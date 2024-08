Autobus plný her a dobrodružství vytvořili pro své syny Martin a Iveta Viktorinovi. | Video: se svolením Ivety Viktorínové

Maximálně využít omezeného prostoru a vytvořit unikátní dětský pokoj se rozhodli manželé Martin a Iveta Viktorinovi z Pardubic. Výsledkem je pokojíček připomínající autobus. Je plný interaktivních prvků a zábavných detailů.

„Chtěli jsme, kromě toho, že tam děti budou spát, aby byl prostor atraktivní. A aby tam naši dva synové chtěli trávit čas. Viděli jsme spoustu pokojíčků, kde jsou stoly, postele a skříně, ale nemají jednu důležitou funkci. Není v nich prostor na hraní,“ říká Martin Viktorin k plánu rekonstrukce.

Parádní pokojíček na omezeném prostoru

„Do autobusu jsme se pustili, protože máme malý byt a chtěli jsme co nejlépe využít prostor. Zbývala nám poslední místnost, kterou jsme při rekonstrukci neřešili - dětský pokoj. Přemýšleli jsme, co s ním; pokojíček má totiž jen 3 na 3,5 metru,“ vysvětluje Martin Viktorin.

Vymýšlení nápadu na uspořádání pokoje se ujala jeho manželka. „Dala mi nákres, jak by to mohlo vypadat. Řekl jsem si, že je to dobrý nápad, a tak jsme ho zrealizovali,“ usmívá se pyšný táta dvou synů.

„Chtěla jsem, aby tam byly interaktivní prvky, světla a zvuky. Nakreslila jsem i kola, aby pokojíček vypadal jako autobus. Manželovi se to líbilo, takže jsme se pustili do práce,“ dodává Iveta Viktorinová.



Smrkové dřevo a samolepky

Martin Viktorin začal brouzdat po internetu a přemýšlet nad tím, jak manželčiny nápady zrealizovat. „Díval jsem se různě po webových stránkách s elektrosoučástkami, co všechno je možné koupit a jak se to dá ovládat. Kompletní pokojíček je dělaný na míru,“ přibližuje.

Původně chtěl prý plán pokojíčku „namalovat“ v grafickém programu. „Tak po hodině jsem ale zjistil, že to není cesta. Nakreslil jsem tedy všechno ručně. Nechal jsem si nařezat potřebný materiál, vynesli jsme to nahoru do patra, a pak jsme jen kompletovali. Nebylo na tom nic moc manuální práce,“ vzpomíná kutil.

Autobus je vyroben ze smrkového dřeva. Výzdobu tvoří samolepky s dětskými motivy. „Stáhli jsme z internetu postavičky a obrázky. Grafiku jsme pak vytvořili na míru tak, aby to bylo přiměřené věku našich dětí. Dva večery jsem jen vystřihávala samolepky,“ směje se kreativní žena.

close info Zdroj: Se svolením Martina Viktorina zoom_in Martin a Iveta Viktorinovi s dětmi.

Interaktivní ráj

Nejrůznější interaktivní prvky v pokojíčku zahrnují i realistické součástky - například automatickou převodovku a tachometr ze staré Hondy.

„Sehnal jsem nejlevnější řazení a kapličku, které na internetu byly. Volant je klasický herní, přišroubovaný k desce. Mám ve sklepě taky volant z Octavie, ale nechtěl jsem ho nějak složitě kotvit,“ popisuje Martin Viktorin.

„V autobusu je spousta světel, která mění barvy. Dále je tam také například klakson, funkční autorádio, siréna s regulátorem hlasitosti, a dokonce i signalizace zavírajících se dveří,“ dodává jeho žena.

Ve druhé části autobusového pokojíčku se nachází kuchyňka. „Každý autobus v Pardubicích má přeci kuchyňku,“ říká se smíchem Iveta Viktorinová.

„Jsou tam také tabule na kreslení, UV světýlka či hvězdičky a měsíček, které v noci svítí. Oba kluci jsou z autobusu unešeni. Zatímco jeden řídí, druhý je v kuchyňce. A takhle se pořád střídají. Zatímco nás řidič veze, tak máme i kuchaře, který nám upeče pizzu a uvaří kávu,“ usmívá se dvojnásobná maminka.

Rok práce a 50 tisíc korun

S projektem interaktivního dětského pokoje manželé začali, když byla Iveta ve 20. týdnu těhotenství. Dokončit celý autobus prý trvalo poměrně dlouho, ale do roka bylo hotovo.

Martin Viktorin přiznává, že zpočátku neměl mnoho zkušeností s manuální prací. Vše se učil až během rekonstrukce jejich bytu.

„Získal jsem postupně nějakou manuální zručnost a troufl jsem si i na autobus. Elektriku jsem zvládl díky základům ze školy. Manželka mě moc podporovala. Říkala, co je potřeba udělat a jak pokojíček vylepšit. Myslím, že jsme možnosti využili na maximum,“ je kutil spokojený s výsledkem.

Jen cena prý byla nakonec o něco vyšší, než původně předpokládal. „Autobus vyšel zhruba na 50 tisíc korun. To víte, jedno tlačítko sem, další světýlko tam a ono se to nasbírá,“ uzavírá Martin Viktorin.

