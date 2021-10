Do okresu Nový Jičín tak putovaly dva tituly Stavba roku z udělených deseti. Zvláštní cenou porota ještě ohodnotila obnovu chaty Libušín na Pustevnách.

Mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová doplnila, že v případě soukromé vily v Novém Jičíně porota ohodnotila vysokou účelnost, působivou architekturu, kultivovanost prostředí a nápadité materiálové zpracování tohoto individuálního bydlení.

Architekt Marek Štěpán, jenž dům navrhl, pro web Earch.cz v cyklu Architektura v betonu uvedl, že zadání investora bylo, že chce žít hodně venku. „Když jsem si ten dům začal kreslit, vycházel třeba do L a kolem něj nevýznamná zahrada, nějaké pruhy nevýznamné zeleně. To mě přimělo k tomu uvažovat jiným způsobem, zahradu dát do středu a dům obestavět kolem,“ uvedl Marek Štěpán, jenž vytvořil uprostřed domu atrium s elipsovitým otvorem.

Depozitář Slovenské strely, jehož investorem byla společnost Tatra Trucks, získal ocenění za vytvoření moderního, velkorysého a důstojného prostředí pro unikátní technickou národní kulturní památku. Společnost Atris stavbu pavilonu pro Slovenskou strelu, jediného unikátu svého druhu, dostavěla v říjnu loňského roku. Motorový vlak Slovenská strela do něj vjel oficiálně letos 13. května. Před rekonstrukcí vlak stával od roku 1997 do roku 2018 v centru města před Technickým muzeem Tatra Kopřivnice.

Rekonstrukce po ničivém požáru

Chata Libušín na Pustevnách byla oficiálně otevřená 30. července 2020. Předtím prošla rozsáhlou rekonstrukcí po ničivém požáru. Rekonstrukce trvala šest let, na stavbě se vystřídalo přes 220 řemeslníků, kteří postupovali podle tradičních způsobů, jako tomu bylo v době architekta stavby Dušana Jurkoviče.

Soutěž Stavba roku zapsala svůj již 29. ročník. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice.