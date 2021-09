Ve Velenu fungovala v letech 1983 až 1992 také kinokavárna. Za stoly si promítání tehdy mohlo vychutnat bezmála sedmdesát lidí. „Pamatuji si, že jsem tam s rodiči chodil jako kluk za odměnu na pohár a pohádku. Podobně jako většina mých vrstevníků. Byla to letitá tradice,“ zavzpomínal současný vedoucí boskovického kina Tomáš Marvan.

Hotel postavili Boskovičtí v takzvané Akce Zet v sedmdesátých letech minulého století. Slavnostně ho otevřeli 24. června 1977. V sousedství stál lihovar, který těžká technika zbourala v roce 2005. Majitelé se u pozemků pod těmito stavbami od devadesátých let střídali jak na běžícím pásu. Nakonec plochu se zchátralým hotelem a pozemek po bývalém lihovaru získal advokát Jan Paroulek.

Demolice má stát zhruba 2,7 milionu korun s daní. Osud zchátralé stavby je v Boskovicích dlouhodobě komentované téma. Někteří místní lidé poukazují na to, že se mělo jít spíše cestou opravy objektu než demolice. „Existují dva stavební projekty, podložené statickými posudky, které navrhují revitalizaci hlavní části budovy hotelu Velen na ubytovací prostory. Jeden zaplatil JUDr. Paroulek a ten druhý zaplatilo bývalé vedení radnice projektantům AV Atelieru,“ uvedl například Vladimír Jakubec.

Ta je však zatím jen na papíře a je možné, že tam ještě hodně dlouho zůstane. „Plochu si demoliční firma převzala v pondělí. Hotovo má být podle smlouvy do 20. prosince. Na jaře město plánuje část pozemku, která letos složila jako parkoviště pro návštěvníky akvaparku, vyasfaltovat a umístit tam vrácené prvky ze skateového hřiště v Blansku a zrušeného v Letovicích,“ informoval mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Hotel s osmdesáti lůžky, restaurací a později i kinokavárnou. Ve finále ruina, do které se ještě tento týden zakousne těžká technika. Dny boskovického hotelu Velen jsou po bezmála pětačtyřiceti letech definitivně sečteny. Půjde postupně k zemi. Na volné ploše, kde v minulosti stál i lihovar, plánují Boskovičtí v areálu Červené zahrady sportovní halu.

