Série #světovéČesko / Pěšky vede na Babu mnoho cest, můžete jít po cyklostezce, lesem, kolem obory. Pokud se budete přibližovat autem, pojedete kolem přístavu Hamry, kdy budete kopírovat cyklostezku až dojedete k malému parkovišti. Tento výchozí bod znamená 2,8 km dlouhou procházku.

Foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu – vyhlídka Baba

Společným výchozím bodem pro všechny druhy dopravy je místo, kde červená turistická značka odbočuje vlevo (při cestě z Hluboké) z cyklostezky do mírného travnatého kopce. (Pokud si chcete ověřit výchozí bod, klikněte zde: výchozí bod.) Po červené půjdete do kopce méně příznivým terénem pro jiný druh dopravy než pěšky, proto je vhodné tyto prostředky nechat dole – např. u cedule naučné stezky Hluboká – Poněšice s názvem Baba a označená číslem 4. I to může být záchytný bod. U této cedule už pomalu koukejte po levé straně po červené turistické značce a odbočte do již zmíněného kopce.