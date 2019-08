K suché výstavbě se používají převážně sádrokartonové a sádrovláknité desky, které se šroubují na stojanovou konstrukci z kovových profilů nebo ze dřeva. Hodí se zejména k vytvoření lehkých dělicích příček, obložení stěn či podkroví nebo ke stavbě podhledů.

Pro oba typy desek je charakteristická nízká hmotnost, snadná opracovatelnost, tvarová stálost a velice dobré akustické a protipožární vlastnosti. Instalace navíc umožňuje souběžnou montáž rozvodů, dodatečné povrchové úpravy a v případě nutnosti i jednoduchou likvidaci.

Lehký sádrokarton

Sádra je ekologicky i biologicky dokonalý stavební materiál, přispívá k tepelné pohodě člověka, zlepšuje zvukovou izolaci a v daném prostoru reguluje i vlhkost vzduchu. Není proto divu, že našla uplatnění při realizacích interiéru. Sádrokartonové desky se vyrábějí z chemicky upraveného sádrového jádra, které je opláštěné speciálním kartonem. Zjednodušeně řečeno – lisovaná sádrová hmota rovnoměrně ukládá na nekonečný pás kartonu a kartonem se zároveň zakrývá. Vzniklá deska se nechává vytvrdnout a poté se rozřeže.

Desky se vyrábějí v různých formátech, tloušťkách i barevných rozlišeních. Všechny typy jsou zdravotně nezávadné a zvyšují tepelnou akumulační schopnost domu, nelze je však použít jako nosné. Opláštění deskami přitom může být jednoduché, dvojité či trojité. Pro zlepšení akustických a tepelně izolačních vlastností se do dutin budovaných příček obvykle vkládá tepelná izolace.

Tenkostěnné profily

Kostrou pro montáž sádrokartonové stavby je konstrukce z dřevěných hranolů nebo tenkostěnných profilů z pozinkovaného ocelového plechu. Konstrukční profily vytvářejí rastry pro uchycení desek, a jsou tudíž součástí sádrokartonových systémů všech výrobních značek. Jejich předností je rychlá montáž, pevnost a nízká hmotnost. Běžné nevyztužené profily mají sílu 0,6 mm a na příslušnou délku je můžete zkrátit například nůžkami na plech. Desky také lze lepit přímo na stěnu (tzv. suchá omítka). Profily se rozdělují podle konstrukcí, pro které jsou určeny.

K montáži sádrokartonových desek na strop, šikminy nebo předsazené stěny je určen obvodový UD profil a nosný CD profil. Při výstavbě příček se na podlahu a strop používá UW profil a stojkové profily se označují CW. K zárubním a zavěšení sanity nebo skříněk se využívá zesílený výztužný UA profil vyrobený z plechu o síle 2 mm. Při přímé montáži sádrokartonových desek na stropy a stěny se uplatní HUT profil. Všechny profily se dodávají v různých délkách, výhodnou je, že obvodové, tzv. vodicí profily jsou předvrtané. Součástí sádrokartonového stavebního systému jsou také spojovací a závěsné prvky, těsnicí a výztužné pásky, tmely a řada doplňkových výrobků.

Tužší sádrovlákno

Pro suchou vnitřní výstavbu jsou vhodné i sádrovláknité desky. Jejich základ tvoří sádra vyztužená dřevěnými vlákny, což bývají vlákna rozmělněného novinového papíru, a minerální přísady. Oproti sádrokartonovým deskám jsou sádrovláknité tužší a tvrdší.

Mají také lepší akustické vlastnosti, vysokou únosnost a jejich odolnost proti vlhkosti je na úrovni impregnovaného sádrokartonu. Uplatní se tedy jako stavební, protipožární nebo impregnované desky vhodné i do vlhkého prostředí, ale také jako podlahové dílce. Nevýhodou je jejich obtížnější opracovatelnost a vyšší cena. Také se používá jiná spárovací technika – sádrokarton se spáruje tmelem, sádrovláknité desky se k sobě lepí – a proto je nutné je řezat mnohem přesněji.

