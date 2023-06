Nejprve chtěli Urbánkovi stavět nový dům na „zelené louce“, aby si ho mohli přizpůsobit podle svých představ. Došlo ovšem k vývoji v rodinných vztazích, a tak se plány změnily. „Nechtěli jsme, aby se rodný dům dědečka mé manželky prodal. Zároveň jsme se ale nespokojili s myšlenkou, že by nebyl dispozičně a funkčně podle našich představ. Věděli jsme proto, že nás čeká velká rekonstrukce,” říká Lukáš Urbánek z obce Chvalíkovice u Opavy.

Rekonstrukce domu po dědečkovi se podařila. Dnes už Urbánkovi spokojeně bydlí. | Foto: se svolením Lukáše Urbánka

Rekonstrukci domu o rozloze 282 metrů čtverečních a sklepů, které mají 110 metrů čtverečních, dělali Urbánkovi co nejvíce svépomocí. Pustili se do rekonstrukce, i když s tak náročnou stavbou neměli zkušenosti. Ty hrdý majitel sbíral na stavbách domů u kamarádů. Navíc jeho povolání se stavebnictví týká, takže nějaký základ měl. Říká ale, že spoustu věcí se učil a zjišťoval, jak se říká, za pochodu.

Podívejte se také na rekonstrukci chalupy svépomocí:

CO SI V ČLÁNKU PŘEČTETE

* Do odborných prací nezasahovali

* Největším problémem byl strop

* Řadu věcí by dnes dělali jinak

* Zůstali bez peněz i bez čerpadla

„S rekonstrukcí nám pomáhal jeden zedník, rodina a kamarádi. Největší oporou mi však byl můj otec, který se mnou na stavbě strávil opravdu hodně času, od první zbourané stěny až po stěhování. Byl i mou psychickou podporou a patří mu za to obrovský dík,” usmívá se Lukáš Urbánek.

Původní stav rodného domu dědečka.Zdroj: se svolením Lukáše Urbánka

Odborné práce svěřili řemeslníkům

„Řemeslníky jsme řešili až na odbornější práce. Měli jsme samozřejmě elektrikáře, instalatéra nebo pokrývače. Vzhledem k tomu, že jsme na rekonstrukci čerpali dotace, tak jsme fasádu řešili přes stavební firmu,” vysvětluje Lukáš Urbánek.

Podle něj jsou to profese, do jejichž řemesla by člověk neměl fušovat, pokud se v jednotlivých oborech nevyzná. Zkrátka to vždy nedopadne podle představ a v konečném důsledku se celá věc prodraží.

„Úplně jasnou představu jsme s manželkou od začátku neměli, ale věděli jsme, že chceme moderní, čisté, jednoduché tvary. Samozřejmě nám to stěžovalo vědomí toho, že už něco stojí a musíme se přizpůsobit. Hodně jsme hledali na internetu, až jsme narazili na rekonstrukci domu, kterou projektovala projekční kancelář WMA architekti, konkrétně architekt Adam Weczerek. Po první schůzce jsme se dohodli na vypracování studie a po dopracování finální podoby na vyhotovení prováděcí dokumentace,” říká Lukáš Urbánek.

Strop museli demontovat

Největším oříškem byl podle něj strop nad starší částí domu. Ve druhém nadzemním podlaží byl dřevěný záklop na podlaze. když ho oddělal, zjistil, že jsou hlavní dřevěné trámy, které tvořily jak strop, tak i nosnou konstrukci pro střechu, ve velmi špatném stavu.

Největším oříškem byl podle Lukáše Urbánka strop nad starší částí domu. Po mnoha úvahách se ho rozhodli demontovat.Zdroj: se svolením Lukáše Urbánka

„Po mnoha úvahách jsme se rozhodli strop demontovat. Obtíž byla ale v tom, že jsme již měli v tu dobu hotovou krytinu na střeše. Měl jsem obavu, aby se střecha nepohnula a aby nedošlo k deformaci krytiny. Postup byl složitý, ale nakonec vše dobře dopadlo,” pochvaluje si Lukáš Urbánek.

Vytápění by udělali jinak

Člověk by podruhé, se získanými zkušenostmi, udělal řadu věcí jinak. A ani tato rozsáhlá rekonstrukce nebyla výjimkou.



„První věcí by asi bylo, že bychom si nechali na úplném počátku zpracovat elektroinstalaci a osvětlení. Člověk má na to více času a klidu, než za pochodu stavby. Druhý by byl projekt na vytápění. Vidím v tom stejné úskalí jako u zásuvek a elektroinstalace. Každý dodavatel nabízí své řešení a člověk se pak rychle ztrácí v tom, co má a nemá v ceně.

A třetí a nejhlavnější. Už bych nikdy nerekonstruoval. Všichni mi říkali, že je jednodušší a lepší postavit nový dům, ale já měl svou hlavu, ostatně jako vždycky,” směje se Lukáš Urbánek.

S řemeslníky to dnes není vůbec jednoduché a rekonstruovat je logistickou operací par excellence. Řemeslníci buď zkrátka nejsou a musíte si počkat, nebo narazíte na někoho, kdo situaci zneužije.

Cítili se jako rukojmí

„Doporučuju sepisovat kvalitní smlouvy o dílo, na tom jsem se vytrestal. Měli jsme topenářskou firmu, dodávali nám stěnopodlahové topení, soláry, tepelné čerpadlo. Dohromady to bylo asi za 750 tisíc korun. Zaplatil jsem téměř celou částku, jelikož člověk, jenž to řešil, byl dobrým známým našeho letitého známého.

Zjistilo se ale, že neplatil na jiných stavbách a firma, která čerpadla dodává se sekla, a řekla, že nám nic nedodá. Byli jsme bez peněz i bez čerpadla a cítili jsme se jako rukojmí,“ vzpomíná na největší problémy Lukáš Urbánek.

Do toho mu známý známého nasliboval montážní firmu, aby se tepelné čerpadlo, podlahové topení i soláry propojily. Firma přijela, ale materiál a montážní firma nikde.

„Takže jsem měl materiál, domluvený termín na zalévání podlahy anhydridem, ale neměl jsem nikoho, kdo to zkompletuje. Dovedete si představit v jakém stavu jsem byl? V tu chvíli jsem musel sehnat někoho, kdo to zrealizuje, protože na domácí kutilství svépomoci to už zkrátka není,” říká Lukáš Urbánek.

Finální úpravy exteriéru.Zdroj: se svolením Lukáše Urbánka

Nakonec všechna úskalí i dramata Urbánkovi úspěšně zvládli a dnes spokojeně bydlí. “Myslím si, že manželka je na mě pyšná. Má náš domek ráda a bydlí se nám tady spolu krásně. Všem, kteří se do podobného úkolu pouštějí, přeji hodně klidu a dobré smlouvy, a hlavně zálohy maximálně do výše padesáti procent. To je mé velké ponaučení,” uvádí na závěr Lukáš Urbánek.