádrokartonových podhledů s dodatečným zateplením a parozábranou. Pak na řadu přišlo i nové obložení koupelny a toalety.

Také bylo nutné vyrovnat podlahu v celém podkroví samonivelační stěrkou, vyštukovat stěny a vymalovat. Prosvětlení interiéru velice pomohlo natření zárubní, dveří i radiátorů na bílo. Pak už se pokládalo nové lino a dělaly soklové lišty. Architekti původně chtěli instalovat plovoucí podlahu, ale paní Liběna dala přednost levnějšímu linu. Když byl hlavní obytný prostor dokončený, zbývalo ještě zkompletovat koupelnu. Montoval se sprchový kout, umyvadlo, baterie, skříňka a závěsná toaleta. Pověsilo se zrcadlo. Úplně na závěr celé rekonstrukce namontoval elektrikář v celém podkroví zásuvky a světla.

Po pořádném úklidu došlo k předání stavby a rodina se mohla začít stěhovat. Během rekonstrukce se odvezlo pět kontejnerů se stavební sutí ze střechy. Střešní latě si pan Robin nechal na topení. Térový papír, který je kvůli obsahu asfaltu klasifikován jako nebezpečný odpad, nebylo možné odevzdat do místního sběrného dvora, musel být odvezen na speciální skládku do Prahy. Další dva kontejnery odpadu pak vyvezli řemeslníci z obytného podkroví.

Garsonka pro syna

V lednu se projekt ještě rozšířil o úpravu nevyužívaného suterénu na samostatné bydlení pro dospívajícího syna. Při úvodních prohlídkách domu se pan Robin svěřil, že by nevyužívaný suterén rád jednou přeměnil na bydlení pro dospívajícího syna. Dům původně sloužil jako hostinec a v suterénu byly umístěny toalety pro hosty. Rodina se rozhodla, že zkusí své štěstí a přihlásila se do pořadu „Do montérek“.

Podařilo se. Při jednom nepořádku tak pod dozorem a s pomocí Václava Adamce a jeho týmu pan Robin všechno vyboural, začistil a společnými silami se ženou a synem vybudovali samostatné bydlení. Krásný dárek k osmnáctinám. „Měli jsme to v plánu v horizontu příští pětiletky a jsme hrozně rádi, že se to díky impulsu Buřinky podaří takhle brzy,“pochvaluje si Robin. „Nebojím se práce, ale měl jsem strach z toho, jak prostor rozvrhnout. Jsem rád, že mi někdo ukázal, jak na to, vede mě. Hodně jsme se synem naučili.“

Projekt, který pomohl

Na začátku celého projektu Buřinky stála myšlenka ukázat lidem, že rekonstrukce nemusí být strašák. „Když vám někdo poradí a ukáže, jak postupovat, není se čeho bát. Proto jsme se rozhodli vytvořit průvodce rekonstrukcí,“ vysvětluje Monika Kopřivová, manažerka externí komunikace Stavební spořitelny České spořitelny. Takových rad a návodů je sice hodně, ale často jsou to jen teorie napsané od stolu, což není zrovna ideální. V Buřince si ale řekli: „Nechceme jen teorii, pojďme do toho se vším všudy“.

A když už rekonstruovat, tak rovnou i pomoct někomu, kdo to opravdu potřebuje. Postupně tak vykrystalizovala rekonstrukce domu rodiny pěstounů, kterou vybrali zaměstnanci Buřinky a pomáhali i s vyklízením. Stavební spořitelna se postarala o všechno – od prvotních návrhů, projektů a smluv, přes vyklízení, bourání a likvidaci starého a nefunkčního vybavení, ale také novou střechu, instalaci solárních panelů či tepelného čerpadla až po finální předávku krásného nového bydlení.

„To vše jsme v celém průběhu sledovali, zaznamenávali a dokumentovali. Spolu s postupující rekonstrukcí jsme sepisovali naše postřehy, návody a tipy odborníků. Co a jak dělat správně, jak se připravit a nic nepodcenit,“ dodává Monika Kopřivová. „Vše naleznete v našem Průvodci rekonstrukcí. „Sluší se také poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Výsledek stojí za to. Architektům, kteří vždy ochotně odpovídali na všechny otázky, řemeslníkům, kteří odvedli úžasnou práci, a také Energetickému holdingu Malina, který daroval pěstounům fotovoltaickou elektrárnu a tepelné čerpadlo. A také manželům, Liběně a Robinovi, kteří pomocníky pustili do svého soukromí.