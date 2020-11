Zabořit prsty do hebké srsti je ten nejlepší lék na špatnou náladu. Vděčný zvířecí pohled zase vykouzlí úsměv na rtech i těm největším protivům.

Obora Svatý Linhart

Utrhnout si šišku těsně pod korunou stromu, zatímco se pod vámi pasou jeleni? To je možné jedině v pohádkové Oboře Svatý Linhart, protkané soustavou visutých mostů, které vás zavedou až do šestimetrové výšky, odkud se život v oboře pozoruje jedna báseň. Pokud by vám to bylo málo, vyzkoušejte stezku ve stromech s pozorovacími domky až 15 metrů nad zemí. Pro dobrodružné povahy místo jako stvořené.

Malý zoopark Amerika

Kousek od Františkových Lázní se rozprostírají rozsáhlé vodní plochy a u nich zoopark Amerika s chovem přátelských mývalů, poníků, lam a vodní zvěře. Park je volně přístupný a vhodný jak pro pohyb, tak pro relaxaci.

Obůrka Hvozd

Rovnou do pohádky o Smolíčkovi vás zavede obora nad centrem Mariánských Lázní. Malá obora Hvozd je ideálním cílem procházek. Zdejší jeleni a daňci se rádi nechají nakrmit, mají rádi sladké ovoce, ale nepohrdnou ani zeleninou. Případně je můžete jen obdivovat z vyhlídky.

Ekologická farma Kozodoj

Návštěva této malé rodinné farmy je zážitek, na který se nezapomíná. Skrytá v meandrech řeky Rolavy nabízí všem zájemcům vhled do života nejrůznějších druhů zvířat, od koní přes osly a prasátka až po lamy. Podél ekocentra navíc vede kvízová stezka „Za zvířátky do pohádky“ plná tvořivých úkolů.

Za zábavou a poznáním

Vyrazte s dětmi do přírody na jednu z našich naučných stezek pro zvídavé hlavičky a užijte si zábavu pro celou rodinu.

Pohádkový sochařský ráj

Nedaleko hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních se můžete projít sochařským rájem. Na tradiční pohádkové cestě potkáte postavy ze známých pohádek. Najdete tu třeba perníkovou chaloupku i s čarodějnicí, Plaváčka, který před lety záplavu soch odstartoval, a dokonce i Krakonoše, který plní přání. Stačí spočítat sochy v pohádkovém parku, pošeptat je Krakonošovi a pak se s přáním na rtech dotknout jeho berly.

Mattoniho stezka po stopách skřítků

Vydejte se údolím Ohře po stopách tajuplných ochránců minerálních pramenů, skalních skřítků. Naučná stezka vás provede trasou dávných promenádních cest z dob Heinricha Mattoniho, představí vám historii obce Kyselka a zastávku po zastávce před vámi komiksovou formou rozvine poutavý příběh o obyvatelích nedaleké Skalky skřítků. Kdo ví, třeba po cestě i na nějakého narazíte, stačí se jen pozorně dívat.

Ježíškova cesta

Hluboko v poetické krajině Krušných hor leží městečko Boží Dar a z něj se skrze lesíky a údolí vine pověstná Ježíškova cesta. Vede přes třináct zastávek u domečků Ježíškových pomocníků, kde na děti čekají zajímavé a napínavé úkoly. Na závěr cesty pak každý účastník dostane za odměnu malé dárky. A to i tehdy, když některý z úkolů nevyřeší správně. Ježíšek totiž není žádný nelida. Na Božím Daru se navíc nachází Ježíškova pošta, ze které mohou děti po celý rok posílat svá přáníčka přímo Ježíškovi.

Stezka Sovy Rozárky

Vydejte se vzhůru za pověstí po stezce sovy Rozárky! Pestrý terén údolím řeky Střely, úžasné výhledy do krajiny a dřevěné sochy podél cesty s úkoly pro děti zpestří každý rodinný výlet. Vaším průvodcem bude moudrá sova Rozárka.

Pouštění draků

Každý podzim zdobí nebe papíroví draci. Vyslat k obloze na provázku upevněný barevný papír zpevněný dřevěnými laťkami patří v našich končinách k dlouholetým tradicím a nejinak tomu bude v nadcházejících dnech. Nejlepší na této aktivitě je, že ji můžete dělat kdekoli, kde zafouká vítr a kde budete mít dostatek prostoru. Tak hurá na draka!

