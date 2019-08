V Praze, Brně i Ostravě je čím dál větší nedostatek volných pozemků pro stavbu rodinných domů. To v kombinaci se silnou poptávkou za posledních pět let zdvojnásobilo jejich ceny. Doba, kdy klienti poptávali pozemky větší než dva tisíce metrů čtverečních, je pryč. Dnes se často musejí spokojit se čtvrtinovou výměrou.

Už není kde brát

„Pod tlakem vysokých cen se lidé v posledních letech poohlížejí po vzdálenějších lokalitách,“ uvedl Jan Martina z pražské pobočky společnosti M&M Reality. Prudce tedy vzrostl zájem o pozemky v menších městech, zvlášť pokud se nacházejí v blízkosti dopravních tepen.

Ani tyto zdroje však nejsou nevyčerpatelné. Například v Říčanech nedaleko Prahy už prakticky žádné volné parcely nejsou. Kromě vzdálenosti od centra a výměry proto zájemci slevují i z dalších svých požadavků, jako je například rovinatost terénu.

Podobná situace jako v metropoli panuje v Brně. Koupit zasíťovaný pozemek přímo ve městě se rovná malému zázraku. „Ceny jsou proto vysoké, pohybují se v rozmezí od 8 až do 14 tisíc korun za jediný čtvereční metr,“ řekla Jarmila Odehnalová z brněnské filiálky M&M Reality. Kupce navíc čekají další náklady. „Roste také cena metru čtverečního stavby. To vede k tomu, že lidé kupují cíleně menší pozemky, aby se vešli do rozpočtu,“ vysvětlil Jiří Krupka z Re/Max Commercial. Doplnil, že průměrná výměra stavebního pozemku se dnes pohybuje okolo 500 metrů čtverečních.

Koupím dům. Na odstřel

Ceny rostou také na Ostravsku, i když z výrazně nižší základny. „Zasíťovaný pozemek v obci Vřesina na západ od Ostravy se dnes prodává za 2200 korun za metr čtvereční. V roce 2016 by to bylo 1800 korun,“ ilustroval Jakub Čepica z ostravské pobočky M&M Reality. Někteří zájemci o stavební parcelu proto zvolili jinou strategii: koupí dům v mizerném stavu, nechají ho strhnout a na jeho půdorysu si postaví nový.