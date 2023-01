Vybrat střešní krytinu může být věda. Jen málokdo totiž ví, na co se zaměřit

Rekonstrukce střechy chalupy či chaty mohou být skutečnou výzvou. Ne nadarmo se totiž říká, co Čech to kutil, a tak jsou často předělávky či modernizace provedeny svépomocí. Tedy za přispění rodinných příslušníků, kamarádů a někdy i kolemjdoucích. Víte, jak na to?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Levným a tvárným materiálem je asfaltový šindel. | Foto: Shutterstock