Krásy hradních zřícenin východní Moravy

Série #světovéČesko / Ve středověku to byly mohutné pevnosti, jejichž úkolem bylo ovládat a střežit okolí. Do současnosti se nám zachovaly jen jejich zříceniny, ale všechny jsou udržované, zabezpečené a nabízejí jak pohled do minulosti, tak i atraktivní kulisy přítomnosti.

Foto: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – hrad Cimburk

Hrad Brumov Hrad Brumov byl vystavěn v pozdně románském stavebním stylu ve 13. století v době vlády krále Přemysla Otakara I. Zdroj: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – hrad Brumov Jeho úkolem bylo střežit důležitý Vlárský průsmyk v Bílých Karpatech, který spojuje Pomoraví s Povážím. Poté, co ztratil svůj zejména vojenský význam, byl z velké části pobořen, ale i zbytky hradu se stálými expozicemi stojí za návštěvu. Z hradu je skvělý výhled do okolí a v jeho blízkosti najdete i muzeum. Hrad Lukov Hrad Lukov leží nedaleko krajského města Zlína. Byl vybudován na skalnatém ostrohu v jihozápadní části Hostýnských vrchů. Pestrá historie hradu začíná na počátku 13. století a svědčí o bývalém strategickém významu a hodnotě hradu. Zdroj: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - hrad Lukov V průběhu let byl Lukov spojován s řadou významných osobností včetně českého krále Karla IV. či vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Od konce 18. století je označován za opuštěný a zpustlý. V současnosti zde silami Spolku přátel hradu Lukova probíhají stavebně konzervační práce, které stabilizují a zpřístupňují jednotlivé části hradu. Silnou devizou Lukova je okolní krajina, kterou vede řada turistických a naučných stezek, prochází tudy také Cyrilometodějská poutní stezka. V lese nedaleko hradu jsou zajímavé pískovcové skály, v nichž jsou cvičné trasy pro horolezce. Zdejší kaple sv. Jana Křtitele se od podobných staveb liší tím, že nemá střechu, přesto je to příhodné místo pro rozjímání. Hrad Cimburk Třetím místem, které stojí za objevení, je hrad, resp. udržovaná zřícenina hradu Cimburk, ležící nedaleko města Koryčany v pohoří Chřiby. Ten byl postaven v gotickém stylu na počátku 14. století a patřil spolu s Buchlovem a Lukovem k největším hradům na východě Moravy. Stejně jako Lukov je i Cimburk ukázkou toho, jak se ze zanedbané a křovím zarostlé zříceniny může stát atraktivní turistický cíl. Jakmile se ke hradu přiblížíte a před vámi se otevře lesní panorama s mohutnými kamennými věžemi, vzpomenete si na rytíře, kteří tu kdysi nechali hrad vystavět, na krásné panny, kterým se dvořili, i na hrdinské bitvy, ve kterých hrad obstál. V 17. století dokonce odolal i útokům Švédů. Více tipů najdete na vychodni-morava.cz. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou. Turistické tipy hledejte na kudyznudy.cz nebo se rovnou přihlaste k odběru Newsletteru redakce Kudy z nudy a dostávejte výběr toho nejlepšího každý týden do e-mailu! Využijte stávající situaci i pro objevování míst, která se pyšní značkou kvality Q udělovanou Českým systémem kvality služeb. Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism

