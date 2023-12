Zimní zahrada byla snem jeho manželky. Po dvou a půl letech společného života se ho Jaroslav Sobota rozhodl své lásce splnit. Oslovená firma ale udělala na vybudování zimní zahrady odhad ceny na půl milionu. Jaroslavu Sobotovi se ale podařilo snížit náklady na polovinu. Pomáhala mu i rodina a přátelé. A výsledek v podobě parádní zimní zahrady stojí za to.

Interiér zimní zahrady. | Foto: Se svolením Jaroslava Soboty

Jak postavit zimní zahradu podle svých představ:

Začátek stavby zimní zahrady byl opravdu náročný. S přítelem dcery své manželky začal Jaroslav Sobota kopat základy a dál mu pomáhali i jeho kamarád, švagr a zeť. Kopání základů bylo nečekaně problematičtější, než si jeho pracovní skupinka myslela.

„Všude máme jíl a zahrada je mírně svažitá. Známí se mě ptali, proč základy kopeme ručně a klepali si na čelo. Oni by prý použili bagr. Já si zase říkal, že jsme mladí a že to zvládneme. Měl jsem pravdu. V jednu chvíli jsme ale opravdu počítali odvezená kolečka hlíny. Bylo jich přes 250,“ směje se Jaroslav Sobota.



Na základovou desku se vrhli zedníci

Základy byly vykopané, ale protože Jaroslav Sobota hodně pracuje a domů jezdí sporadicky, rozhodli se, že na základovou desku najmou zednickou partu. „Základy jsou v nezámrzné hloubce a jsou svázané s barákem. Na desce je vystavěna obvodová zeď ze ztraceného bednění. A pak už se šlo na dřevěnou konstrukci,“ vysvětluje Jaroslav Sobota.

Plány budoucí zimní zahrady si nakreslil sám. Živí se totiž jako nástrojař a technické kreslení mu jde pěkně od ruky. Stejně dobře mu jde i práce, a to nejen se dřevem. „Kluk, s nímž občas dělám melouchy, je tesařem. S ním jsem dával dohromady dřevěnou konstrukci a střechu. Za těch pár let, kdy jsem chodil ve volném čase pracovat na stavby pergol a střech, jsem hodně věcí okoukal,“ uvádí kutil.

Střecha vyrostla s pomocí kamaráda

Stavební řezivo je podle něj ve středních Čechách hodně drahé, a proto si ve stavebním bazaru domluvil, že objednají dřevo až z Kraslic. Střešní krytinu zase objednal z Mladé Boleslavi. Ušetřil tak nemalé finanční prostředky.

„Se střechou mi pomohl kamarád. Roztáhli jsme pozinkovou střešní krytinu a přišroubovali ji. Zabralo nám to asi tři hodinky. Už se dobře známe, a tak víme, co a jak. Jsme zkrátka sehraní. Tímto bych mu rád poděkoval, protože je to skutečně odborník a je na něj spolehnutí,“ říká Jaroslav Sobota.

Okna jsou plastová. Ze stavebního bazaru objednali šest kusů v odstínu zlatý dub. „Vyšla nás na 26 tisíc. To je super cena. Okna byla vlastně to první, co jsme měli zakoupené. Je to legrační, ale ještě jsme neměli ani základy, ale už jsme kupovali okna. Podle nich jsem pak musel udělat rozměry zimní zahrady. Ta má nakonec 5 x 4 metry,“ směje se.

Finální podoba zimní zahrady.Zdroj: Se svolením Jaroslava Soboty

Jak vytápět zimní zahradu

Hlavní dřevěnou konstrukci tvoří hranoly 16 x 16 centimetrů. Jen konstrukce ho vyšla na 53 tisíc korun.

„A pak je tam laťování, palubky a už cena skáče a skáče,“ vypočítává Jaroslav Sobota a dodává: „Na zateplení jsem použil polystyren o síle 6 centimetrů. Zimní zahrada není vůbec vytápěná. V domě máme centrální krb o výkonu 12 kW. Když potřebujeme prostor vytopit, otevřeme dveře. Za dvě nebo tři hodinky je v ní krásně teplo. Pokud je venku třeba 0 stupňů Celsia a topíme od rána, tak máme v zimní zahradě okolo 20 stupňů Celsia,“ pochvaluje si.

V zimní zahradě tráví poměrně hodně času. „Býváme tam do večera, díváme se tam na film nebo na fotbal. Přijdou sousedi a známí, sedneme si a pokecáme. Dům má 8 x 12 metrů, prostory teda nemáme extra velké. Zimní zahrada nám rozšířila obytný prostor o dalších 20 metrů čtverečních,“ říká.

A umístění přístavby se také podařilo. Zahrada je orientovaná na jihovýchod. „Když je sluníčko, tak nám tam krásně svítí už od rána. To jsme přesně chtěli. Za mě je to super,“ usmívá se Jaroslav Sobota.

Na betonové základové desce je rošt z latí, jako zateplení použil Jaroslav Sobota polystyren tloušťky šest centimetrů. Na izolaci uložil OSB desky a na ně plovoucí podlahu, která barevně rozbíjí vnitřní obložení.

Stavba náročná na čas

Stavba zimní zahrady si prý vzala docela dost času. „První tři týdny jsem byl doma, takže se udělala celá dřevěná konstrukce a střecha. Zabudovali jsme okna, s nimiž mi pomáhala má žena. Je opravdu šikovná a děkuji jí. Začali jsme koncem května, a když nepočítám prázdniny, protože to jsem neměl čas, tak nám stavba zimní zahrady vzala čtyři měsíce. Pomáhal mi také zeť, když přijel na víkend,“ počítá čas strávený na stavbě.

Zimní zahrada je vyšla na 250 000 korun kompletně. „Měl jsem tady stavební firmu a nacenila mi to na 480 až 500 tisíc korun. Takže jsme polovinu ušetřili. Nejtěžší bylo přenosit dřevo a obklady. To byla očista, jinak mě vše bavilo. Hodně mi pomohla má žena Jana, patří jí za to velký dík. A zapomenout nesmím ani na svého šikovného zeťáka,“ vzkazuje svým blízkým Jaroslav Sobota.