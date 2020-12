Město samotné je vyváženou kombinací uklidňujícího lázeňského prostoru, moderního života a všude přítomného odkazu předků. Je zasazeno do krásné přírody v podhůří Bílých Karpat a Vizovických vrchů a samo o sobě je plné zeleně, květin, barevných fasád domů a lázeňských vil. Bohatstvím jsou minerální prameny, většina z nich je volně přístupná návštěvníkům. Milovníci architektury si zde budou libovat. Slovenský „básník dřeva“ Dušan Jurkovič vtiskl lázeňskému prostoru nádech pohádkových kulis v duchu lidové secese, najdete zde řadu skvělých ukázek funkcionalismu, mezi nimiž vyniká nedávno rekonstruovaná lázeňská kolonáda s budovou pramene Vincentka. Při toulkách městem si prohlédněte Bílou čtvrť, nebo „malou Prahu“ v podobě Pražské čtvrti, ale také Bruselskou fontánu a Dům Bedřicha Smetany a další krásné stavby. Místní jsou si vědomi svých kvalit a není tajemstvím, že Lázně Luhačovice nevzdávají snahu o zápis na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Zdroj: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - Luhačovice v zimě

Pokud jste plni zážitků z města a z lázeňského areálu, je čas vyrazit do přírody. Jsou zde příjemné turistické terény umožňující poklidné toulání v blízkosti města, ale také můžete vyrazit do okolních kopců a užívat si výhledy do krajiny, v níž se střídají husté lesy s pastvinami a sady. Pro milovníky jízdy na kole dobře poslouží cyklostezky vedené údolím říčky Šťávnice, která Luhačovicemi protéká, ale také zájemce zavedou na řadu tras slibujících jízdu v zábavném terénu. Oblíbené jsou traily vedené úbočím hory Komonec, ale můžete vyrazit také do Slavičína. Nabízí se okruh dlouhý 25 km pestrou krajinou s řadou výhledů do okolí. V sezóně může být zajímavý 30 km dlouhý cyklovýlet do Bojkovic a Uherského Brodu s návratem po železnici. Vycházkové, turistické i cykloturistické trasy jsou popsány v turistických průvodcích, které dostanete v Turistickém informačním centru v Domě kultury Elektra.

Zdroj: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - okolí Luhačovic, Valašsko

Výlety do okolí Luhačovic umožňují poznat řadu zákoutí, příběhů a tajemství. Pro někoho to bude Jezírko lásky, pro jiného tajemná Obětová hora, pro někoho bude zajímavá v minulém roce postavená křížová cesta mezi Nevšovou a Slavičínem. Příjemný je také výšlap do nedalekých Bojkovic s pohádkově krásným zámkem a nevšedním Muzeem Bojkovska. Zpět do Luhačovic se pak snadno dostanete vlakem.

Kousek od Luhačovic je poutní místo Provodov-Maleniska. Pramen zdejší zázračné vody figuruje v příběhu mlynářky, které byl navrácen zrak. Zajímavý je i oltářní obraz v poutním kostele Panny Marie Sněžné. Zobrazuje kojící Madonu, což je motiv v zemích severně od Dunaje zcela neobvyklý. Zamířit můžete také ke zříceninám hradů Engelsberg (Sehrad), Starý Světlov či Rýsov. Skála na Rýsově nedaleko Provodova má pověst místa, kde dříve žili čerti, kteří zde hodovali. Jak praví pověst, skály jsou rozervané a proděravělé od čertích pařátů a zbarvené do ruda krví dobytka, který zde obludy požíraly.

Pokud přijedete do Luhačovic s dětmi, buďte si jisti, že se nebudete nudit ani vy, ani děti. Dětská hřiště jsou takřka na každém kroku, pro aktivní půlden se vyplatí vyrazit po stopách zastávek projektu HURÁ VEN. Zručnost se dá cvičit v dětském lanovém centru Pirátská zátoka u přehrady. Zábavné je i luštění venkovní křížovky nazvané „Najdi, poznej, ochutnej“. Na delší vzdálenosti celou rodinu převeze lázeňský vláček. I výšlap na delší túru s dětmi může být zajímavý, pokud zvolíte trasu naučné stezky Pod Starým Světlovem. Optimální je vyrazit na zříceninu hradu Světlova z Podhradí, kde jsou na trase i hrací prvky pro děti.

Hurá do Luhačovic!

Více tipů najdete na vychodni-morava.cz.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou. Turistické tipy hledejte na kudyznudy.cz nebo se rovnou přihlaste k odběru Newsletteru redakce Kudy z nudy a dostávejte výběr toho nejlepšího každý týden do e-mailu! Využijte stávající situaci i pro objevování míst, která se pyšní značkou kvality Q udělovanou Českým systémem kvality služeb.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism