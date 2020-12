Série #světovéČesko / Unikátní ledopády na pískovcových skalách jsou oblíbeným cílem zimních výletů do Českého Švýcarska. Vytvářejí se pouze na konci chladných zim se sněhovou pokrývkou – dočkáme se tentokrát?

Foto: Ústecký kraj, autor: Zdeněk Patzelt – Brtnické ledopády

Ledopády naleznete, pokud se vypravíte z obce Brtníky po zelené turistické značce, která vás dovede k bývalému zámečku Šternberk, dnes přestavěnému k turistickým účelům. Odtud dojdete k nedaleké Soví vyhlídce. Je to nádherné místo, kde se před vámi otevře zasněžená, členitá krajina ponořená do ticha a svých zimních snů. Budete-li vytrvale pokračovat v putování dál, dovede vás cesta k prvním mimořádně krásným ledopádům zvaným Opona. Na této trase ovšem nejsou přitažlivé jen ledopády rostoucí s každým chladným ránem, ale i velké množství zajímavých míst, která vybízejí k zastavení, prohlédnutí a odpočinku. Po cestě totiž minete i Velký pruský tábor (velký skalní převis) a Brtnický hrádek. I ten vám poskytne nezapomenutelnou podívanou. Po chvíli se cesta stáčí a vy můžete pokračovat po zelené značce směrem k Turistickému mostu nebo se údolím Vlčího potoka vrátit do Brtníků. Při návratu můžete vidět ještě další krásné ledopády – Betlém, Varhany a Velký sloup. A když už nebudete vědět co, je tu hora Jedlová, kterou zima obzvláště miluje. Vydejte se ji poznat třeba po staru – obuti jen do sněžnic. Je to zcela mimořádný zážitek. V informačním centru v Domě Českého Švýcarska se dozvíte, kde se dají sněžnice zapůjčit, a můžete si domluvit i průvodce!