Pusťte se do práce

S montáží sádrokartonového systému můžete začít až po dokončení všech mokrých stavebních procesů a dostatečném vyschnutí stavby. Sádrokartonové desky skladujte vždy ve vodorovné poloze, opřené o stěnu se prohýbají. Vyhnete se tak budoucím problémům, protože přišroubovaná prohnutá deska má snahu se do prohnutého stavu vracet. Než se pustíte do montáže, ujasněte si, kde budou dveře, elektrické rozvody apod.

Nejprve v předem vyznačeném prostoru postavte rámovou konstrukci z pozinkovaných profilů. Maximální rozestupy šroubů se stanovují podle druhu použitých desek, jejich uspořádání a počtem obložení. U spodní desky je možný větší rozestup šroubů. Sádrokartonové desky mají z výroby sražené hrany, díky nimž vzniká mezi deskami po instalaci spára pro stěrkovou hmotu. U ořezaných desek je proto potřeba pomocí nože vytvořit podobnou sraženou hranu.

Zkosené hrany spár po celé délce zpevněte výztužnou samolepicí páskou. Při použití skelné pásky nejprve do spár vpravte sádrokartonový tmel. Ručně upravované spáry vyplňte tmelem, nechte zavadnout, přetmelte a teprve pak vložte skelnou pásku. Do spár k navazujícím stavebním dílům tmel pořádně vtlačte a až potom použijte skelnou pásku. Všechny spáry přetáhněte hladítkem.

U vícevrstvého opláštění je třeba tmelit každou vrstvu sádrokartonového systému. Spodní vrstvy se ale tmelí jen jednou a bez výztužných pásek. Po zaschnutí spár se provádí jejich přetmelení, případně přetmelení celé stěny, a její přebroušení. Konečné úpravy stěny se odvíjejí od nároků na výsledný vzhled. Pro vyztužení můžete stěnu před montáž sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek obložit OSB deskami. Konstrukce bude pevnější, ale i silnější. Všechny desky umísťujte na nosnou konstrukci tak, aby mezi nimi nevznikly křížové spáry. Ohlídejte, aby jejich okraje nenavazovaly na hrany okenních či dveřních otvorů. Jednotlivé desky k profilům připevněte rychlomontážními šrouby, které odpovídají použití. Šrouby trochu zapusťte – ulehčí to zahlazení tmelem. Než stěnu deskami uzavřete, nezapomeňte dovnitř umístit potřebná vedení a mezi profily vložit izolační materiál.



Barvy napoví



Základní bílé sádrokartonové desky (u různých výrobců značené zkratkami GKB nebo RB) s modrým popisem se instalují v suchém prostředí bez požadavků na protipožární odolnost. K dostání jsou obvykle v tloušťkách 12,5 mm, 15 mm a 9 mm. Zelené impregnované desky s modrým popisem (GKBI, RBI) se používají v prostředí se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně nebo toalety.

Do prostoru s trvale vysokou vlhkostí vzduchu, například k bazénu, jsou určeny speciální desky. Sádrokartonové desky se zvýšenou odolností proti prohoření (GKF, RF) jsou šedobílé, na pohledové straně růžové a mají červený popis. Uplatní se v místech s větším množstvím elektrospotřebičů nebo třeba u kamen. Desky kombinující impregnaci a protipožární odolnost (GKFI, RFI) jsou zelené s červeným popisem.

Modré desky se montují do akustických příček nebo podhledů a i při malé tloušťce mají výborné parametry zvukové izolace (vzduchová neprůzvučnost až 78 dB). Vyšší požadavky je možné řešit dvojitou konstrukcí příčky. Sádrokarton je lehký, a proto se používá tam, kde by klasické zdicí materiály statiku domu příliš zatěžovaly.

Julie Bláhová