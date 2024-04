Schodiště uprostřed domu znamená nejen úsporu místa, ale také nedostatek světla. David Válek vyřešil problém světlovodem. Skládačku sestavil sám. Obtížím se přesto nevyhnul.

Už při stavbě rodinného domu počítali manželé Válkovi s tím, že budou potřebovat nainstalovat světlovod. Jinak by na schodišti neměli žádné denní světlo. | Foto: Se svolením Davida Válka

Dispozici rodinného domu mají manželé Válkovi vyřešenou tak, že na schodišti není přísun denního světla. „Mysleli jsme na to už při stavbě domu. Nechtěli jsme neustále svítit, proto jsme se rozhodli, že si nainstalujeme světlovod. Chtěli jsme mít v domě maximální počet hodin přirozené denní světlo,“ vysvětluje důvody instalace světlovodného tubusu David Válek z Valašského Meziříčí.

Obklad oken z palet vypadá jako rám obrazu. Kutil navíc ušetřil hromadu peněz

Už při výrobě střechy tedy nechali tesaře osadit vrchní díl světlovodu. Každý prostup střechou je totiž rizikem možného budoucího zatékání. „Sestavení už potom není náročné. Zvládne to i průměrně zdatný kutil,“ je přesvědčený David Válek.

„Možná, že by si někdo dokázal usadit svépomocí i vrchní díl do střešní konstrukce. Nechtěl jsem ale radši riskovat. To je opravdu věc, do níž jsem si netroufal fušovat,“ říká šikovný kutil, který se živí jako finanční poradce.



Nahrává se anketa ...

Světlovod jako jednoduchá skládačka

Součástí balení skládačky byla i dvě kolena. Těmi si může člověk světlovod naúhlovat. „Jedno koleno jsem umístil nahoře u střechy, druhé je v sádrokartonovém stropě,“ prozrazuje David Válek.

Detail tubusu světlovodu.Zdroj: Se svolením Davida Válka

Jednotlivé díly následně pospojoval. „Dílce mají zarážky, na něž se dává nerezová spojka. Spoj se nakonec musí přelepit hliníkovou páskou,“ vysvětluje kutil postup práce.

Člověk prý potřebuje trošku zručnosti. „Možná se to lépe dělá ve dvou lidech, kdy jeden může dílec držet, zatímco druhý ho propojuje. Nejsložitější na celé skládačce bylo, že jsem to dělal celé sám,“ usmívá se David Válek s tím, že manuální práce je pro něj relaxací.

Montáž světlovodu svépomocí:

Zdroj: Youtube

Kam světlovod ideálně umístit?

Světlovod se podle něj nejčastěji umísťuje tam, kde není obytný prostor. „Kdybyste chtěli tubus schovat, museli byste kolem něj udělat nějaký kastlík. Zkrátka se počítá s tím, že bude v neobytné části,“ říká David Válek.

Z budovy na zboření je nakonec krásný dům. Efektní je i nová fasáda z modřínu

Podle něj lze do světlovodu také namontovat klapku. Ta v případě potřeby světlovod zastíní, čímž vznikne tma. „Nevím, proč bych to měl vůbec dělat. A ještě do toho investovat. Nikde jsem to v praxi neviděl. A zatím jsme klapku nikdy nepotřebovali,“ prozrazuje svůj názor kutil.

Denní světlo za 15 tisíc korun

Se světlovodem je prý maximálně spokojený. „I když je pod mrakem, tak světla máme dost. Splnilo to svůj účel. Celá skládačka nás vyšla na 15 tisíc korun, včetně prodlužovacích dílů,“ vypočítává David Válek náklady.

„Pokud byste tvrdošíjně počítali, tak dojdete k tomu, že tolik peněz nikdy neprosvítíte. Investice ale v žádném případě nelituji. I když je to vlastně poměrně dost jen za to, že máte světlo,“ směje se finanční poradce.

Světlovod je dobrou alternativou přirozeného světla.Zdroj: Se svolením Davida Válka

Dvakrát měř, jednou řež

Přestože je David Válek s řešením nakonec spokojený, dnes by přeci jen udělal jednu věc jinak.

„Když jsme byli na stavbě a rozhodovali jsme se, kudy světlovod povede, tak ještě nebyly hotové stropy. Tesaři teprve začínali se střechou. Tehdy jsme si říkali, kudy by asi světlovod mohl vést. Tesaři jsem řekl, kde by měl udělat prostup střechou. A bohužel se nám to nepotkalo,“ usmívá se kutil s tím, že i to se občas stává.

Vysokoškoláci, kteří milují kávu: Nevěřili byste, z čeho mají pojízdnou kavárnu

Napojování dílů pak bylo složitější. „Musel jsem to potom řešit právě přes kolena. Dnes bych otvor na střeše posunul více nahoru, aby byl světlovod co nejvíce kolmý. Čím má totiž více ohybů, tím se snižuje efektivita přenosu světla,“ uzavírá David Válek.