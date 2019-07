Věděli jste, že střecha se během letních měsíců rozpálí až na 85 stupňů Celsia? A toto teplo nám sálá přímo do bytových místností.

Starší domy a chaty s plochou střechou, bytové domy i novější paneláky vykazují v zateplení střechy velmi slabé místo. I když nějakou izolaci mají, je nekvalitní, poplatná době vzniku stavby. Po mnoha letech ještě slehla vlivem své vlastní váhy a vlhkost dokonala dílo zkázy.

Nejlepším řešením je zateplit střechu, to znamená kvalitně tepelně izolovat strop posledního patra. Ploché střechy mívají dvouplášťovou konstrukci. Do dutiny mezi plášti lze relativně snadno nafoukat minerální izolaci MAGMARELAX. Díky moderní technologii a užití nejkvalitnější izolace z přírodních materiálů je výsledek vynikající. Výborně tepelně izoluje a díky nerostnému původu, je vyrobena z přírodního čediče, dobře vzdoruje ohni. Navíc zabraňuje srážení vlhkosti v topné sezóně, výskytu hnízd bodavého hmyzu, hlodavcům a plísním. Výborné vlastnosti magmarelaxové tepelné izolace lze zaručit na dlouhých 15 let.





Plochá střecha je pouze jeden typ střechy, kterou lze zateplit foukaným systémem MAGMARELAX, ale tento systém je vhodný i na další typy střech. Například u složitých nepřístupných střech není třeba zasahovat do konstrukce, a přesto zajistíme dostatečnou vrstvu izolace i v nepřístupných místech. Jako jsou například vazníkové střechy.

Největší výhodou moderního zateplení je zejména rychlost realizace. Technologie foukání trvá většinou asi tři hodiny. Vše probíhá za běžného provozu domu, ani hospodyňka nepozná, že se něco děje. Pracovníci totiž nenatropí hluk, ani příliš nezvíří prach a nezanechají vůbec žádný nepořádek. Takže efekt vámi provedené investice pocítí během chvilky.

Když už budete na té půdě, využijte také služby preventivního ošetření krovu IMUNITRELAX. Nechte si dům odborně zkontrolovat. Jsme specialisté na stropní konstrukce a jejich zateplení. Provedeme kompletní posouzení stavu stavebních konstrukcí v půdních prostorách.

Na ošetření krovu se používají přípravky renomované německé společnosti REMMERS. Dřevěné části nejprve důkladně očistíme a následně aplikujeme technologii tlakovým postřikem umožňující aplikaci do hůře přístupných míst (trhliny na povrchu trámu, štěrbiny mezi trámy). Realizace je rychlá a dlouhodobá. Jedná se o šetrné a zdravotně nezávadné řešení, které vám pomůže pomáhat s dřevokaznými škůdci.

Můj dům můj hrad

V životě máme hodně investicí, ale investice věnovaná do vašeho bydlení je jedna z nejdůležitějších. Nejde jen o běžnou opravu, ale je to investice, která značně zhodnotí váš dům i do budoucnosti.

Pokud se rozhodnete provést zateplení stropů, nebude vás to stát statisíce, ale jen pár tisíc. A efekt je okamžitý. V létě pomůže ochránit před velkým horkem a v zimě ušetříte za topení.

Informujte se na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.